Bầu Đức thưởng nóng đội bóng đá nữ xã Đak Đoa 100 triệu đồng

(GLO)- Để động viên tinh thần các cầu thủ nữ xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) thi đấu tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026, bầu Đức đã thưởng nóng 100 triệu đồng.

Theo đó, ngay sau trận bán kết giữa xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) và xã Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) kết thúc, Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức đã quyết định tặng thưởng 100 triệu đồng cho các cô gái Gia Lai.

Các cô gái xã Đak Đoa đã được thưởng nóng 100 triệu đồng sau khi vào chung kết. Ảnh: Văn Tuấn

Giám đốc điều hành của HAGL khẳng định: Câu lạc bộ HAGL và học viện LPBank HAGL bày tỏ sự khâm phục và tự hào trước tinh thần chiến đấu quả cảm của đội bóng đá nữ xã Đak Đoa.

Việc đội xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để lọt vào trận chung kết là 1 kỳ tích. Thành tích này không chỉ khẳng định tài năng của các cầu thủ mà còn là niềm tự hào lớn của phong trào thể thao tỉnh nhà.

Ngoài việc thưởng nóng, HAGL đã đề xuất với UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng chính quyền xã Đak Đoa về phương án tiếp nhận toàn bộ đội bóng đá nữ xã Đak Đoa để quản lý, đào tạo.

Đồng thời, HAGL đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, y tế và giáo án huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn nhằm hướng tới tham gia Giải Bóng đá nữ Vô địch quốc gia.