Nhiều "siêu phủi" hội tụ tại Giải bóng đá ngoại hạng Gia Lai - Bình Định năm 2026

(GLO)- Chiều 18-4, tại sân bóng đá Tỉnh đoàn (phường Quy Nhơn Nam) đã diễn ra lễ khai mạc và các trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Giải bóng đá ngoại hạng Gia Lai - Bình Định lần thứ I năm 2026.

Giải bóng đá ngoại hạng Gia Lai - Bình Định lần thứ I, năm 2026 có 6 đội bóng trong tỉnh tham gia tranh tài, gồm: FC Quảng cáo Trần Gia, FC Bãi Biển, FC Group, FC Trung Phong Mang Yang, FC Anh Hai và FC Ngọc Nghĩa.

Với sự góp mặt của các đội bóng phong trào mạnh trong tỉnh, giải đấu được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn cho sân chơi "phủi" khu vực. Ảnh: H.V

Các đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm (theo luật thi đấu bóng đá 7 người), chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào bán kết.

Một pha tranh bóng giữa cầu thủ FC Trung Phong Mang Yang (áo xanh) và FC Ngọc Nghĩa (áo đỏ) trong khuôn khổ Giải bóng đá Ngoại hạng Gia Lai - Bình Định năm 2026. Ảnh: H.V

Để tăng độ hấp dẫn của giải đấu, Ban Tổ chức cho phép các đội bóng được tăng cường thêm 3 cầu thủ sau vòng bán kết. Những sự bổ sung này kỳ vọng sẽ tăng cường thêm sức mạnh cho các đội bóng trên con đường chinh phục ngôi vô địch.

Đáng chú ý, một số đội bóng đã chiêu mộ nhiều “siêu phủi” như: Tài Di Maria, Trường Dũ, Tuấn Bin, Quân Eto và Hải Triều. Đây đều là những cầu thủ chất lượng, từng thi đấu tại các sân chơi lớn như Sài Gòn Premier League (SPL) hay Hanoi Premier League (HPL), hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn.

Một tình huống áp sát nhanh của các cầu thủ FC Trung Phong Mang Yang nhằm phong tỏa lối chơi của đối phương. Ảnh: H.V

Ngay sau lễ khai mạc là màn so tài kịch tính giữa FC Ngọc Nghĩa và FC Trung Phong Mang Yang. Bằng lối chơi gắn kết, FC Ngọc Nghĩa đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0, mang đến màn mở đầu đầy ấn tượng cho khán giả.

Giải bóng đá ngoại hạng Gia Lai - Bình Định lần thứ 1 năm 2026 do TQB Sport & Entertainment và HLC Media phối hợp tổ chức.

Đội vô địch sẽ nhận cúp, bảng danh vị và 10 triệu đồng. Đội hạng nhì nhận 5 triệu đồng và đội hạng ba nhận 3 triệu đồng. Với các giải thưởng cá nhân như vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc và thủ môn xuất sắc, mỗi giải được trao 1 triệu đồng.

Dự kiến giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 26-4.