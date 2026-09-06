Thép Xanh Nam Định vs HAGL 18h ngày 6/9: Link xem trực tiếp, nhận định

(GLO)- Thép Xanh Nam Định tiếp HAGL lúc 18h00 ngày 6/9 tại Thiên Trường, với Xuân Son - Tuấn Hải là điểm tựa lớn trong trận mở màn V.League 2026/27.

Thép Xanh Nam Định bắt đầu V.League 2026/27 bằng cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thiên Trường. Xét chất lượng nhân sự, kinh nghiệm và lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt được đánh giá cao hơn.

Hình minh họa AI.

Tuy nhiên, HAGL không phải đối thủ mà Nam Định có thể xem nhẹ. Chính đội bóng phố Núi từng thắng 2-1 ngay tại Thiên Trường hồi tháng 4, trong trận đấu mà Xuân Son cùng các đồng đội kiểm soát thế trận nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự phản công của đối phương. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, mỗi đội chỉ thắng một trận và có tới ba trận hòa.

Thời gian, địa điểm Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai

Thông tin Chi tiết Trận đấu Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai Giải đấu LPBank V.League 1 2026/27 Vòng 1 Thời gian 18h00 ngày 6/9/2026 Địa điểm SVĐ Thiên Trường Sức chứa Khoảng 25.000 khán giả

Lịch thi đấu chính thức của VPF xếp trận Nam Định - HAGL vào 18h00 ngày 6/9 trên sân Thiên Trường. Đây là một trong ba trận khép lại vòng khai màn V.League 2026/27.

Link xem trực tiếp Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai

Trận đấu được phát trực tiếp trên FPT Play. VPF cũng xác nhận FPT Play là kênh phát sóng trận đấu này trong lịch vòng 1.

Xem trực tiếp Nam Định vs HAGL trên FPT Play

Khán giả nên truy cập nền tảng trước giờ bóng lăn để lựa chọn đúng kênh V.League và theo dõi chương trình trước trận.

Thông tin lực lượng Thép Xanh Nam Định

Nam Định bước vào mùa giải mới sau một năm 2025/26 không đạt kỳ vọng. Đội bóng thành Nam kết thúc V.League ở vị trí thứ sáu và sau đó dừng bước tại bán kết Cúp Quốc gia khi thua Công an TP.HCM 2-4 ngay trên sân nhà.

Bộ khung nội binh chất lượng vẫn được giữ lại. Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tuấn Anh, Lý Công Hoàng Anh, Lâm Ti Phông và Trần Văn Kiên tiếp tục là những gương mặt giàu kinh nghiệm.

Sự bổ sung đáng chú ý nhất là Phạm Tuấn Hải. Tiền đạo tuyển Việt Nam ký hợp đồng ba năm với Nam Định sau khi chia tay Hà Nội FC. Anh mang đến cho HLV Vũ Hồng Việt thêm một lựa chọn có khả năng pressing, chạy chỗ và dứt điểm tốt bên cạnh Xuân Son.

Nam Định đồng thời thay đổi mạnh nhóm ngoại binh. Brenner, Chadrac Akolo, Lucas Alves, Mahmoud Eid và Mitchell Dijks đều rời đội. Bốn ngoại binh đăng ký cho mùa mới gồm Caio César, Romulo, Lu Sambal và Ezequiel Santos da Silva.

Điều đó khiến trận ra quân cũng là bài kiểm tra đáng chú ý về mức độ ăn ý của đội hình mới.

Thông tin lực lượng Hoàng Anh Gia Lai

HAGL tiếp tục đi theo hướng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhưng cũng có những thay đổi đáng kể về ngoại binh.

Đội bóng phố Núi chia tay toàn bộ bốn ngoại binh của mùa trước và xây dựng lại hàng thủ với hai trung vệ Brazil cao trên 1,90 m là Robson Reis và Júlio César. Luann Augusto được kỳ vọng tăng khả năng sáng tạo ở tuyến trên.

Trần Trung Kiên vẫn là chỗ dựa quan trọng nhất trong khung thành. Thủ môn cao 1,91 m cũng là tuyển thủ Việt Nam và đã tích lũy nhiều kinh nghiệm dù tuổi đời còn trẻ.

Ở tuyến trên, Nguyễn Minh Tâm và Trần Gia Bảo tiếp tục được kỳ vọng tạo đột biến. Đội hình HAGL mùa này không sở hữu quá nhiều ngôi sao, nên hiệu quả tập thể và khả năng tổ chức phòng ngự sẽ quyết định họ có thể gây khó cho các đội mạnh đến đâu.

HAGL đã có chuyến tập huấn dài ngày tại Thái Lan trước mùa giải. Họ thắng Suphanburi 2-1 nhưng cũng thua đội bóng của HLV Park Hang-seo là Kanchanaburi 2-6, qua đó cho thấy hàng thủ vẫn còn những vấn đề cần chỉnh sửa.

Kết quả 5 trận chính thức gần nhất của Thép Xanh Nam Định

Ngày Trận đấu Kết quả 11/6/2026 Nam Định vs Công an TP.HCM 2-4 7/6/2026 Hải Phòng vs Nam Định 1-1 31/5/2026 Nam Định vs SLNA 3-0 24/5/2026 Hà Nội vs Nam Định 2-1 17/5/2026 Nam Định vs Thể Công Viettel 0-2

Nam Định chỉ thắng một trong năm trận chính thức cuối cùng mùa trước. Điểm tích cực là chiến thắng 3-0 trước SLNA cho thấy hàng công vẫn có khả năng tạo khác biệt khi đội bóng tìm được nhịp chơi phù hợp.

Kết quả 5 trận chính thức gần nhất của Hoàng Anh Gia Lai

Ngày Trận đấu Kết quả 7/6/2026 Becamex TP.HCM vs HAGL 3-1 31/5/2026 HAGL vs Hà Nội 3-1 23/5/2026 Thanh Hóa vs HAGL 1-1 17/5/2026 HAGL vs Hà Tĩnh 0-2 10/5/2026 HAGL vs PVF-CAND 1-2

HAGL cũng chỉ thắng một trong năm trận cuối của V.League 2025/26. Chiến thắng 3-1 trước Hà Nội là kết quả nổi bật nhất, nhưng ngay sau đó họ lại thua Becamex TP.HCM với cùng tỷ số.

Phong độ thất thường là nguyên nhân khiến đội bóng phố Núi bước vào mùa giải mới với mục tiêu trước mắt vẫn là tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối.

Kết quả đối đầu Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 11/4/2026 Nam Định vs HAGL 1-2 31/10/2025 HAGL vs Nam Định 2-2 18/5/2025 Nam Định vs HAGL 6-1 28/9/2024 HAGL vs Nam Định 0-0 13/5/2024 HAGL vs Nam Định 1-1

Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, Nam Định thắng một, HAGL thắng một và ba trận hòa. Điều đáng lưu ý là HAGL chưa thua Nam Định trong hai lần gặp nhau ở mùa 2025/26, với trận hòa 2-2 tại Pleiku và chiến thắng 2-1 trên sân Thiên Trường.

Đây là thống kê đủ để HLV Vũ Hồng Việt phải thận trọng, dù tương quan lực lượng hiện tại nghiêng khá rõ về phía chủ nhà.

Nam Định có thể chơi với hai tiền đạo Xuân Son - Tuấn Hải

Sự xuất hiện của Tuấn Hải tạo ra nhiều phương án mới cho đội chủ sân Thiên Trường.

Nếu sử dụng Xuân Son và Tuấn Hải cùng lúc, Nam Định có một tiền đạo mạnh trong tranh chấp và làm tường, cùng một cầu thủ rất chịu khó di chuyển, pressing và tấn công khoảng trống.

Tuấn Hải không nhất thiết đứng ngang Xuân Son. Anh có thể đá lệch, lùi xuống liên kết với Nguyễn Tuấn Anh hoặc Romulo, sau đó tăng tốc vào khoảng trống phía sau hàng thủ HAGL.

Điều này khiến việc bắt chết Xuân Son chưa chắc đủ để đội khách hóa giải hàng công Nam Định.

Ở trận HAGL thắng 2-1 tại Thiên Trường mùa trước, đội khách đã tập trung đông quân số để hạn chế Xuân Son và chờ cơ hội phản công. Khi Nam Định mất kiên nhẫn, chính những sai sót cá nhân đã khiến họ phải trả giá.

Mùa này, sự xuất hiện của Tuấn Hải có thể giúp Nam Định tránh lặp lại kịch bản đó.

Tuấn Anh gặp lại HAGL

Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục là một trong những mắt xích đáng chú ý nhất ở tuyến giữa Nam Định.

Cuộc đối đầu với HAGL luôn mang nhiều cảm xúc với tiền vệ từng trưởng thành tại Hàm Rồng. Trong chiến thắng 6-1 của Nam Định trước HAGL tháng 5/2025, chính Tuấn Anh là người ghi bàn ấn định tỷ số nhưng không ăn mừng trước đội bóng cũ.

Vai trò của Tuấn Anh ở trận này có thể còn quan trọng hơn khả năng ghi bàn.

Nếu Nam Định muốn phá hệ thống phòng ngự thấp của HAGL, họ cần đưa bóng nhanh qua tuyến giữa thay vì luân chuyển ngang quá nhiều. Khả năng xử lý trong phạm vi hẹp và đưa bóng xuyên tuyến của Tuấn Anh sẽ rất hữu ích.

HAGL có thể tái hiện cách thắng Nam Định?

Câu trả lời là có, nhưng nhiệm vụ khó hơn mùa trước.

HAGL nhiều khả năng không tranh chấp quyền kiểm soát bóng bằng mọi giá. Đội khách có thể lùi đội hình, thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm và chờ Nam Định mắc sai lầm.

Trung Kiên là nhân tố rất quan trọng trong cách tiếp cận đó.

Trong trận thắng 2-1 tại Thiên Trường mùa trước, thủ môn HAGL đã có nhiều pha cứu thua, trong khi đội bóng phố Núi tận dụng rất tốt các tình huống chuyển trạng thái.

Hai trung vệ ngoại binh Robson Reis và Júlio César có chiều cao tốt cũng có thể giúp HAGL chống bóng bổng hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, thử thách không nhỏ khi họ phải đối đầu cùng lúc Xuân Son, Tuấn Hải và một tuyến giữa giàu kinh nghiệm của Nam Định.

Điểm nóng Xuân Son - hàng thủ HAGL

Xuân Son vẫn là cầu thủ có khả năng quyết định trận đấu cao nhất.

Tiền đạo tuyển Việt Nam vừa trải qua ASEAN Cup 2026 với phong độ tốt và vẫn được xem là mũi nhọn số một của Nam Định. Đối thủ sẽ phải đặc biệt chú ý khả năng che bóng, không chiến và dứt điểm một chạm của anh.

HAGL có thể sử dụng hai trung vệ ngoại binh để trực tiếp đối đầu về thể hình.

Nhưng nếu cả hai cùng tập trung quá nhiều vào Xuân Son, khoảng trống cho Tuấn Hải, Ti Phông hoặc Romulo xuất hiện phía sau sẽ tăng lên.

Đây có thể là bài toán khó nhất cho HLV Lê Quang Trãi.

Đội hình xuất phát Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai dự kiến

Thép Xanh Nam Định

Nguyên Mạnh; Văn Tới, Tyler James, Caio César; Văn Kiên, Tuấn Anh, Romulo, Ti Phông; Felix Junior; Xuân Son, Tuấn Hải.

Sơ đồ có thể biến đổi giữa 3-4-1-2 và 3-5-2 tùy thời điểm. Phương án này giúp đội chủ nhà bố trí cả Xuân Son lẫn Tuấn Hải trong khu vực nguy hiểm, đồng thời vẫn duy trì đủ quân số ở giữa sân.

Hoàng Anh Gia Lai

Trung Kiên; Robson Reis, Júlio César, Hà Châu Phi, Phước Bảo; Thanh Sơn, Thành Nhân, Đình Lâm, Cao Hoàng Minh; Lam Xavier Boy, Minh Tâm.

HAGL có thể chủ động bố trí đội hình thấp và ưu tiên sự chắc chắn, trước khi sử dụng tốc độ của các cầu thủ trẻ để phản công.

Nhận định Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai

Xét về con người, Nam Định đang sở hữu ưu thế đáng kể.

Xuân Son, Tuấn Hải, Tuấn Anh, Romulo, Lý Công Hoàng Anh cùng nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp đội chủ sân Thiên Trường có nhiều phương án hơn từ giữa sân tới hàng công.

Việc chỉ thi đấu V.League và Cúp Quốc gia mùa này cũng giúp Nam Định không phải phân tán lực lượng như mùa trước.

HAGL khó thắng trong một cuộc đôi công.

Cơ hội của đội khách nằm ở việc giữ tỷ số càng lâu càng tốt, khiến Nam Định nóng vội rồi tận dụng sai lầm bằng các tình huống phản công.

Hai trung vệ ngoại binh mới cũng có thể giúp hàng thủ HAGL chống chịu tốt hơn trước sức ép trực diện.

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất là chiều sâu hàng công. Nếu Xuân Son bị khóa, Nam Định còn Tuấn Hải. Nếu Tuấn Hải bị theo sát, khoảng trống có thể xuất hiện cho Romulo hoặc Ti Phông.

Với lợi thế Thiên Trường và nhu cầu phải tạo một khởi đầu tích cực sau mùa 2025/26 thất vọng, Nam Định có nhiều cơ sở để giành 3 điểm.

HAGL đủ khả năng gây khó và thậm chí có bàn thắng, nhưng để tái hiện chiến thắng 2-1 tại chính sân đấu này như tháng 4 sẽ cần một trận đấu gần như hoàn hảo.

Dự đoán tỷ số Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai

Thép Xanh Nam Định 2-1 Hoàng Anh Gia Lai.

Nam Định được dự đoán kiểm soát phần lớn thế trận và tạo nhiều cơ hội hơn. HAGL có thể gây nguy hiểm từ phản công, nhưng chất lượng hàng công của đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ tạo ra khác biệt trong hiệp hai.