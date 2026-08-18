Việt Nam vs Malaysia 20h ngày 19/8: Link trực tiếp, nhận định dự đoán

(GLO)- Việt Nam tiếp Malaysia lúc 20h00 ngày 19/8/2026 tại Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Lợi thế 2-0 giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik rộng cửa vào chung kết, nhưng Malaysia tuyên bố sẽ chơi tấn công để tìm kiếm cuộc lội ngược dòng.

Đội tuyển Việt Nam đã đặt một chân vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 ngay tại Kuala Lumpur. Nguyễn Xuân Son mở tỷ số bằng cú đánh đầu đẹp mắt cuối hiệp một, trước khi Faris Danish phản lưới ở phút 86.

Hình minh họa (AI).

Nhưng nếu nhìn vào diễn biến 90 phút lượt đi, khoảng cách giữa hai đội không lớn như tỷ số. Malaysia từng tạo ra nhiều thời điểm khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải chống đỡ vất vả, đặc biệt với tốc độ của Mohamadou Sumareh và Pavithran Gunalan ở hai cánh.

Vì vậy, lợi thế hai bàn là rất lớn nhưng chưa phải lý do để đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với tâm lý giữ tỷ số.

Thời gian, địa điểm trận Việt Nam vs Malaysia

Thông tin Chi tiết Trận đấu Việt Nam vs Malaysia Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Bán kết lượt về Ngày thi đấu 19/8/2026 Giờ thi đấu 20h00 Địa điểm Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Thành phố Hà Nội Kết quả lượt đi Malaysia 0-2 Việt Nam Tổng tỷ số trước lượt về Việt Nam dẫn 2-0 Trực tiếp VTV6, VTVgo, FPT Play

Trang chính thức của ASEAN Cup xác nhận trận đấu diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 tại sân Mỹ Đình. VTV cũng công bố trận bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia được trực tiếp trên VTV6 và VTVgo.

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia

Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên các nền tảng chính thức:

VTVgo: https://vtvgo.vn/

FPT Play - ASEAN Cup 2026: https://fptplay.vn/trang/asean-cup

VTV xác nhận trận đấu được phát trên VTV6 và VTVgo, trong khi FPT Play phát trực tiếp toàn bộ ASEAN Hyundai Cup 2026.

Nhận định Việt Nam vs Malaysia

Cục diện bán kết đang nghiêng mạnh về phía Việt Nam.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ dẫn hai bàn mà còn được chơi trận quyết định trước hàng vạn khán giả Mỹ Đình.

Malaysia muốn đi tiếp ngay trong 90 phút phải thắng cách biệt ít nhất ba bàn. Nếu đội khách thắng đúng hai bàn, hai đội sẽ phải đá thêm giờ và có thể bước vào loạt luân lưu.

Đó là nhiệm vụ cực khó, đặc biệt khi Việt Nam đang sở hữu hàng phòng ngự có phong độ rất ổn định.

Tính từ đầu ASEAN Cup 2026 đến hết trận lượt đi bán kết, Việt Nam mới nhận đúng một bàn thua qua năm trận và đã ghi tổng cộng 15 bàn.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik có lý do để giữ sự thận trọng.

Ở Kuala Lumpur, Malaysia nhập cuộc mạnh mẽ hơn và nhiều lần khoét vào hai hành lang của Việt Nam. Chính HLV Kim thừa nhận Sumareh và Pavithran đã tạo ra khó khăn đáng kể, đồng thời khẳng định đội tuyển đã dành thời gian tập luyện để sửa những vấn đề này trước lượt về.

Điều đó cho thấy Việt Nam khó lựa chọn cách chơi lùi sâu hoàn toàn.

Nếu nhường quá nhiều không gian và để Malaysia liên tục đưa bóng vào hai biên, áp lực lên hàng thủ sẽ tăng lên. Một bàn thua sớm cũng có thể khiến tâm lý trận đấu thay đổi rất nhanh.

Phương án phù hợp hơn là kiểm soát khu trung tuyến, giảm nhịp khi cần nhưng vẫn chủ động tìm bàn thắng.

Việt Nam không cần tử thủ

Hai bàn cách biệt tạo ra quyền lựa chọn chiến thuật cho HLV Kim Sang-sik.

Việt Nam không buộc phải lao lên tấn công bằng mọi giá, nhưng cũng không nên dựng một khối phòng ngự thấp trong suốt 90 phút.

Malaysia chắc chắn phải dâng cao.

HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố đội bóng của ông không e ngại lợi thế của Việt Nam và vẫn tin vào khả năng đảo ngược tình thế. Nhà cầm quân Malaysia cũng nhắc lại cuộc bán kết năm 2014, khi Malaysia từng đến Mỹ Đình trong thế bất lợi nhưng thắng Việt Nam 4-2 để đi tiếp.

Chính việc Malaysia buộc phải tấn công có thể tạo điều kiện cho Việt Nam.

Khi đội khách đưa nhiều cầu thủ sang phần sân đối phương, không gian phía sau hàng phòng ngự sẽ rộng hơn. Đây là môi trường lý tưởng cho Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son và những cầu thủ tốc độ của Việt Nam khai thác.

Một bàn thắng của Việt Nam sẽ khiến Malaysia phải ghi tới bốn bàn để đi tiếp trong 90 phút.

Xuân Son tiếp tục là tâm điểm

Nguyễn Xuân Son một lần nữa chứng minh giá trị ở những trận đấu lớn.

Tiền đạo này gần như bị hàng thủ Malaysia chăm sóc xuyên suốt lượt đi nhưng vẫn biết cách tạo ra khác biệt.

Phút bù giờ hiệp một, từ đường chuyền của Lê Phạm Thành Long và quả tạt của Trương Tiến Anh, Xuân Son bay người đánh đầu mở tỷ số.

Đó là bàn thứ 14 của tiền đạo sinh năm 1997 sau 14 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh cũng đã có sáu bàn tại các vòng knock-out ASEAN Cup, thuộc nhóm cầu thủ có thành tích tốt nhất lịch sử giải đấu ở giai đoạn bán kết và chung kết.

Trở lại Mỹ Đình, Xuân Son có thêm lợi thế.

Mặt sân quen thuộc và sự cổ vũ từ khán giả nhà có thể giúp tiền đạo Việt Nam chơi thoải mái hơn so với điều kiện mặt cỏ tại Kuala Lumpur.

Malaysia lại không thể dành toàn bộ lực lượng để khóa Xuân Son, bởi họ cần người cho mặt trận tấn công.

Đó có thể chính là khác biệt lớn nhất giữa hai lượt trận.

Đình Bắc có thể khai thác khoảng trống

Nếu Xuân Son là điểm đến của những pha bóng trực diện, Nguyễn Đình Bắc lại là cầu thủ phù hợp nhất để Việt Nam khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Malaysia.

Đình Bắc đã ghi năm bàn ở vòng bảng và đang nằm trong nhóm cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Ở lượt đi, anh chưa ghi bàn nhưng hoạt động rất tích cực, đặc biệt trong các pha chuyển trạng thái cuối trận.

Bàn nâng tỷ số lên 2-0 cũng xuất phát từ một tình huống Việt Nam tăng tốc khi Malaysia dâng đội hình.

Kịch bản tương tự có thể xuất hiện nhiều hơn tại Mỹ Đình.

Malaysia càng nóng vội tìm bàn, Đình Bắc càng có nhiều đất để phát huy tốc độ.

Quang Hải có thể trở lại đội hình chính

Một quyết định đáng chú ý ở lượt đi là HLV Kim Sang-sik để Nguyễn Quang Hải và Đỗ Hoàng Hên trên ghế dự bị.

Bộ ba tấn công xuất phát gồm Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc, trong khi Lê Phạm Thành Long đá cùng Hoàng Đức ở giữa sân.

Quang Hải chỉ được tung vào sân ở phút 81 nhưng nhanh chóng tham gia tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai.

Ở lượt về, khi Việt Nam cần kiểm soát bóng nhiều hơn và khai thác khoảng trống mà Malaysia để lại, Quang Hải có cơ hội trở lại đội hình chính.

Khả năng chuyền bóng sau lưng hàng thủ và xử lý các tình huống cố định của đội trưởng Việt Nam có thể rất hữu ích trong thế trận Malaysia buộc phải dâng cao.

Thông tin lực lượng Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội ngay sau trận lượt đi và ưu tiên quá trình hồi phục trước khi có buổi tập duy nhất tại Mỹ Đình chiều 18/8.

Sau trận đấu ở Kuala Lumpur, chưa có thông tin về trường hợp nào gặp chấn thương nghiêm trọng khiến HLV Kim Sang-sik chắc chắn phải loại khỏi trận lượt về.

Patrik Lê Giang và Phạm Xuân Mạnh từng phải nhận chăm sóc sau những pha va chạm ở lượt đi nhưng đều tiếp tục thi đấu.

Những lựa chọn quan trọng của Việt Nam gồm:

Patrik Lê Giang

Bùi Hoàng Việt Anh

Nguyễn Thành Chung

Phạm Xuân Mạnh

Đoàn Văn Hậu

Trương Tiến Anh

Nguyễn Văn Vĩ

Nguyễn Hoàng Đức

Lê Phạm Thành Long

Nguyễn Quang Hải

Đỗ Hoàng Hên

Nguyễn Hai Long

Nguyễn Đình Bắc

Nguyễn Tài Lộc

Nguyễn Xuân Son

Với lợi thế hai bàn, HLV Kim có thể điều chỉnh một vài vị trí nhưng khó xoay tua quá mạnh bởi Malaysia vẫn là đối thủ nguy hiểm.

Thông tin lực lượng Malaysia

Malaysia tiếp tục gặp bất lợi về chiều sâu lực lượng.

Wan Kuzain đã trở về Mỹ để thực hiện nghĩa vụ với CLB và chắc chắn không thể trở lại tại ASEAN Cup.

Trước bán kết, Malaysia đã gặp vấn đề với Endrick, Aliff Haiqal, Jimmy Raymond và Engku Nur Shakir. Một số trường hợp chưa có xác nhận mới về khả năng trở lại ở lượt về.

Tin không vui mới nhất là Rodney Celvin Akwensivie phải rời sân ngay phút 16 ở lượt đi vì chấn thương.

Ahmad Aysar là người được đưa vào thay thế và nhiều khả năng trở thành phương án cho hàng thủ nếu Rodney không kịp bình phục.

Bù lại, Mohamadou Sumareh đã có thể đá chính ở lượt đi và là một trong những cầu thủ gây nhiều khó khăn nhất cho Việt Nam.

Pavithran Gunalan, Paulo Josué, Sergio Agüero và Syafiq Ahmad tiếp tục là những nhân tố quan trọng trong kế hoạch tấn công của HLV Tan Cheng Hoe.

Kết quả 5 trận gần nhất của Việt Nam

Ngày Trận đấu Kết quả 16/8/2026 Malaysia vs Việt Nam 0-2 7/8/2026 Việt Nam vs Campuchia 3-1 3/8/2026 Indonesia vs Việt Nam 0-3 31/7/2026 Việt Nam vs Singapore 0-0 24/7/2026 Timor-Leste vs Việt Nam 0-7

Việt Nam đang bất bại cả năm trận tại ASEAN Cup 2026, thắng bốn và hòa một.

Đáng chú ý hơn, đội tuyển đã ghi 15 bàn nhưng mới để thủng lưới một lần.

Kết quả 5 trận gần nhất của Malaysia

Ngày Trận đấu Kết quả 16/8/2026 Malaysia vs Việt Nam 0-2 8/8/2026 Malaysia vs Philippines 1-0 1/8/2026 Thái Lan vs Malaysia 2-0 28/7/2026 Malaysia vs Lào 4-0 25/7/2026 Myanmar vs Malaysia 1-2

Malaysia thắng ba và thua hai trong năm trận gần nhất.

Hai thất bại đều đến trước hai đội mạnh nhất giải hiện tại là Thái Lan và Việt Nam.

Kết quả đối đầu Việt Nam vs Malaysia gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả chính thức 16/8/2026 Malaysia vs Việt Nam 0-2 31/3/2026 Việt Nam vs Malaysia 3-1 10/6/2025 Malaysia vs Việt Nam 0-3* 27/12/2022 Việt Nam vs Malaysia 3-0 12/12/2021 Việt Nam vs Malaysia 3-0

* Trận vòng loại Asian Cup ngày 10/6/2025 kết thúc trên sân với tỷ số Malaysia thắng 4-0, nhưng kết quả sau đó được xử thành Malaysia thua 0-3, vì vậy bảng trên sử dụng kết quả chính thức.

Việt Nam đang sở hữu ưu thế rất lớn trong những lần đối đầu gần đây.

Lần cuối Malaysia thắng Việt Nam tại ASEAN Cup là trận bán kết lượt về năm 2014 trên chính sân Mỹ Đình.

Ký ức đó là nguồn động lực cho Malaysia, nhưng cũng là lời cảnh báo rất rõ đối với đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào 90 phút quyết định.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Malaysia dự kiến

Việt Nam (3-4-2-1)

Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh; Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc; Nguyễn Xuân Son.

Đây là phương án giữ lại phần lớn bộ khung thắng 2-0 tại Kuala Lumpur nhưng đưa Quang Hải trở lại để tăng khả năng kiểm soát và sáng tạo.

Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long và Đoàn Văn Hậu là những phương án có thể giúp HLV Kim Sang-sik thay đổi cấu trúc trận đấu.

Malaysia (4-4-2)

Azri Ghani; Alif Ahmad, Ahmad Aysar, Ubaidullah Shamsul, Faris Danish; Mohamadou Sumareh, Sergio Agüero, Syafiq Ahmad, Pavithran Gunalan; Daryl Sham, Paulo Josué.

Nếu Rodney Celvin kịp hồi phục, trung vệ này vẫn là ứng viên cho suất đá chính. Tuy nhiên, việc phải rời sân chỉ sau 16 phút ở lượt đi khiến Ahmad Aysar hiện là phương án an toàn hơn.

Điểm nóng hai cánh

HLV Kim Sang-sik đã chỉ ra điều khiến ông chưa hài lòng nhất trong trận lượt đi: Malaysia tạo ra quá nhiều tình huống nguy hiểm từ hai biên.

Sumareh bên phải và Pavithran bên trái sở hữu tốc độ đủ để đẩy hàng thủ Việt Nam lùi sâu.

Điều đó đặt ra yêu cầu rất lớn cho Văn Vĩ và Tiến Anh.

Hai cầu thủ chạy biên của Việt Nam cần chọn thời điểm dâng cao hợp lý. Nếu cả hai cùng lao lên, Malaysia có thể lập tức đưa bóng vào khoảng trống sau lưng họ.

Ở chiều ngược lại, đây cũng chính là khu vực Việt Nam có thể phản công.

Malaysia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dâng cao nên các hậu vệ biên chắc chắn phải tham gia tấn công nhiều hơn lượt đi.

Đình Bắc và Quang Hải có thể khai thác chính những khoảng trống này.

Việt Nam cần bàn thắng hơn là chỉ bảo vệ tỷ số

Xét về toán học, Việt Nam chỉ cần không thua quá hai bàn.

Nhưng cách an toàn nhất để bảo vệ lợi thế không phải lúc nào cũng là phòng ngự.

Một bàn thắng tại Mỹ Đình có thể gần như kết thúc hy vọng của Malaysia.

Đó là lý do HLV Kim Sang-sik khẳng định Việt Nam vẫn chuẩn bị thêm các phương án tấn công cho lượt về, thay vì chỉ tập trung giữ cách biệt 2-0.

Sự xuất hiện của Xuân Son giúp Việt Nam có một điểm đến rất tốt khi cần thoát pressing.

Nếu Malaysia ép cao, một đường chuyền vượt tuyến cho Xuân Son làm tường rồi đưa bóng sang Đình Bắc hoặc Quang Hải có thể lập tức tạo thành cơ hội phản công.

Malaysia phải ghi bàn sớm

Với đội khách, khoảng 20-30 phút đầu tiên mang tính quyết định.

Nếu Malaysia không thể ghi bàn và tỷ số vẫn là 0-0 khi trận đấu đi sâu vào hiệp hai, nhiệm vụ sẽ ngày càng khó.

Họ phải chấp nhận rủi ro lớn hơn, đồng nghĩa hàng thủ sẽ để lộ thêm khoảng trống.

Ngược lại, nếu Malaysia mở tỷ số sớm, áp lực tâm lý có thể chuyển sang phía Việt Nam.

Tan Cheng Hoe hiểu rất rõ điều đó, nên Malaysia nhiều khả năng nhập cuộc với cường độ cao giống lượt đi nhưng mạo hiểm hơn trong số lượng cầu thủ tham gia tấn công.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Malaysia

Malaysia không phải đối thủ dễ chơi.

Lượt đi đã cho thấy đội bóng của Tan Cheng Hoe đủ thể lực, tốc độ và khả năng gây áp lực để buộc Việt Nam phải phòng ngự trong thời gian dài.

Tuy nhiên, hoàn cảnh lượt về hoàn toàn khác.

Malaysia buộc phải ghi ít nhất hai bàn nhưng đồng thời không được phép để Việt Nam ghi bàn. Đây là bài toán rất khó trước một đội bóng đang có Xuân Son và Đình Bắc ở trạng thái tốt.

Việt Nam lại được chơi tại Mỹ Đình, sở hữu chiều sâu đội hình tốt hơn và có quyền lựa chọn nhịp độ trận đấu.

Nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik không chủ quan và vượt qua được sức ép đầu trận, cơ hội chiến thắng thêm một lần nữa là khá sáng.