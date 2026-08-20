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Đảng ủy xã Đak Đoa và Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc ký kết chương trình phối hợp

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ĐINH YẾN
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(GLO)- Chiều 19-8, tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Đảng ủy xã Đak Đoa và Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026- 2030.

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Cán bộ của 2 Đảng bộ tham gia tại buổi ký kết. Ảnh: Đ.Y

Dự lễ ký kết có đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham dự buổi lễ có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của hai địa phương.

Theo chương trình phối hợp, Đảng ủy xã Đak Đoa Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc sẽ tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai địa phương; đồng thời tạo cơ sở lâu dài để phối hợp, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hai bên chú trọng trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác vận động quần chúng và triển khai các phong trào thi đua. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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Việc ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 là cơ sở để hai địa phương phát huy tiềm năng, thế mạnh, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: Đ.Y

Việc ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 là cơ sở để hai địa phương phát huy tiềm năng, thế mạnh, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Dịp này, xã Đak Đoa cũng gặp mặt, trao quà cho 5 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực học tập.

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