Xã Đak Đoa vô địch Giải Bóng đá nữ dân tộc thiểu số

(GLO)- Chiều 21-3, tại sân vận động Binh đoàn 15 đã diễn ra trận chung kết Giải Bóng đá nữ dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 tranh Cúp VTV5. Các cô gái đến từ đội bóng xã Đak Đoa đã lên ngôi vô địch một cách xứng đáng.

Đối thủ của xã Đak Đoa trong trận chung kết là đội bóng Jrai. Được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này, song Đak Đoa đã bất ngờ để thủng lưới trước ngay từ những giây đầu tiên.

Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn với 6 bàn thắng được ghi. Ảnh: Văn Ngọc

Đội bóng Jrai vươn lên dẫn trước 1-0 nhưng không thể giữ tỷ số này được quá lâu trước sức mạnh tấn công của Đak Đoa. Chỉ trong hiệp 1, đội bóng Đak Đoa đã có liên tiếp 4 bàn thắng để dẫn ngược với tỷ số 4-1.

Đội bóng xã Đak Đoa đã giành chức vô địch Giải Bóng đá nữ dân tộc thiểu số năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Hiệp 2 đã chứng kiến thế trận cân bằng hơn khi Đak Đoa tập trung bảo toàn tỷ số. Những nỗ lực của các cô gái Jrai cũng chỉ giúp họ có bàn thắng rút ngắn cách biệt 2-4 trước khi trận đấu khép lại.

Ban tổ chức trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất giải cho Thươn (xã Đak Đoa). Ảnh: Văn Ngọc

Vượt qua đội Jrai, xã Đak Đoa đã giành Cúp vô địch cùng phần thưởng 30 triệu đồng. Các cầu thủ Jrai giành vị trí á quân với phần thưởng 15 triệu đồng. 2 đội bóng Đoàn Kinh tế quốc phòng 717-Ia Tôr và Đoàn Kinh tế quốc phòng 72-Ia Nan giành đồng hạng 3 với mỗi đội 10 triệu đồng.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức cũng đã trao giải cho các đội bóng giành giải phong cách, giải sắc màu dân tộc, giải đội bóng được yêu thích nhất, giải trang phục ấn tượng.

Các đội bóng đạt thứ hạng cao nhất tại giải đấu năm nay đã nhận được các phần thưởng giá trị. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó là các giải cá nhân dành cho cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất, hoa khôi, cầu thủ lớn tuổi nhất, cầu thủ trẻ nhất…