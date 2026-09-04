Đồng Nai vs Thể Công Viettel 18h ngày 4/9: Link trực tiếp, nhận định dự đoán

(GLO)- Đồng Nai tiếp đón Thể Công Viettel lúc 18h00 ngày 4/9 trong trận mở màn V.League 2026/27. Công Phượng và các đồng đội có lợi thế sân nhà nhưng phải đối diện thử thách lớn trước đương kim á quân sở hữu lực lượng dày dạn hơn.

Đồng Nai bước vào trận mở màn V.League 2026/27 với sự hưng phấn của nhà vô địch hạng Nhất, nhưng đối thủ của Công Phượng và các đồng đội là đương kim á quân Thể Công Viettel. Kinh nghiệm, chiều sâu đội hình cùng tham vọng vô địch giúp đội bóng áo lính được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc so tài diễn ra tối 4/9.

Hình minh họa AI.

Thời gian, địa điểm thi đấu Đồng Nai vs Thể Công Viettel

Thông tin Chi tiết Trận đấu Thành phố Đồng Nai vs Thể Công Viettel Giải đấu Vòng 1 LPBank V.League 1 2026/27 Thời gian 18h00 ngày 04/09/2026 Địa điểm Sân vận động Bình Phước, tỉnh Đồng Nai Kênh trực tiếp FPT Play, HTV Thể thao Trực tuyến FPT Play, HTVC, TV360

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Nhận định trận đấu Đồng Nai vs Thể Công Viettel

Trận đấu sớm nhất vòng mở màn V.League 2026/27 tạo ra cuộc đối đầu khá tương phản. Thành phố Đồng Nai vừa giành quyền thăng hạng và đặt mục tiêu trước mắt là trụ lại sân chơi cao nhất. Thể Công Viettel bước vào mùa giải với vị thế đương kim á quân và công khai tham vọng cạnh tranh chức vô địch.

Đồng Nai không phải tân binh dễ bị bắt nạt. Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng giữ lại nhiều cầu thủ quan trọng như Công Phượng, Xuân Trường, Hữu Tuấn và Lưu Tự Nhân, đồng thời bổ sung thủ môn Phạm Văn Phong, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Văn Đức cùng nhóm ngoại binh đến từ châu Âu.

Dẫu vậy, việc Trần Minh Vương chia tay ngay trước mùa giải khiến khả năng sáng tạo của tuyến giữa Đồng Nai bị ảnh hưởng. Xuân Trường sẽ phải đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn, từ tổ chức bóng, điều tiết nhịp độ đến thực hiện các tình huống cố định.

Công Phượng đã bình phục chấn thương nhưng khả năng đá chính còn bỏ ngỏ. Tiền đạo sinh năm 1995 chỉ có 5 lần ra sân tại giải hạng Nhất mùa trước, song vẫn ghi được 3 bàn thắng. Nếu được tung vào sân trong hiệp hai, Công Phượng có thể phát huy khả năng tạo đột biến khi hàng phòng ngự đối phương bắt đầu xuống sức.

Phía bên kia, Thể Công Viettel trải qua kỳ chuyển nhượng mạnh tay với 11 tân binh, gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh và một cầu thủ Việt kiều. Lucas Alves, Kyle Colonna, Triệu Việt Hưng, Rimario và Ribamar mang đến nhiều lựa chọn cho HLV Velizar Popov.

Điểm mạnh của đội khách nằm ở khả năng tranh chấp, gây sức ép và chuyển trạng thái nhanh. Rimario cùng Ribamar đều giàu sức mạnh, có thể tạo áp lực trực tiếp lên hàng thủ chưa được kiểm chứng ở cấp độ V.League của Đồng Nai.

Đội chủ nhà nhiều khả năng lựa chọn thế trận thận trọng, duy trì đội hình thấp và tìm cơ hội phản công. Thể Công Viettel sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng việc thiếu hai trụ cột Doãn Ngọc Tân và Bùi Tiến Dũng có thể khiến khả năng phòng ngự từ xa cũng như tổ chức hàng thủ của đội khách bị ảnh hưởng.

Nếu Đồng Nai đứng vững trong khoảng 20 phút đầu, trận đấu có thể trở nên giằng co. Ngược lại, một bàn thắng sớm sẽ giúp Thể Công Viettel đưa cuộc chơi về đúng thế mạnh của mình.

Thông tin lực lượng Đồng Nai vs Thể Công Viettel

Thành phố Đồng Nai:

Trần Minh Vương đã chia tay câu lạc bộ trước mùa giải mới.

Công Phượng bình phục chấn thương nhưng chưa chắc đá chính.

Phạm Văn Phong, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Văn Đức và các ngoại binh mới sẵn sàng ra mắt.

HLV Nguyễn Việt Thắng có thể sử dụng Andrija Majdevac ở vị trí tiền đạo cắm.

Thể Công Viettel:

Doãn Ngọc Tân bị treo giò do án phạt thẻ đỏ từ mùa trước.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng chưa thể thi đấu sau ca phẫu thuật đầu gối.

Lucas Alves, Kyle Colonna, Rimario, Ribamar và Triệu Việt Hưng sẵn sàng ra mắt.

Nguyễn Hoàng Minh có thể được lựa chọn thay Doãn Ngọc Tân ở tuyến giữa.

Kết quả 5 trận chính thức gần nhất của Đồng Nai

Ngày Trận đấu Kết quả 06/06/2026 Xuân Thiện Phú Thọ vs Đồng Nai 1-0 30/05/2026 Đồng Nai vs Long An 3-0 22/05/2026 TP.HCM vs Đồng Nai 0-1 16/05/2026 Đồng Nai vs Đại học Văn Hiến 3-0 08/05/2026 Bắc Ninh vs Đồng Nai 2-1

Đồng Nai thắng 3 và thua 2 trong 5 trận chính thức gần nhất, ghi 8 bàn và thủng lưới 4 lần. Tuy nhiên, các kết quả này đều đến từ sân chơi hạng Nhất, nơi cường độ và chất lượng đối thủ thấp hơn V.League.

Kết quả 5 trận chính thức gần nhất của Thể Công Viettel

Ngày Trận đấu Kết quả 07/06/2026 Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội 1-0 31/05/2026 Công an TP.HCM vs Thể Công Viettel 1-1 22/05/2026 Thể Công Viettel vs PVF-CAND 1-1 17/05/2026 Thép Xanh Nam Định vs Thể Công Viettel 0-2 10/05/2026 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công Viettel 0-2

Thể Công Viettel bất bại trong 5 trận chính thức gần nhất, giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, đội bóng áo lính chỉ nhận 2 bàn thua trong chuỗi trận này.

Kết quả đối đầu Đồng Nai vs Thể Công Viettel gần nhất

Các cuộc đối đầu trước đây diễn ra khi đội bóng hiện mang tên Thành phố Đồng Nai còn thi đấu dưới tên Bình Phước.

Ngày Trận đấu Kết quả 29/09/2018 Viettel vs Bình Phước 2-0 21/04/2018 Bình Phước vs Viettel 0-2

Tính trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội theo lịch sử câu lạc bộ, Thể Công Viettel thắng 3, hòa một và thua một. Hai cuộc đối đầu gần nhất đều khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho đội bóng áo lính.

Đội hình xuất phát Đồng Nai vs Thể Công Viettel dự kiến

Đồng Nai, sơ đồ 4-2-3-1: Văn Phong; Văn Khoa, Tiến Dụng, Hữu Tuấn, Văn Đức; Filip Jovic, Xuân Trường; Tự Nhân, Andrei Ivan, Hồ Tuấn Tài; Andrija Majdevac.

Thể Công Viettel, sơ đồ 4-4-2: Văn Việt; Phan Tuấn Tài, Lucas Alves, Kyle Colonna, Trung Hiếu; Hoàng Minh, Việt Hưng, Văn Khang, Wesley Natã; Rimario, Ribamar.

Công Phượng có thể được HLV Nguyễn Việt Thắng sử dụng trong hiệp hai, tùy diễn biến trận đấu và tình trạng thể lực.

Dự đoán tỷ số Đồng Nai vs Thể Công Viettel

Đồng Nai có lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn trong ngày trở lại V.League. Tuy nhiên, Thể Công Viettel vẫn nhỉnh hơn về kinh nghiệm, chất lượng ngoại binh và chiều sâu đội hình.

Đội khách có thể gặp khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của Đồng Nai, nhưng sức mạnh của Rimario và Ribamar đủ tạo nên khác biệt.