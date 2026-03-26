Sắc màu văn hóa hội tụ trên sân bóng

Giải Bóng đá nữ các DTTS tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 tranh Cúp VTV5 diễn ra từ ngày 17 đến 21-3 tại sân bóng của Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất).

Các đội bóng đều mang trang phục có họa tiết đặc trưng của dân tộc mình. Ảnh: Văn Ngọc

Trong thời gian diễn ra giải đấu, trang tin của Hiệp hội Phóng viên thể thao quốc tế đã đăng một bài viết ở mục tiêu điểm với tiêu đề: “When football empowers Vietnamese ethnic minority women to rewrite their stories", tạm dịch là “Khi bóng đá trao quyền cho phụ nữ DTTS Việt Nam viết lại câu chuyện của chính họ”.

Trong đó, tác giả thật sự ấn tượng khi người phụ nữ DTTS ở Việt Nam đã vượt qua định kiến, sẵn sàng đến với bóng đá như một hoạt động thể thao hằng ngày để cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần.

Do đó, giải bóng đá dành riêng cho giới nữ của người DTTS không chỉ đơn thuần là hoạt động thể thao nâng cao thể chất, mà còn giúp họ khẳng định vai trò, vị thế.

Truyền thông quốc tế cũng cực kỳ thích thú khi tại giải đấu, các cô gái đã mang trang phục truyền thống của dân tộc mình vào sân bóng. Đây là một trong những điểm nhấn sáng tạo giúp cho giải trở nên khác biệt với các sự kiện thể thao đơn thuần.

Khán giả thích thú với những cô gái đá bóng cùng trang phục đặc trưng. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, trong số 8 đội bóng của Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi tham gia giải, có nhiều dân tộc sinh sống lâu đời tại địa phương như Bahnar, Jrai, Ê Đê, Giẻ Triêng, cùng các dân tộc di cư từ vùng núi phía Bắc vào như Tày, Nùng, Thái… Trong đó, đội bóng Ea Knốp (tỉnh Đắk Lắk) có đến 4 dân tộc quy tụ là Tày, Nùng, Thái, Mường.

Mỗi dân tộc có những bộ trang phục đặc sắc khác nhau. Để các cô gái mang những bộ váy thổ cẩm thường xuất hiện trong các lễ hội vào sân cỏ là một thử thách không hề nhỏ.

Với sự sáng tạo và chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu lần đầu tiên được tổ chức ở khu vực Tây Nguyên, các đội bóng đã thiết kế cách tân để vừa phù hợp với đặc trưng vận động mạnh của môn bóng đá, vừa giữ được những hoa văn, họa tiết đặc trưng của dân tộc mình.

Sắc màu trên trang phục truyền thống của các cô gái Jrai (bìa trái) và Bahnar hội tụ trên sân bóng. Ảnh: Văn Ngọc

Chị Bế Thị Xanh (đội Ea Knốp) hồ hởi: “Từ ngoài Bắc vào Đắk Lắk sinh sống gần 20 năm nay, chúng tôi ít khi mặc trang phục truyền thống của dân tộc Tày, chỉ mặc vào dịp lễ, Tết. Lần này tham gia giải bóng đá, chúng tôi được mặc đồ thổ cẩm, được chiếu trên tivi và mạng xã hội, lại cùng so tài với các đội bóng khác cũng có trang phục rất đẹp, chúng tôi rất vui và tự hào về nét đẹp của dân tộc mình”.

Trong khi đó, chị Thươn (đội Đak Đoa) và các cầu thủ của đội đã tham gia nhiều giải bóng đá nữ tổ chức trong và ngoài tỉnh với trang phục thể thao phổ thông. Đây là lần đầu tiên họ tham gia một giải đấu được tổ chức riêng cho người DTTS, cũng là lần đầu tiên cả đội sải bước trên sân bóng với bộ trang phục truyền thống.

“Trước kia khi thi đấu ở xa, khán giả chỉ biết đội chúng tôi là người DTTS ở Gia Lai, chứ không biết là dân tộc gì. Ở giải đấu này, khi được mang trang phục truyền thống của người Bahnar thi đấu, cả đội đều rất hãnh diện khi cho mọi người thấy được hình ảnh những cô gái Bahnar rất khỏe khoắn, nhanh nhẹn và đam mê bóng đá” - chị Thươn bày tỏ.

Đội bóng của Đoàn Kinh tế quốc phòng 78-Mô Rai giành danh hiệu trang phục đẹp nhất. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Ý, ý tưởng đem sắc màu văn hóa vào thể thao đã được áp dụng tại các kỳ hội thi thể thao các DTTS của tỉnh và toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ thực hiện ở các môn thể thao ít vận động mạnh, không mang tính đối kháng như bắn nỏ, bắn ná.

Từ hiệu quả ở Giải Bóng đá nữ các DTTS tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026, các sự kiện thể thao dành riêng cho người DTTS trong thời gian tới hoàn toàn có thể nghiên cứu, xem xét tổ chức theo mô hình tương tự.

“Giải đấu là cơ hội để quảng bá nét đặc sắc của văn hóa Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới đời sống văn hóa, tinh thần của các DTTS, tạo ra sự gắn kết giữa các dân tộc anh em” - ông Ý khẳng định.