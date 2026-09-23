U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan, 17h30 ngày 23/9: Đại chiến ngôi đầu bảng A

(GLO)- U23 Nhật Bản gặp U23 Thái Lan lúc 17h30 ngày 23/9 trong trận quyết định ngôi đầu bảng A ASIAD 2026, khi cả hai đều toàn thắng sau hai lượt.

Nhật Bản đã ghi 9 bàn mà chưa thủng lưới, trong khi Thái Lan cũng gây ấn tượng với 8 bàn sau hai trận. Vé tứ kết đã nằm trong tay cả hai, nhưng cuộc đối đầu tại Toyota Stadium vẫn đáng chờ đợi bởi đội thắng sẽ chiếm ngôi đầu bảng A và bước vào vòng knock-out với tâm thế thuận lợi hơn.

Hình minh họa.

Thời gian, địa điểm U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

Thông tin Chi tiết Trận đấu U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan Giải đấu Bóng đá nam ASIAD 2026 Vòng đấu Lượt 3 bảng A Thời gian 17h30 ngày 23/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 19h30 Địa điểm Toyota Stadium, Aichi, Nhật Bản HLV Nhật Bản Go Oiwa HLV Thái Lan Thawatchai Damrong-Ongtrakul Trực tiếp Thairath TV 32, AIS PLAY

JFA xác nhận trận đấu bắt đầu lúc 19h30 giờ Nhật Bản tại Toyota Stadium, tương ứng 17h30 giờ Việt Nam. Đáng chú ý, Nhật Bản tham dự môn bóng đá nam ASIAD bằng đội hình U21 nhằm chuẩn bị cho Olympic 2028.

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Trận đấu được phát trực tiếp tại Thái Lan trên Thairath TV 32 và AIS PLAY. Lịch phát sóng mới nhất cũng ghi AIS PLAY phát trên các kênh 902 và 909.

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Tại Việt Nam, lịch bóng đá ASIAD được công bố sáng 23/9 chưa ghi kênh VTV trực tiếp riêng cho cặp đấu này. Việc truy cập các nền tảng của Thái Lan có thể phụ thuộc điều kiện tài khoản hoặc khu vực địa lý.

Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

Nhìn vào bảng điểm, đây là trận đấu không còn áp lực giành vé đi tiếp nhưng vẫn có đủ lý do để hai đội chơi nghiêm túc.

Nhật Bản và Thái Lan cùng toàn thắng hai trận đầu. Tuy nhiên, đội chủ nhà đang chiếm lợi thế rõ ràng trong cuộc đua ngôi nhất bảng.

Nhật Bản thắng Hong Kong (Trung Quốc) 2-0 trước khi đè bẹp Kyrgyzstan 7-0. Chín bàn thắng, không một lần thủng lưới và hiệu số +9 cho thấy sự cân bằng đáng nể của tập thể do Go Oiwa dẫn dắt.

Thái Lan cũng không hề kém cạnh về khả năng ghi bàn.

"Voi chiến" bị Kyrgyzstan dẫn 0-2 trong trận mở màn nhưng ngược dòng thắng 3-2. Đến lượt hai, đội bóng Đông Nam Á thắng Hong Kong 5-1.

Tám bàn sau hai trận là con số rất tích cực.

Khác biệt nằm ở phòng ngự. Nhật Bản chưa thủng lưới, trong khi Thái Lan đã nhận ba bàn.

Điều này có thể đặc biệt quan trọng khi hai đội bước vào một cuộc đấu có chất lượng cao hơn nhiều so với hai lượt đầu.

Nhật Bản đáng ngại vì không phụ thuộc một ngôi sao

Chiến thắng 7-0 trước Kyrgyzstan cho thấy điều đáng sợ nhất của Nhật Bản không nằm ở một cầu thủ cụ thể.

Có tới sáu người khác nhau ghi bàn.

Rei Umeki, Shuto Nagano, Yuto Ozeki, Yotaro Nakajima, Hisatsugu Ishii và Yudai Shimamoto đều lập công, trong đó Shimamoto có cú đúp.

Nhật Bản vì vậy rất khó bị khóa bằng cách tập trung kèm một mũi tấn công.

Các tiền vệ có khả năng xâm nhập vòng cấm, hậu vệ sẵn sàng dâng cao và nhóm tiền đạo liên tục hoán đổi vị trí.

Yuto Ozeki là một trong những mắt xích đáng chú ý nhất.

Tiền vệ thuộc Kawasaki Frontale có khả năng giữ nhịp, chuyền xuyên tuyến và xuất hiện ở khu vực dứt điểm. Anh cũng mang băng đội trưởng ở trận gặp Kyrgyzstan.

Hisatsugu Ishii lại đem đến khả năng xử lý nhanh quanh vòng cấm, trong khi Yutaka Michiwaki có thể đóng vai trò trung phong để kéo các trung vệ đối phương.

Hàng thủ Nhật Bản mới là nền tảng đáng ngại nhất

Chín bàn thắng dễ thu hút sự chú ý, nhưng chi tiết quan trọng hơn là Nhật Bản chưa thủng lưới sau 180 phút.

Đội bóng của Go Oiwa pressing rất đồng bộ.

Ngay sau khi mất bóng, các cầu thủ gần nhất lập tức áp sát nhằm ngăn đối phương thực hiện đường chuyền phản công đầu tiên.

Nếu lớp pressing này thất bại, khoảng cách giữa tiền vệ và hậu vệ vẫn khá ngắn.

Đó là lý do Kyrgyzstan gần như không tạo ra cơ hội rõ ràng dù Nhật Bản liên tục đẩy đội hình lên.

Thái Lan sẽ phải vượt qua tầng áp lực này nếu muốn đưa bóng tới Paripan Wongsa hoặc Jehanafee Mamah.

Paripan Wongsa là quân bài đáng chú ý nhất của Thái Lan

Thái Lan có một cái tên đang nổi bật tại ASIAD: Paripan Wongsa.

Tiền vệ này vào sân từ ghế dự bị ở trận Kyrgyzstan nhưng ghi hai bàn giúp đội nhà hoàn tất màn lội ngược dòng.

Sau hai lượt, Paripan đã có 3 bàn và nằm trong nhóm dẫn đầu cuộc đua ghi bàn của giải.

Điểm mạnh của Paripan là khả năng xuất hiện bất ngờ ở khu vực giữa hậu vệ và tiền vệ đối phương.

Anh không cần đứng cố định ở một vị trí.

Khi Jehanafee Mamah kéo trung vệ ra ngoài, Paripan có thể lập tức chạy vào khoảng trống.

Trước Nhật Bản, những tình huống chuyển trạng thái như vậy có thể là con đường thực tế nhất để Thái Lan tìm bàn thắng.

Jehanafee Mamah mang đến sức mạnh cho hàng công Thái Lan

Jehanafee Mamah đã ghi bàn ở cả hai lượt đầu.

Tiền đạo này có khả năng tranh chấp và hoạt động rộng, giúp Thái Lan không nhất thiết phải triển khai bóng ngắn từ phần sân nhà.

Khi Nhật Bản pressing cao, một đường chuyền trực diện lên phía trên có thể giúp Thái Lan thoát áp lực.

Nếu Mamah giữ được bóng, những cầu thủ như Thanakrit Chotmuangpak, Thanawut Phochai hay Paripan Wongsa có thể nhanh chóng dâng lên.

Nhưng đây cũng là thử thách khó.

Các trung vệ Nhật Bản có khả năng tranh chấp tốt và đội chủ nhà thường bố trí một tiền vệ đứng rất gần khu vực bóng hai.

Thái Lan không chỉ cần thắng pha tranh chấp đầu tiên mà còn phải kiểm soát được tình huống ngay sau đó.

Thái Lan phải giải được bài pressing

HLV Thawatchai đã dành nhiều thời gian ở buổi tập trước trận cho phương án thoát pressing.

Đây là lựa chọn dễ hiểu.

Nếu Thái Lan cố triển khai bóng bằng những đường chuyền ngắn nhưng xử lý chậm, Nhật Bản có thể đoạt bóng ngay gần vòng cấm.

Ngược lại, đá dài liên tục cũng khiến Thái Lan dễ mất quyền kiểm soát.

Phương án hợp lý có thể là kết hợp cả hai.

Khi Nhật Bản không pressing quá cao, Thái Lan có thể dùng Sittha Boonlha cùng các tiền vệ đưa bóng qua trung tuyến.

Khi chủ nhà dâng cả khối đội hình lên, bóng dài tới Mamah hoặc hai hành lang sẽ giúp phá cấu trúc pressing.

Một hoặc hai lần vượt được lớp áp lực đầu tiên có thể tạo ra không gian rất lớn.

Hai đội có thể không tung toàn bộ sức mạnh ngay từ đầu

Cả Nhật Bản và Thái Lan đều đã chắc chắn vào tứ kết.

Điều đó khiến khả năng xoay tua nhân sự khá cao.

Nhật Bản sử dụng đội hình khác nhau ở hai trận đầu và chất lượng gần như không giảm. Đội hình 23 cầu thủ có nhiều người đang thi đấu chuyên nghiệp tại Nhật Bản và châu Âu như Rion Ichihara, Keita Kosugi, Nelson Ishiwatari hay Uche Brian Nwadike.

Thái Lan cũng có thể giữ sức cho một số trụ cột.

Nhưng khác Nhật Bản, đội bóng của Thawatchai cần thắng nếu muốn chiếm ngôi đầu bảng.

Do đó, nếu trận đấu vẫn hòa sau khoảng một giờ, Thái Lan nhiều khả năng phải tung thêm những cầu thủ tấn công.

Đây có thể là thời điểm Paripan Wongsa được sử dụng nếu anh không đá chính.

Thông tin lực lượng U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

Nhật Bản hiện chưa ghi nhận trường hợp chấn thương hoặc treo giò quan trọng trước lượt cuối.

Go Oiwa có đầy đủ bộ khung gồm Pisano Alexandre, Rui Araki, Rion Ichihara, Keita Kosugi, Shuto Nagano, Yuto Ozeki, Kenshin Yasuda, Nelson Ishiwatari, Hisatsugu Ishii, Yotaro Nakajima, Yumeki Yokoyama và Yutaka Michiwaki.

Thái Lan thiếu Theerakwin Jansri do chấn thương. Những cầu thủ còn lại đều sẵn sàng, dù ban huấn luyện có thể chủ động xoay tua để chuẩn bị cho vòng tứ kết.

Sorawat Phosaman, Chanapach Buaphan, Vision In-aram, Sittha Boonlha, Thanakrit Chotmuangpak, Paripan Wongsa, Jehanafee Mamah, Thanawut Phochai và Worawut Noisri là những nhân tố đáng chú ý.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Nhật Bản

Ngày Trận đấu Kết quả 20/9/2026 U23 Kyrgyzstan - U23 Nhật Bản 0-7 16/9/2026 U23 Nhật Bản - U23 Hong Kong 2-0 8/6/2026 U21 Ukraine - U21 Nhật Bản 0-3 5/6/2026 U23 Uzbekistan - U21 Nhật Bản 0-1 29/3/2026 U23 Hàn Quốc - U21 Nhật Bản 2-1

Nhật Bản thắng 4 và thua một trong 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Bốn trận gần đây họ toàn thắng và giữ sạch lưới.

Đáng lưu ý, đội Nhật Bản dự ASIAD thực chất là lực lượng U21, nên các kết quả giao hữu gần đây của U21 Nhật Bản phản ánh chính xác bộ khung hiện tại hơn dữ liệu của đội U23 ở những giải trước.

Kết quả 5 trận gần nhất của U23 Thái Lan

Ngày Trận đấu Kết quả 20/9/2026 U23 Hong Kong - U23 Thái Lan 1-5 16/9/2026 U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan 3-2 9/6/2026 U23 Thái Lan - U23 UAE 2-5 6/6/2026 U23 Thái Lan - U23 Hàn Quốc 2-3 3/6/2026 U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan 1-1

Thái Lan thắng 2, hòa một và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn nhưng nhận 12 bàn.

Hai trận tại ASIAD cho thấy khả năng tấn công đã được cải thiện rõ rệt, nhưng việc vẫn để thủng lưới trước cả Kyrgyzstan và Hong Kong là dấu hiệu đáng lo khi đối thủ tiếp theo sở hữu chất lượng cao hơn nhiều.

Kết quả đối đầu U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan gần nhất

Ngày Giải đấu Kết quả 13/1/2018 U23 châu Á U23 Thái Lan 0-1 U23 Nhật Bản 9/12/2017 Giao hữu U23 Thái Lan 2-1 U23 Nhật Bản 16/1/2016 U23 châu Á U23 Thái Lan 0-4 U23 Nhật Bản 19/11/2010 ASIAD U23 Thái Lan 0-1 U23 Nhật Bản

Nhật Bản thắng 3 trong 4 cuộc đối đầu được thống kê từ năm 2010, Thái Lan thắng một trận.

Ở hai lần gặp tại VCK U23 châu Á, Nhật Bản đều thắng và không thủng lưới.

Tuy nhiên, lần gặp gần nhất đã cách tám năm. Thành phần hai đội hiện tại hoàn toàn khác nên đối đầu chỉ nên xem là dữ liệu tham khảo.

Đội hình dự kiến U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

U23 Nhật Bản (4-2-3-1): Pisano Alexandre Kouto Horio; Soichiro Mori, Shuto Nagano, Tariqkani Hayato Okabe, Mihiro Sato; Kenshin Yasuda, Sena Ishibashi; Shusuke Furuya, Yuto Ozeki, Hisatsugu Ishii; Yutaka Michiwaki.

U23 Thái Lan (4-2-3-1): Sorawat Phosaman; Vision In-aram, Chanapach Buaphan, Chanon Thamma, Phon-Ek Maneekorn; Sittha Boonlha, Kritphak Saengsawat; Chavalwit Saelao, Thanakrit Chotmuangpak, Jehanafee Mamah; Thanawut Phochai.

Một phương án khác của Nhật Bản là giữ bộ khung vừa thắng Kyrgyzstan với Rui Araki, Rei Umeki, Kaito Tsuchiya, Nagano, Sato, Ozeki, Nakajima, Shimamoto, Yokoyama, Fukunaga và Michiwaki.

Thái Lan cũng có thể đưa Paripan Wongsa hoặc Worawut Noisri vào đội hình chính sau phong độ ghi bàn tốt ở hai lượt đầu.

Điểm nóng: Ozeki đối đầu tuyến giữa Thái Lan

Nếu Thái Lan không hạn chế được Yuto Ozeki, Nhật Bản có thể kiểm soát trận đấu khá dễ dàng.

Ozeki thường xuyên nhận bóng ở khoảng trống phía sau tuyến pressing đầu tiên, sau đó chuyền nhanh sang hai cánh hoặc tự mình dâng lên.

Sittha Boonlha vì thế cần giữ vị trí rất kỷ luật.

Nếu tiền vệ Thái Lan lao lên quá sớm, khoảng trống phía sau sẽ mở ra cho Ishii hoặc Nakajima.

Ngược lại, nếu Sittha lùi quá sâu, Nhật Bản sẽ có nhiều thời gian kiểm soát bóng ngay trước vòng cấm.

Thái Lan phải tận dụng tốc độ khi chuyển trạng thái

Khả năng Thái Lan cầm bóng nhiều hơn Nhật Bản là không cao.

Vì vậy, chất lượng trong vài giây đầu tiên sau khi đoạt bóng sẽ rất quan trọng.

Thanakrit và Paripan đủ nhanh để khai thác khoảng trống hai biên.

Jehanafee Mamah có thể làm điểm tựa ở phía trên.

Thái Lan cần những đường chuyền đầu tiên thật chính xác. Nếu mất bóng trở lại ngay lập tức, Nhật Bản sẽ tiếp tục tạo sức ép và khiến đội hình "Voi chiến" phải lùi sâu.

Dự đoán tỷ số U23 Nhật Bản vs U23 Thái Lan

Đây là trận đấu thú vị bởi cả hai đội đều đang có phong độ ghi bàn rất cao.

Thái Lan cho thấy tinh thần tốt, đặc biệt qua màn ngược dòng trước Kyrgyzstan, và đã có tám bàn sau hai trận.

Nhưng Nhật Bản đang thể hiện chất lượng đồng đều hơn.

Đội chủ nhà ghi 9 bàn, chưa thủng lưới, sở hữu khả năng pressing tốt và có chiều sâu đủ để xoay tua mà không làm giảm đáng kể chất lượng lối chơi.

Thái Lan muốn giành ngôi đầu buộc phải thắng, nên càng về cuối trận họ càng phải đẩy cao.

Đó cũng chính là kịch bản Nhật Bản có thể tận dụng.

Nếu "Voi chiến" giữ được sự cân bằng và tận dụng tốt phản công, họ có cơ hội gây khó khăn. Nhưng xét tổng thể, Nhật Bản vẫn có nhiều phương án giải quyết trận đấu hơn.