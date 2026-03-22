Xã Đak Đoa vô địch Giải Bóng đá nữ dân tộc thiểu số

Đối thủ của xã Đak Đoa trong trận chung kết là đội bóng Jrai. Được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này, song Đak Đoa đã bất ngờ để thủng lưới trước ngay từ những giây đầu tiên.
Đội bóng Jrai vươn lên dẫn trước 1-0 nhưng không thể giữ tỷ số này được quá lâu trước sức mạnh tấn công của Đak Đoa. Chỉ trong hiệp 1, đội bóng Đak Đoa đã có liên tiếp 4 bàn thắng để dẫn ngược với tỷ số 4-1.
Hiệp 2 đã chứng kiến thế trận cân bằng hơn khi Đak Đoa tập trung bảo toàn tỷ số. Những nỗ lực của các cô gái Jrai cũng chỉ giúp họ có bàn thắng rút ngắn cách biệt 2-4 trước khi trận đấu khép lại.
Vượt qua đội Jrai, xã Đak Đoa đã giành Cúp vô địch cùng phần thưởng 30 triệu đồng. Các cầu thủ Jrai giành vị trí á quân với phần thưởng 15 triệu đồng. 2 đội bóng Đoàn Kinh tế quốc phòng 717-Ia Tôr và Đoàn Kinh tế quốc phòng 72-Ia Nan giành đồng hạng 3 với mỗi đội 10 triệu đồng.
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức cũng đã trao giải cho các đội bóng giành giải phong cách, giải sắc màu dân tộc, giải đội bóng được yêu thích nhất, giải trang phục ấn tượng.
Cùng với đó là các giải cá nhân dành cho cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất, hoa khôi, cầu thủ lớn tuổi nhất, cầu thủ trẻ nhất…