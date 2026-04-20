Nhiều "siêu phủi" hội tụ tại Giải bóng đá ngoại hạng Gia Lai - Bình Định năm 2026

Giải bóng đá ngoại hạng Gia Lai - Bình Định lần thứ I, năm 2026 có 6 đội bóng trong tỉnh tham gia tranh tài, gồm: FC Quảng cáo Trần Gia, FC Bãi Biển, FC Group, FC Trung Phong Mang Yang, FC Anh Hai và FC Ngọc Nghĩa.
Các đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm (theo luật thi đấu bóng đá 7 người), chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào bán kết.
Để tăng độ hấp dẫn của giải đấu, Ban Tổ chức cho phép các đội bóng được tăng cường thêm 3 cầu thủ sau vòng bán kết. Những sự bổ sung này kỳ vọng sẽ tăng cường thêm sức mạnh cho các đội bóng trên con đường chinh phục ngôi vô địch.
Đáng chú ý, một số đội bóng đã chiêu mộ nhiều “siêu phủi” như: Tài Di Maria, Trường Dũ, Tuấn Bin, Quân Eto và Hải Triều. Đây đều là những cầu thủ chất lượng, từng thi đấu tại các sân chơi lớn như Sài Gòn Premier League (SPL) hay Hanoi Premier League (HPL), hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn.
Ngay sau lễ khai mạc là màn so tài kịch tính giữa FC Ngọc Nghĩa và FC Trung Phong Mang Yang. Bằng lối chơi gắn kết, FC Ngọc Nghĩa đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0, mang đến màn mở đầu đầy ấn tượng cho khán giả.
Giải bóng đá ngoại hạng Gia Lai - Bình Định lần thứ 1 năm 2026 do TQB Sport & Entertainment và HLC Media phối hợp tổ chức.
Đội vô địch sẽ nhận cúp, bảng danh vị và 10 triệu đồng. Đội hạng nhì nhận 5 triệu đồng và đội hạng ba nhận 3 triệu đồng. Với các giải thưởng cá nhân như vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc và thủ môn xuất sắc, mỗi giải được trao 1 triệu đồng.
Dự kiến giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 26-4.