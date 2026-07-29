Khuất phục U17 Huế, U17 PVF đăng quang ngôi vô địch Giải U17 Quốc gia

(GLO)- Chiều 29-7, trên sân Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra trận chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Rồng đỏ 2026. Các cầu thủ U17 PVF đã phô diễn sức mạnh có phần vượt trội khuất phục chú “ngựa ô” U17 Huế để đăng quang ngôi vô địch.

U17 PVF và U17 Huế đụng độ nhau ở trận chung kết là một trong những bất ngờ cho giải đấu. Đặc biệt đội bóng đến từ mảnh đất bên bờ sông Hương được ví như “ngựa ô” khi không được đánh giá cao ở đầu giải.

U17 PVF đã chơi tấn công vượt trội trong cả trận đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy vậy, họ vẫn lần lượt đánh bại các đối thủ mạnh bằng lối chơi đầy thực dụng của mình. Ở bán kết, họ nhẫn nhịn chịu sức ép của U17 SHB Đà Nẵng trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng đã biết tận dụng triệt để sai lầm của đối phương.

Trong khi đó, U17 PVF được đánh giá khá cao sau khi hạ gục ứng cử viên số 1 cho chức vô địch là U17 Hà Nội.

Bởi vậy, bằng việc tạo ra sức ép lớn về phía U17 Huế, U17 PVF làm chủ hoàn toàn thế trận và triển khai các đợt tấn công tương đối mạch lạc. Phút 16, tiền vệ Nam Hiếu có pha dứt điểm ngoài vòng cấm uy lực buộc thủ thành Hồng Quang phải trổ hết tài năng để cản phá.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, tài năng của người gác đền này cũng không thể cứu vãn cho U17 Huế khỏi nhận bàn thua. Sau pha mất bóng của đối thủ, Nam Hiếu dứt điểm quyết đoán buộc Hồng Quang phải đẩy bóng ra đúng vào vị trí của Đình Sơn.

U17 Huế đã có được bàn thắng xứng đáng sau liên tiếp những tình huống hãm thành. Ảnh: Văn Ngọc

Tiền vệ của U17 PVF dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống mở tỷ số 1-0. Đây được xem là thành quả xứng đáng trước sức ép mà họ đã tạo ra kể từ đầu trận.

Bị dẫn bàn, đội bóng đến từ miền Trung vẫn không thể vùng lên mặc dù ở 45 phút giữa trận, huấn luyện viên Phan Văn Trí đã có nhiều sự thay đổi về chiến thuật. U17 Huế nỗ lực đẩy cao đội hình song bất lực khi hàng tiền vệ đối phương kiểm soát tốt khu vực trung tuyến.

U17 PVF vẫn không có dấu hiệu ngừng lại nhằm bảo toàn tỷ số mà tiếp tục chơi tấn công đầy khoáng đạt. Phút 51, Tuấn Kiệt có pha sút phạt hàng rào hiểm hóc từ cự ly chừng hơn 25 m.

Thủ thành Hồng Quang đã xuất sắc nhoài người đẩy bóng dội cột dọc. Một lần nữa bóng ói ra đến vị trí của một cầu thủ PVF là Sỹ Bách để rồi cầu thủ số 17 đánh đầu tung lưới U17 Huế nâng tỷ số lên 2-0.

Được biết, Tuấn Kiệt cũng chính là cầu thủ có pha đá phạt hàng rào đẹp mắt thành bàn giúp U17 PVF mở ra nút thắt trong trận bán kết với U17 Hà Nội.

U17 Huế (phải) hoàn toàn bất lực trước U17 PVF. Ảnh: Văn Ngọc

Có khoảng cách tương đối an toàn, huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Duy đã chỉ đạo các học trò thiết lập thế trận phòng ngự phản công. Họ không tấn công ào ạt song vẫn biết cách kiểm soát trận đấu khi chia cắt các mắt xích của đối phương. U17 PVF sẵn sàng chơi pressing khi cần nhằm phá lối chơi của các cầu thủ U17 Huế.

Chính vì vậy, U17 Huế hầu như không thể triển khai tấn công theo ý đồ đã vạch ra. Thậm chí họ còn thường xuyên phải đối mặt với những pha phản công đầy nguy hiểm của đối thủ.

Bóng đã 2 lần chạm vào xà ngang và cột dọc khung thành U17 Huế trong các đợt phản công của U17 PVF. Song khi may mắn không thể mãi đứng về đội bóng miền Trung, U17 PVF cũng có bàn thắng thứ 3 sau cú dứt điểm của Sỹ Bách ở phút 86.

Hạ gục đối thủ với tỷ số 3-0, U17 PVF đăng quang ngôi vô địch một cách thuyết phục.

U17 PVF lên ngôi vô địch với phần thưởng 100 triệu đồng. Ảnh: Văn Ngọc

Kết thúc giải đấu Ban tổ chức đã trao Cúp vô địch cho U17 PVF với phần thưởng 100 triệu đồng, U17 Huế giành hạng nhì với phần thưởng 80 triệu đồng.

Các giải cá nhân gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Sỹ Bách (U17 PVF), thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Việt Dũng (U17 PVF) và 3 cầu thủ Mạnh Quân (U17 Hà Nội), Đại Nhân (U17 Thể Công Viettel 1), Đình Giang (U17 SHB Đà Nẵng) giành giải vua phá lưới.