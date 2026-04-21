Hơn 600 vận động viên tranh tài Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Krái

(GLO)- Ngày 20-4, UBND xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I năm 2026.

Các đoàn vận động viên diễu hành tại đại hội. Ảnh: ĐVCC

Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Krái quy tụ hơn 600 vận động viên thuộc 24 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị, thôn, làng, tham gia tranh tài ở 6 bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co, chạy cà kheo và bắn nỏ. Dự kiến, đại hội sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 24-4.

Đại hội là dịp đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, tạo sân chơi giao lưu, gắn kết cộng đồng, đồng thời phát hiện, tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.