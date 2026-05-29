Gần 100 VĐV tham gia hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026

(GLO)- Sáng 29-5, tại Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định (phường Quy Nhơn), Hội Nhà báo tỉnh tổ chức khai mạc hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026.

Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026 diễn ra trong 2 ngày, với sự tham gia của gần 100 vận động viên (VĐV) là cán bộ, phóng viên, hội viên, người lao động đến từ 6 đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh; Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định; Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh); Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) và Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Gia Lai.

Các đơn vị tham gia Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026. Ảnh: H.V

Ông Hồ Xuân Ánh - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao. Ảnh: H.V

Các VĐV tham gia thi đấu ở các môn: bóng bàn (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), pickleball (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), billiards (đôi nam, đơn nam lãnh đạo).

Hội thao là hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026); tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.