Gần 1.000 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Chia

(GLO)- Ngày 13-5, UBND xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của gần 1.000 vận động viên của 15 đoàn đến từ các thôn, làng, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn.

Các vận động viên thi đấu môn bóng chuyền. Ảnh: ĐVCC

Tại Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I của xã Ia Chia, các vận động viên tranh tài ở 6 bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, kéo co, điền kinh, nhảy bao bố và đẩy gậy, với 11 nội dung thi đấu.

Đại hội diễn ra từ ngày 13 đến 17-5 tại sân bóng đá làng Beng và Nhà văn hóa làng Lang.

Gần 1.000 vận động viên tham gia tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Chia. Ảnh: ĐVCC

Đại hội nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi bổ ích để người dân rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần; đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các thôn, làng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Thông qua đại hội, xã Ia Chia tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, đồng thời tuyển chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia các giải thể thao cấp trên.