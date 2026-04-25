Sôi nổi Giải việt dã Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Đông năm 2026

(GLO)- Ngày 25-4, tại khu phố Hải Nam, Giải việt dã Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) phường Quy Nhơn Đông năm 2026 đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng; thu hút 52 vận động viên (VĐV) của 6 đoàn đến từ 16 khu phố và 1 đoàn ngành Giáo dục tham gia tranh tài.

Giải việt dã Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Đông năm 2026 tổ chức 2 nội dung: 1.500 m nữ (xuất phát từ trụ sở UBND xã Nhơn Hải cũ - vòng xoay khu phố Hải Bắc - quay đầu về đích) và 3.000 m nam (xuất phát từ trụ sở UBND xã Nhơn Hải cũ - Dốc Nổng - quay đầu về đích).

Các VĐV đồng loạt xuất phát trong không khí hào hứng. Ảnh: Minh Trần

Kết quả, ở nội dung nữ, VĐV Phạm Thị Thúy Quỳnh (đoàn 4) giành giải nhất; Nguyễn Phạm Xuân Trang (đoàn 4) đoạt giải nhì; Nguyễn Võ Hạnh Ngân (đoàn 5) xếp thứ ba.

Ở nội dung nam, VĐV Nguyễn Đặng Hoàng Nhật (đoàn 4) về nhất; Nguyễn Đào Hoàng Nguyên (đoàn 6) giành giải nhì; Huỳnh Hữu Thức (đoàn 6) đoạt giải ba.

Ban tổ chức Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Đông trao giải thưởng cho các VĐV giành thành tích cao ở nội dung nam. Ảnh: Minh Trần

Về kết quả đồng đội, đoàn 4 đoạt giải nhất nội dung đồng đội nữ, đoàn 6 dẫn đầu ở nội dung đồng đội nam.

Đại hội TDTT phường Quy Nhơn Đông lần thứ I năm 2026 tổ chức 5 môn: kéo co, bóng chuyền, bóng đá, cờ tướng và việt dã. Trong đó, việt dã là môn cuối cùng, khép lại chương trình Đại hội.

Đây là dịp các đơn vị trên địa bàn phường giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết. Trên cơ sở đó, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những VĐV tiêu biểu tham gia Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026.