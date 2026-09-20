HAGL vs Hưng Yên, 17h ngày 20/9: Khó lường trên sân Quy Nhơn

(GLO)- HAGL gặp Hưng Yên lúc 17h00 ngày 20/9 tại vòng loại Cúp Quốc gia 2026/27, trong bối cảnh đội bóng phố Núi đang chịu sức ép lớn sau hai thất bại liên tiếp.

HAGL được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm V.League nhưng phong độ đầu mùa khiến khoảng cách giữa hai đội không còn quá rõ.

Hưng Yên vừa thắng 3-0 trong trận ra quân Hạng Nhất, sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và đủ khả năng biến trận đấu tại Quy Nhơn thành thử thách khó chịu cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi.

Thời gian, địa điểm HAGL vs Hưng Yên

Thông tin Chi tiết Trận đấu HAGL vs Hưng Yên Giải đấu Cúp Quốc gia SACOMBANK 2026/27 Vòng đấu Vòng loại Thời gian 17h00 ngày 20/9/2026 Địa điểm Sân Quy Nhơn HLV HAGL Lê Quang Trãi HLV Hưng Yên Bùi Đoàn Quang Huy Trực tiếp FPT Play

Đáng chú ý, HAGL không được thi đấu tại Pleiku như kế hoạch ban đầu. Mặt sân xuống cấp sau thời gian mưa lớn khiến đội bóng phố Núi phải chuyển trận đấu tới sân Quy Nhơn.

Điều này phần nào làm giảm lợi thế của HAGL, bởi đội bóng không còn được chơi trên mặt sân và trong bầu không khí quen thuộc.

Link xem trực tiếp HAGL vs Hưng Yên

Trận HAGL vs Hưng Yên được phát trực tiếp trên FPT Play từ 17h00 ngày 20/9.

Link xem trực tiếp: FPT Play, mục Cúp Quốc gia/Trực tiếp bóng đá.

Khán giả nên truy cập nền tảng trước giờ thi đấu để kiểm tra luồng phát và quyền lợi gói thuê bao.

Nhận định HAGL vs Hưng Yên

Xét trên cấp độ giải đấu, HAGL có lý do để được đánh giá cao hơn. Đội bóng phố Núi đang thi đấu tại V.League, trong khi Hưng Yên mới bước vào mùa giải đầu tiên dưới tên gọi hiện tại ở giải Hạng Nhất.

Nhưng phong độ đầu mùa lại khiến trận đấu trở nên khó đoán hơn nhiều.

HAGL đã toàn thua hai vòng đầu V.League 2026/27. Họ thất bại 0-4 trước Nam Định rồi thua Hải Phòng 1-3 ngay trên sân nhà.

Hai trận, một bàn thắng và bảy lần thủng lưới là những con số đáng lo với thầy trò HLV Lê Quang Trãi.

Trận gặp Hải Phòng cho thấy vấn đề của HAGL không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn. Gia Bảo đưa đội chủ nhà vượt lên từ phút thứ 10, nhưng HAGL không giữ được lợi thế và sau đó để đối phương ghi liên tiếp ba bàn.

Khi mất bóng, khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi nhiều thời điểm quá lớn. Những pha chuyển trạng thái của đối thủ vì thế dễ dàng đặt các trung vệ HAGL vào thế phải phòng ngự trực diện.

Đây chính là khu vực Hưng Yên có thể khai thác.

Hưng Yên không phải đội Hạng Nhất dễ bắt nạt

Tên Hưng Yên FC còn khá mới với nhiều khán giả, nhưng nền tảng đội bóng này không hề mới.

CLB được hình thành trên cơ sở chuyển giao từ Trẻ PVF-CAND. Phần lớn lực lượng trẻ được giữ lại, sau đó bổ sung thêm nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, tiền vệ Mạc Hồng Quân, Lê Minh Bình cùng ngoại binh Joseph Khalio giúp chất lượng đội hình của Hưng Yên được nâng lên đáng kể.

Ngay trận mở màn Hạng Nhất, Hưng Yên đã thắng Thép Cần Thơ 3-0 trên sân khách.

Điều đáng chú ý là đội bóng của HLV Bùi Đoàn Quang Huy không vội vàng khi chưa thể ghi bàn trong hiệp một.

Họ tiếp tục gây sức ép sau giờ nghỉ và chỉ cần một sai lầm của đối phương để phá vỡ thế cân bằng.

Joseph Khalio ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 67, sau đó hoàn tất cú đúp. Lê Minh Bình ấn định chiến thắng 3-0 vào cuối trận.

Đó là màn ra mắt cho thấy Hưng Yên có cả sức trẻ lẫn những cầu thủ đủ kinh nghiệm để xử lý thời điểm quan trọng.

Joseph Khalio là mối đe dọa lớn với hàng thủ HAGL

Nếu HAGL cần đặc biệt chú ý một cầu thủ bên phía đội khách, đó là Joseph Khalio.

Ngoại binh của Hưng Yên có thể hình, khả năng tì đè và hoạt động tốt trong khu vực cấm địa. Hai bàn thắng ở trận mở màn Hạng Nhất giúp anh bước vào trận đấu với sự tự tin cao.

Phía sau Khalio còn có Mạc Hồng Quân và Lê Minh Bình.

Mạc Hồng Quân đem tới khả năng giữ bóng và kinh nghiệm thi đấu V.League, còn Minh Bình có thể di chuyển rộng, phối hợp hoặc trực tiếp xâm nhập vòng cấm.

Với một HAGL đã nhận bảy bàn chỉ sau hai trận, khả năng chống phản công và kiểm soát Khalio sẽ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

HAGL cần Châu Ngọc Quang tạo khác biệt

HAGL vẫn có những cầu thủ đủ chất lượng để kiểm soát trận đấu.

Châu Ngọc Quang nhiều khả năng tiếp tục là mắt xích quan trọng nhất ở giữa sân. Khả năng di chuyển rộng và tham gia cả phòng ngự lẫn tấn công của anh giúp HAGL duy trì nhịp độ.

Dụng Quang Nho cũng mang đến nguồn năng lượng đáng kể, trong khi Gia Bảo đang có tín hiệu tích cực sau bàn thắng vào lưới Hải Phòng.

Phía trên, Washington Brandão và Đinh Thanh Bình có nhiệm vụ gây sức ép lên hàng phòng ngự Hưng Yên.

HAGL cần đưa bóng nhanh hơn vào vòng cấm thay vì chuyền ngang quá nhiều ở giữa sân. Trước một đối thủ có thể chủ động kéo thấp đội hình, những pha phối hợp nhỏ và di chuyển không bóng sẽ quyết định khả năng phá vỡ hệ thống phòng ngự.

Thông tin lực lượng HAGL vs Hưng Yên

Các thông tin trước trận chưa ghi nhận án treo giò đáng chú ý của hai đội.

HAGL có thể sử dụng bộ khung với thủ môn Trần Trung Kiên, Jairo Rodrigues, Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang, Gia Bảo, Washington Brandão và Đinh Thanh Bình.

HLV Lê Quang Trãi cũng có thể tính tới một số điều chỉnh sau khi đội bóng phải trải qua hai trận V.League khá nặng nề.

Hưng Yên đang sở hữu lực lượng đáng chú ý so với mặt bằng Hạng Nhất.

Huỳnh Tuấn Linh mang đến kinh nghiệm trong khung thành. Mạc Hồng Quân có khả năng điều tiết tuyến giữa, còn Joseph Khalio và Lê Minh Bình là những phương án tấn công nổi bật.

Đội khách bước vào trận đấu với tinh thần tốt sau chiến thắng 3-0 trong ngày khai màn mùa giải.

Kết quả 5 trận gần nhất của HAGL

Ngày Trận đấu Kết quả 13/9/2026 HAGL - Hải Phòng 1-3 6/9/2026 Nam Định - HAGL 4-0 7/6/2026 Becamex TP.HCM - HAGL 3-1 31/5/2026 HAGL - Hà Nội FC 3-1 23/5/2026 Thanh Hóa - HAGL 1-1

HAGL chỉ thắng một trong năm trận chính thức gần nhất, hòa một và thua ba.

Đáng lo hơn, họ nhận tới 12 bàn thua trong chuỗi trận này.

Hai thất bại đầu mùa mới đặc biệt đáng chú ý bởi hàng thủ HAGL đã thủng lưới bảy lần, cho thấy những vấn đề từ cuối mùa trước chưa được giải quyết triệt để.

Kết quả 5 trận gần nhất của Hưng Yên

Do Hưng Yên FC mới được thành lập trên cơ sở chuyển giao từ Trẻ PVF-CAND vào mùa hè 2026, đội mới có một trận chính thức dưới tên gọi hiện tại. Bốn trận trước đó dưới đây là kết quả của Trẻ PVF-CAND, đội bóng tiền thân được chuyển giao trực tiếp cho Hưng Yên.

Ngày Trận đấu Kết quả 12/9/2026 Thép Cần Thơ - Hưng Yên 0-3 6/6/2026 Bắc Ninh - Trẻ PVF-CAND 1-3 30/5/2026 Trẻ PVF-CAND - Xuân Thiện Phú Thọ 2-2 15/5/2026 Trẻ PVF-CAND - TP.HCM 1-2 10/5/2026 Trẻ PVF-CAND - Khánh Hòa 1-0

Nếu nối kết quả của đội bóng tiền thân, tập thể Hưng Yên thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong năm trận gần nhất.

Tuy nhiên, cần lưu ý đội hình mùa 2026/27 đã được tăng cường đáng kể với nhiều cầu thủ mới nên các kết quả từ mùa trước chỉ mang tính tham khảo.

Kết quả đối đầu HAGL vs Hưng Yên gần nhất

HAGL và Hưng Yên FC chưa từng gặp nhau trong một trận chính thức dưới tên gọi hiện nay.

Đây là cuộc đối đầu đầu tiên giữa HAGL và CLB Hưng Yên kể từ khi đội bóng Hạng Nhất được chuyển giao và mang tên mới vào mùa hè 2026.

Vì vậy, không có kết quả đối đầu trực tiếp gần nhất để sử dụng làm cơ sở đánh giá.

Cũng cần phân biệt Hưng Yên FC với đội PVF-CAND từng thi đấu tại V.League. Hưng Yên hiện tại được hình thành từ Trẻ PVF-CAND, không phải đội một PVF-CAND, nên kết quả HAGL gặp PVF-CAND trước đây không được tính là đối đầu giữa hai CLB này.

Đội hình dự kiến HAGL vs Hưng Yên

HAGL (4-3-3): Trần Trung Kiên; Nguyễn Thanh Nhân, Lê Văn Sơn, Jairo Rodrigues, Nguyễn Phong Hồng Duy; Lý Đức, Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang; Gia Bảo, Washington Brandão, Đinh Thanh Bình.

Hưng Yên (4-3-3): Huỳnh Tuấn Linh; Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Sơn, Đặng Văn Tới; Huỳnh Thế Hiếu, Mạc Hồng Quân, Long Nhật; Đăng Dương, Joseph Khalio, Lê Minh Bình.

Đội hình chính thức sẽ được công bố sát giờ bóng lăn và hai HLV vẫn có thể thay đổi nhân sự tùy phương án chiến thuật.

Điểm nóng có thể quyết định trận đấu

Khu vực trước vòng cấm HAGL sẽ là một trong những điểm nóng.

Hưng Yên có Khalio làm điểm đến phía trên, trong khi Mạc Hồng Quân và Minh Bình đủ khả năng thực hiện những đường chuyền quyết định từ phía sau.

Nếu Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho không kiểm soát được khu vực trung tuyến, hàng thủ HAGL có nguy cơ thường xuyên phải đối mặt với những tình huống phản công nhanh.

Ở chiều ngược lại, HAGL cần khai thác hai cánh.

Gia Bảo đang có phong độ tốt hơn nhiều đồng đội trên hàng công, còn Brandão có thể kéo giãn hàng thủ để tạo khoảng trống cho Đinh Thanh Bình.

Một bàn thắng sớm sẽ giúp HAGL dễ đá hơn rất nhiều.

Nếu tỷ số vẫn cân bằng sau khoảng một giờ thi đấu, tâm lý có thể trở thành vấn đề với đội bóng phố Núi. Khi đó Hưng Yên càng có điều kiện chơi kiên nhẫn và chờ sai lầm.

Dự đoán tỷ số HAGL vs Hưng Yên

HAGL vẫn sở hữu lợi thế về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và chất lượng cá nhân. Nhưng phong độ hiện tại không đủ tốt để xem đây là một trận đấu dễ dàng.

Việc phải chuyển sang sân Quy Nhơn cũng khiến yếu tố sân nhà của đội bóng phố Núi giảm đi đáng kể.

Hưng Yên lại đang có tâm lý hưng phấn, đội hình được bổ sung nhiều cầu thủ từng thi đấu V.League và sở hữu một tiền đạo đang có phong độ tốt là Joseph Khalio.

Khả năng trận đấu diễn ra giằng co trong hiệp một khá cao.

Nếu HAGL cải thiện được khả năng phòng ngự và tận dụng tốt kinh nghiệm của Châu Ngọc Quang cùng Brandão, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi vẫn có cơ hội đi tiếp, nhưng cách biệt khó lớn.