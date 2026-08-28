Giải mã đội bóng đá nữ xã Đak Đoa

(GLO)- Các cô gái xã Đak Đoa đang trở thành niềm tự hào của người dân Gia Lai với những màn trình diễn ấn tượng tại Tây Bắc. Vậy họ là ai mà có thể chơi thứ bóng đá đẹp mắt, khiến khán giả cả nước nức lòng đến vậy?

Sau những màn thể hiện ấn tượng tại sân vận động Nghĩa Lộ (tỉnh Lào Cai) trong khuôn khổ Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026, nhiều khán giả đã đặt dấu hỏi về lực lượng của đội bóng xã Đak Đoa.

Đội bóng đá nữ xã Đak Đoa đã lọt vào trận chung kết ở Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ảnh: Văn Tuấn

Không ít người hoài nghi, cho rằng xã Đak Đoa “thuê” các cầu thủ chuyên nghiệp về thi đấu cho đội. Họ cho rằng phải ăn tập chuyên nghiệp mới có thể sở hữu nền tảng kỹ thuật, khả năng dứt điểm và phối hợp nhuần nhuyễn đến như vậy.

Song ít ai biết rằng, họ là những cô gái Bahnar, Jrai vốn quen với nương rẫy cà phê hoặc vẫn đang là học sinh trên ghế nhà trường.

Lực lượng của xã Đak Đoa thi đấu ở giải lần này chính là đội bóng nữ phong trào Link Coffee được thành lập từ năm 2020. Anh Nguyễn Anh Dũng (SN 1980, xã Đak Đoa) cùng ê-kíp truyền thông “Phủi Ao Làng” đã chiêu mộ các cầu thủ nữ, tập hợp thành một tập thể như hiện tại.

Đội bóng nữ Link Coffee được thành lập từ năm 2020. Ảnh: Văn Ngọc

“Khi đi làm khá nhiều giải bóng đá phong trào cho nam ở các ngôi làng, ở đấy chúng tôi thấy nhiều cô gái mê đá bóng và khả năng chơi bóng rất tốt nhưng khá đơn độc vì không có đội bóng cho nữ, họ thường phải đá chung với nam rất bất tiện.

Bởi vậy chúng tôi đã cố gắng gom lại để các cô gái có chung niềm đam mê được chơi bóng cùng nhau và bắt đầu tổ chức giải cho nữ, tham gia các giải đấu trong và ngoài tỉnh” - anh Dũng thổ lộ.

Song để duy trì được đội bóng là một hành trình gian nan của anh Dũng và ê-kíp. Không có kinh phí, các cầu thủ hầu như không có chế độ đãi ngộ và buộc phải tự túc. Với các giải đấu ngoài tỉnh, anh Dũng phải vận động tài trợ từ nhiều nguồn để lo chi phí đăng ký giải, xe cộ, ăn uống, quần áo…

Ở nhiều nơi, đội thậm chí phải xin ở nhờ, điều kiện sinh hoạt tương đối thiếu thốn. Song với tình yêu mãnh liệt dành cho trái bóng, họ đã vượt qua tất cả để khẳng định mình bằng những thành tích nổi bật ở trong tỉnh và nhiều chức vô địch tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Định (cũ), thậm chí ngay tại TP. Hồ Chí Minh.

Hiện toàn đội có khoảng 30 thành viên, trong đó 80% là người dân tộc Bahnar, Jrai. Hầu hết các cầu thủ ở các xã thuộc khu vực huyện Đak Đoa cũ, một số cầu thủ ở xã Ia Hrung.

Đội bóng Link Coffee có đến 80% là người dân tộc thiểu số Bahnar và Jrai. Ảnh: Văn Ngọc

Do ở cách xa nhau, mỗi lần đội có trận đấu tập, tất cả đều nỗ lực có mặt đông đủ. Em Rơcom H’Vưn (xã Ia Hrung) - cầu thủ đang thi đấu chói sáng tại Lào Cai - là một trong những người ở xa “đại bản doanh” Đak Đoa của đội nhất. Cô học trò Trường THPT Phạm Văn Đồng phải di chuyển hàng chục km để đến tập cùng các chị.

H’Vưn chia sẻ: “Ở chỗ em không có đội bóng cho nữ, hoặc nếu có thì các bạn chỉ đá cho vui chứ không hay, nên em phải đi rất xa để đá cùng các chị. Cha mẹ cũng khá lo khi em còn nhỏ mà đi xa như vậy, nhưng vì đam mê nên cũng ủng hộ em hết mình”.

Ngoài một số cầu thủ trẻ đang là học sinh, sinh viên, hầu hết các cầu thủ của Đak Đoa đều gắn bó với nương rẫy. Đội trưởng Thươn (xã Đak Đoa) - người được đánh giá có lối chơi chững chạc, bản lĩnh nhất đội - còn tham gia tổ an ninh trật tự của làng. Chị từng hỗ trợ lực lượng Công an bắt giữ 1 vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy ở địa phương.

“Mình mê bóng đá từ nhỏ nhưng bây giờ mới có sân chơi để thoải mái thể hiện niềm đam mê ấy. Sau mỗi ngày lên rẫy, mình vẫn cùng đám thanh niên trong làng ra sân bóng, ít khi được đá với đội chỉ toàn nữ lắm mà hầu như phải chơi cùng con trai” - Thươn bộc bạch.

Sau nhiều giải đấu phong trào, phải đến tháng 3-2026, đội bóng Link Coffee mới chính thức “bước ra ánh sáng” khi khoác áo xã Đak Đoa tham dự Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng và giành ngôi vô địch. Giải đấu quy tụ nhiều đội bóng đến từ Đắk Lắk, Quảng Ngãi.

Các cầu thủ xã Đak Đoa (phải) hầu hết đang làm nương rẫy chưa từng được ăn tập chuyên nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Với chức vô địch thuyết phục ở giải đấu này, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã quyết định cử xã Đak Đoa tranh tài tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026 đang diễn ra tại tỉnh Lào Cai. Đó cũng là khi người hâm mộ cả nước ngỡ ngàng, thán phục trước khả năng chơi bóng của các cô gái Gia Lai.

Từ những cô gái vốn quen với nương rẫy, trường học và những sân bóng phong trào, các cầu thủ Link Coffee đã tạo nên một hành trình đặc biệt. Họ chơi bóng bằng niềm đam mê, sự gắn kết và tinh thần vượt khó để từng bước khẳng định mình trên sân cỏ.

Hy vọng các cô gái xã Đak Đoa sẽ tiếp tục thể hiện xuất sắc, mang chức vô địch về cho đại ngàn Tây Nguyên trong trận chung kết diễn ra sáng 29-8.