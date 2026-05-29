Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Gần 100 VĐV tham gia hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 29-5, tại Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định (phường Quy Nhơn), Hội Nhà báo tỉnh tổ chức khai mạc hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026.

Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026 diễn ra trong 2 ngày, với sự tham gia của gần 100 vận động viên (VĐV) là cán bộ, phóng viên, hội viên, người lao động đến từ 6 đơn vị: Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh; Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định; Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh); Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) và Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Gia Lai.

gan-100-vdv-tham-gia-hoi-thao-bao-chi-gia-lai-mo-rong-nam-2026-4.jpg
Các đơn vị tham gia Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026. Ảnh: H.V
gan-100-vdv-tham-gia-hoi-thao-bao-chi-gia-lai-mo-rong-nam-2026-1.jpg
Ông Hồ Xuân Ánh - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao. Ảnh: H.V

Các VĐV tham gia thi đấu ở các môn: bóng bàn (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), pickleball (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), billiards (đôi nam, đơn nam lãnh đạo).

Hội thao là hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026); tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

gan-100-vdv-tham-gia-hoi-thao-bao-chi-gia-lai-mo-rong-nam-2026-2.jpg
Các VĐV tranh tài nội dung đôi nam, môn pickleball tại hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026. Ảnh: H.V
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Huấn luyện gắn hội thao, nâng cao bản lĩnh lính công binh

Huấn luyện gắn hội thao, nâng cao bản lĩnh lính công binh

(GLO)- Trên nền huấn luyện bài bản, Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) chú trọng gắn luyện tập thường xuyên với tham gia hội thi, hội thao, qua đó kiểm chứng, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng hiệp đồng của cán bộ, chiến sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Chiều 29-4, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). 

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Thể thao

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

null