Gần 1.000 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Chia

Tại Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I của xã Ia Chia, các vận động viên tranh tài ở 6 bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, kéo co, điền kinh, nhảy bao bố và đẩy gậy, với 11 nội dung thi đấu.
Đại hội diễn ra từ ngày 13 đến 17-5 tại sân bóng đá làng Beng và Nhà văn hóa làng Lang.
Đại hội nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi bổ ích để người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần; đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các thôn, làng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.
Thông qua đại hội, xã Ia Chia tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, đồng thời tuyển chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia các giải thể thao cấp trên.