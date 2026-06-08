Hoàng Anh Gia Lai chia tay 2 tiền đạo người Brazil

(GLO)- Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chia tay 2 tiền đạo người Brazil là Conceicao và Batista sau khi mùa giải V.League 2025-2026 khép lại.

Trước đó, Conceicao gia nhập đội bóng phố núi từ tháng 7-2025. Trong mùa giải vừa qua, tiền đạo 24 tuổi này đã đóng góp 4 bàn thắng cho HAGL. Trong đó có 1 bàn thắng khá quan trọng ấn định chiến thắng 3-1 cho HAGL trước Hà Nội ở vòng 25.

Tiền đạo người Brazil Batista đã chia tay HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Với Batista, cầu thủ sinh năm 1993 chỉ cập bến sân Pleiku từ tháng 2-2026 trong giai đoạn 2 của mùa giải. Trong khoảng thời gian thi đấu ít ỏi, Batista có 2 bàn thắng cho đội bóng phố núi.

Sau khi mùa giải V.League 2025-2026 kết thúc, cả 2 đã đều hết hợp đồng với HAGL. Với mong muốn tìm kiếm ngoại binh chất lượng hơn để chuẩn bị cho mùa giải mới, đội chủ sân Pleiku đã chia tay 2 tiền đạo trên.

Conceicao đã đóng góp 4 bàn thắng cho HAGL ở mùa giải này. Ảnh: Văn Ngọc

Hiện tại, HAGL còn 2 suất ngoại binh là trung vệ Jairo và tiền vệ Marciel. Hợp đồng của Marciel với đội bóng của bầu Đức vẫn kéo dài đến hết mùa giải 2026-2027, còn tương lai của Jairo vẫn đang bị bỏ ngỏ.