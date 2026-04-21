Hơn 600 vận động viên tranh tài Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Krái

R'Ô HOK
(GLO)- Ngày 20-4, UBND xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I năm 2026.

Các đoàn vận động viên diễu hành tại đại hội. Ảnh: ĐVCC

Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Krái quy tụ hơn 600 vận động viên thuộc 24 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị, thôn, làng, tham gia tranh tài ở 6 bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, chạy cà kheo và bắn nỏ. Dự kiến, đại hội sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 24-4.

Đại hội là dịp đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, tạo sân chơi giao lưu, gắn kết cộng đồng, đồng thời phát hiện, tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

Nữ võ sĩ Jrai làng Lung Prông và kỳ tích trên xứ Chùa Vàng

(GLO)- Mới 13 tuổi, Kpă H’Hà Mi (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) đã tạo nên kỳ tích khi giành được 3 huy chương ở Giải Kickboxing World Cup 2026 trên đất Thái Lan. Nữ võ sĩ Jrai của làng Lung Prông (xã Đức Cơ) đang là một trong những “hạt giống đỏ” đầy hy vọng của võ thuật Gia Lai.

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

