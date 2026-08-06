Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026: Góp phần lan tỏa phong trào bóng đá bãi biển

(GLO)- Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Đà Nẵng. Sự gia tăng về số lượng, chất lượng chuyên môn được nâng cao cùng sức hút lớn từ khán giả đã tạo nên một mùa giải thành công, mở ra nhiều kỳ vọng cho sự phát triển của bóng đá bãi biển Việt Nam.

Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 23-7 đến 1-8, tại bãi biển khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn).

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, quy tụ 8 đội bóng gồm: Đà Nẵng, Huế Time Square, Tây Ninh, Tài Ngân - Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh, Trẻ Gia Lai, VietFootball và Tuy Hòa - Phú Yên.

Đây là mùa giải có số lượng đội tham dự cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, tăng từ 5 lên 8 đội. Không chỉ mở rộng về quy mô, giải đấu còn ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đội bóng mới với lực lượng được đầu tư bài bản, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo nên sự cạnh tranh hấp dẫn ngay từ vòng bảng.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, công tác tổ chức cũng góp phần tạo nên thành công của giải đấu. Các trận đấu đều được bố trí vào khung giờ chiều tối, thời tiết thuận lợi giúp người dân dễ dàng đến sân theo dõi. Không khí trên khán đài luôn sôi động với sự cổ vũ của đông đảo khán giả ở nhiều lứa tuổi.

Việc bố trí bình luận viên trực tiếp tại sân thi đấu góp phần tạo bầu không khí sôi động xuyên suốt các trận đấu, đồng thời cung cấp nhiều thông tin chuyên môn như giới thiệu về cầu thủ, đội bóng, diễn biến trận đấu và luật thi đấu, giúp khán giả dễ theo dõi, hiểu và tiếp cận môn bóng đá bãi biển.

Kỹ thuật “xe đạp chổng ngược” được các cầu thủ thực hiện ngay trên nền cát, mang đến những pha bóng giàu cảm xúc và đầy tính nghệ thuật. Ảnh: H.V

Đặc biệt, trên sân cát, các đội bóng đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt với những tình huống cắt bóng, cú sút xa cùng những pha ngả người móc bóng, “xe đạp chổng ngược”... Chất lượng chuyên môn được đánh giá cao khi nhiều trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh, giàu tính cống hiến và liên tục xuất hiện những bàn thắng đẹp.

Một trong những trận đấu hấp dẫn tại giải là cuộc so tài tranh hạng ba giữa Tài Ngân - Quy Nhơn và Tây Ninh. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trong cả ba hiệp đấu với tổng cộng 13 bàn thắng được ghi. Bằng bản lĩnh và sự lì lợm, đại diện chủ nhà Tài Ngân - Quy Nhơn giành chiến thắng sát nút 7-6 để khép lại mùa giải với vị trí thứ ba.

Ở trận chung kết, hai đội bóng toàn thắng tại vòng bảng là Đà Nẵng và Huế Time Square tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi tạo nên cuộc đối đầu chất lượng. Với lối chơi gắn kết, hiệu quả và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định, Đà Nẵng vượt qua Huế Time Square để lần thứ 6 đăng quang Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia, tiếp tục khẳng định vị thế là đội bóng giàu thành tích nhất của giải.

Khoảnh khắc vỡ òa của các cầu thủ Đà Nẵng sau khi giành vô địch Giải vô địch Bóng đá bãi biển quốc gia 2026. Ảnh: H.V

Theo HLV đội Đà Nẵng Mai Văn Đức chia sẻ: “Nhiều đội bóng như Tây Ninh hay TP. Hồ Chí Minh tuy mới thành lập đội nhưng sở hữu lực lượng chất lượng, cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai.

Chúng tôi mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều giải đấu trong năm, như giải mở rộng để các cầu thủ có thêm cơ hội thi đấu, cọ xát và nâng cao trình độ. Đó sẽ là nền tảng quan trọng để phát triển phong trào. Khi phong trào phát triển tốt thì sẽ có nguồn lực để xây dựng đội tuyển bóng đá bãi biển quốc gia”.

Tinh thần thi đấu cống hiến của các cầu thủ đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải. Ảnh: H.V

Đánh giá về chất lượng mùa giải năm nay, ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho rằng: “Chất lượng chuyên môn của giải tiếp tục được nâng lên, đặc biệt là sự gia tăng đáng kể về số lượng đội tham dự và lượng khán giả đến sân theo dõi.

Kỳ vọng trong thời gian tới, bóng đá bãi biển sẽ thu hút thêm nhiều người tham gia tập luyện, được các địa phương quan tâm đầu tư, qua đó góp phần phát triển phong trào trên phạm vi cả nước. Tin rằng với đà phát triển hiện nay, trong thời gian tới Việt Nam sẽ tổ chức được một giải bóng đá bãi biển quốc tế”.