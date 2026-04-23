Xã Gào khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026

(GLO)- Sáng 23-4, tại sân trụ sở Đảng ủy xã Gào (tỉnh Gia Lai), UBND xã Gào đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân và 21 đoàn vận động viên đến từ các thôn, làng trên địa bàn.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Bá Bính

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí sôi nổi, với các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi. Tiếp đó là phần diễu hành của các đoàn vận động viên, lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên, học sinh…

Đại hội tổ chức 5 môn thi đấu gồm: điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bóng đá, bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ; diễn ra từ ngày 23-4 đến 20-5. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở nội dung điền kinh, đẩy gậy.

Các đoàn vận động viên diễu hành. Ảnh: Bá Bính

Đại hội là sự kiện văn hóa - thể thao quan trọng nhằm đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn; đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu giữa các thôn, làng và tuyển chọn vận động viên tiêu biểu tham gia thi đấu ở cấp trên.