Đak Đoa: Niềm vui kép từ bóng đá

(GLO)- Niềm đam mê bóng đá của người dân Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) lại được thể hiện với những khán đài chật kín người xem tại giải bóng đá truyền thống nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Ngày hội bóng đá năm nay còn nhân thêm niềm vui khi đội bóng nữ xã Đak Đoa vừa giành ngôi á quân tại sân chơi toàn quốc và đứng trước cơ hội được đầu tư theo hướng chuyên nghiệp.

"Giữ lửa" bóng đá phong trào

Vào dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, người dân xã Đak Đoa và các địa phương lân cận hào hứng đến theo dõi trận chung kết Giải bóng đá truyền thống xã Đak Đoa mở rộng năm 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 12-8 đến 2-9, thu hút 13 đội bóng đến từ các xã Đak Đoa, KDang, Ia Băng cùng một số doanh nghiệp tham gia tranh tài và đồng hành tài trợ.

Sau những trận đấu quyết liệt, đội bóng xã Ia Băng và đội bóng làng Dôr 1 (xã Đak Đoa) giành quyền vào chơi trận chung kết.

Dù 13 giờ mới diễn ra trận tranh hạng ba và 15 giờ là trận chung kết, nhưng từ 12 giờ ngày 2-9, hàng nghìn khán giả đã tập trung quanh các đường biên và kín các khán đài SVĐ xã Đak Đoa.

Đến theo dõi giải đấu, ông Yun (làng Kret Krot, xã Hra) chia sẻ: “Người dân Đak Đoa rất đam mê bóng đá và ở đây có nhiều đội bóng mạnh. Các trận đấu luôn diễn ra hấp dẫn nên năm nào tôi cũng tạm gác công việc làm rẫy để đến xem”.

Thêm hưng phấn trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả, 2 đội bóng đã thi đấu hết mình trong trận chung kết, tạo ra nhiều pha bóng đẹp. Chung cuộc, đội xã Ia Băng thắng đội làng Dôr 1 với tỷ số 1-0.

Trận chung kết giữa đội xã Ia Băng và đội làng Dôr 1 thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Ảnh: R.H

Cầu thủ Yuing - đội xã Ia Băng - chia sẻ: “Tôi rất vui khi ghi bàn giúp đội giành chiến thắng. Được nâng cúp vô địch trong ngày Quốc khánh 2-9 là niềm vui rất lớn đối với đội”.

Theo bà Trần Thị Phương An - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Đak Đoa, trận chung kết đã mang đến món ăn tinh thần ý nghĩa cho người dân trong ngày Quốc khánh 2-9.

“Giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì hằng năm nhằm góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng trên địa bàn xã Đak Đoa và các địa phương lân cận” - bà An cho biết.

Mở lối cho bóng đá nữ

Năm 2015, anh Nguyễn Anh Dũng (SN 1980, xã Đak Đoa) bắt đầu kinh doanh cà phê và xây dựng thương hiệu Link Coffee. Năm 2017, từ niềm đam mê bóng đá, anh cùng bạn bè thành lập kênh truyền thông thể thao “Phủi Ao Làng”, chuyên livestream các trận bóng đá phong trào tại địa phương. Từ đó, anh nhận thấy nhiều cô gái Jrai, Bahnar có niềm đam mê, tiềm năng bóng đá nhưng thiếu sân chơi, người dẫn dắt và cơ hội phát triển.

Năm 2020, anh Dũng cùng các thành viên “Phủi Ao Làng” thành lập đội bóng đá nữ Link Coffee, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, chiến thuật và tổ chức tập luyện, thi đấu thường xuyên.

Nhờ đó, Link Coffee từng bước trở thành đội bóng mạnh, đạt nhiều thành tích tại các giải bóng đá nữ phong trào trong và ngoài tỉnh. Tháng 3-2026, đội vô địch Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng - Cúp VTV5 lần thứ I - 2026.

Cuối tháng 8 vừa qua, với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ CLB Bóng đá nữ Link Coffee, đội bóng nữ xã Đak Đoa tham dự Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I - 2026 tại tỉnh Lào Cai.

Đại diện Gia Lai đã thi đấu xuất sắc, vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành ngôi á quân, đồng thời để lại nhiều ấn tượng đẹp với giới chuyên môn và người hâm mộ cả nước.

Khi đội giành quyền vào chung kết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức đã quyết định thưởng 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, HAGL đã đề xuất với UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng chính quyền xã Đak Đoa về phương án tiếp nhận toàn bộ đội bóng đá nữ xã Đak Đoa để đầu tư, quản lý, đào tạo và hướng tới tham gia Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia.

Chiều 2-9, trước trận chung kết Giải bóng đá truyền thống xã Đak Đoa mở rộng năm 2026, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Đoa tổ chức lễ vinh danh đội bóng nữ xã Đak Đoa vì thành tích xuất sắc tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam Cúp VTV lần thứ I - 2026. Tại buổi lễ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tặng giấy khen cho các VĐV có thành tích xuất sắc tại giải.

Chiều 2-9, tại sân vận động Đak Đoa, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Đoa tổ chức lễ vinh danh đội bóng nữ xã Đak Đoa. Ảnh: R.H

HLV đội bóng đá nữ xã Đak Đoa Nguyễn Anh Dũng chia sẻ: “Tôi đề xuất HAGL đầu tư xây dựng sân bóng đá tại xã Đak Đoa làm nơi tập luyện thuận lợi cho đội bóng nữ tại địa phương. Mong rằng mỗi cầu thủ của đội tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu khi bước vào môi trường chuyên nghiệp”.

Chị Thươn - đội trưởng đội bóng nữ xã Đak Đoa - cho biết: Việc HAGL đề xuất tiếp nhận đội mở ra cơ hội để các cầu thủ hiện thực hóa ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.