Làm sạch, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai

(GLO)- Rà soát, kê khai, xét duyệt, làm sạch, cập nhật và đồng bộ dữ liệu đất đai đang được ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện.

Với những hồ sơ thiếu, sai lệch hoặc khó đối khớp, các đơn vị phân loại theo từng nhóm nguyên nhân, từng địa bàn để xử lý, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai chính xác, đầy đủ, thống nhất và được cập nhật thường xuyên.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 3.196.007 thửa đất; đến ngày 23-9, có 2.124.078 thửa (66,5%) đã có cơ sở dữ liệu (CSDL), còn 1.071.929 thửa (33,5%) chưa có CSDL.

Tỷ lệ kê khai đạt 99,7%, xét duyệt 98,8%, cập nhật và đồng bộ 91,5%; khối dữ liệu rà soát, làm sạch, chuẩn hóa đạt 94,4%. Các địa phương thực hiện theo phương thức “cuốn chiếu”, xử lý đến đâu hoàn thiện, đồng bộ hồ sơ đến đó.

Gỡ vướng từ cơ sở

Tại xã Tuy Phước Tây, 11.868 thửa đất phải rà soát, làm sạch dữ liệu. Xã phân công lực lượng đến từng khu dân cư lấy thông tin kê khai, phối hợp cơ quan đăng ký đất đai và Công an xã đối khớp dữ liệu. Đến nay, kê khai và xét duyệt đạt 100%; cập nhật, đồng bộ đạt 82,5%.

Người dân xã Tuy Phước Tây được hỗ trợ kê khai hồ sơ đất đai. Ảnh: H.T

Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Tây Tô Minh Chánh cho biết, xã còn 2.075 thửa cần tiếp tục xử lý để đạt nhóm 1 (làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu); trong đó 684 thửa gặp khó khăn do chưa đối soát được thông tin chủ sử dụng đất với CSDL quốc gia về dân cư.

Xã đang phối hợp với cơ quan đăng ký đất đai, Công an xã, các thôn và thân nhân người đứng tên trong hồ sơ để xác minh nhân thân, nơi cư trú, giấy tờ liên quan; rà soát hộ tịch, xác định người có quyền, nghĩa vụ liên quan để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Các trường hợp đặc biệt khó được tổng hợp, đề nghị cơ quan chuyên môn hướng dẫn xử lý.

Người dân xã Bình Hiệp được hướng dẫn thủ tục liên quan đến dữ liệu đất đai. Ảnh: H.T

Xã Bình Hiệp hiện còn 3.583/21.049 thửa phải tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu. Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Sỹ Lai cho hay, địa phương đã phân loại các thửa đất thành 3 nhóm để xử lý.

Trong đó, 1.042 thửa đã thu hồi để thực hiện các dự án, được bàn giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tây Sơn chỉnh lý thông tin về đất giao thông, thủy lợi, đất tái định cư.

Với 1.620 thửa đã có chủ sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xã hướng dẫn người sử dụng làm thủ tục đăng ký đất đai lần đầu, sau đó đồng bộ lên CSDL.

Còn 1.001 thửa chưa liên lạc được với chủ sử dụng đất hoặc người nhà, mất giấy chứng nhận..., địa phương tiếp tục rà soát, xác minh. Xã cam kết hoàn thành xử lý 1.620 thửa vào ngày 28-9.

Trong khi đó, tại xã biên giới Ia Mơ, còn 955 thửa đất chưa đồng bộ lên CSDL. Địa phương đã hoàn thành 100% kê khai, xét duyệt hồ sơ; còn 77 thửa chưa đối khớp được thông tin do hồ sơ không đầy đủ, cũ, người sử dụng đất đi làm ăn xa hoặc đã chết.

Đáng chú ý, một số trường hợp chủ sử dụng đất đã chết gặp khó khăn trong xác minh do không tìm thấy các giấy tờ liên quan. Chủ tịch UBND xã Trần Quyết Thắng cho biết, địa phương đang phối hợp Công an xã, các thôn, làng xác minh nhân thân, tình trạng cư trú, hướng dẫn bổ sung hồ sơ và tổng hợp những trường hợp đặc thù để đề xuất hướng xử lý.

Xử lý những hồ sơ khó

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, toàn tỉnh có 1.612.694 thửa đất thuộc phạm vi đơn vị trực tiếp làm sạch, chuẩn hóa. Đến ngày 23-9, vẫn còn 134.296 thửa chưa đạt nhóm 1 (chiếm 8,3%), trong đó 102.076 thửa thuộc nhóm rất khó thực hiện do dữ liệu hình thành qua nhiều thời kỳ, việc đo đạc, xây dựng CSDL trước đây triển khai rời rạc, chưa cập nhật đầy đủ lịch sử biến động, dẫn đến thông tin lưu trữ chưa phù hợp với phân loại nhóm đất.

Đoàn viên, thanh niên xã Tuy Phước Tây hỗ trợ nhập dữ liệu đất đai. Ảnh: H.T

Ông Đặng Hữu Bình - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - cho biết, đơn vị đang kiểm tra, rà soát cụ thể từng thửa đất. Với những trường hợp không thể tìm kiếm, bổ sung dữ liệu, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh sẽ đề xuất cơ quan cấp trên đưa vào khối lượng đo đạc thuộc dự án bay đo UAV; đồng thời hướng dẫn kê khai, đăng ký dữ liệu mới trên CSDL theo đúng trình tự xây dựng CSDL đất đai.

Theo đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, khó khăn hiện nay không chỉ ở khâu tra cứu mà chủ yếu do chất lượng, tính đầy đủ của dữ liệu nguồn.

Qua phân nhóm, có 163.662 trường hợp đã tra cứu nhưng chưa xác định được kết quả trùng khớp, gồm 27.607 trường hợp chủ sử dụng đất đã chết; 40.312 trường hợp không có hoặc thiếu thông tin giấy tờ tùy thân; 88.875 trường hợp không tìm thấy thông tin công dân trên địa bàn; 6.868 trường hợp không thuộc địa bàn quản lý của công an cấp xã. Ngoài ra, còn 4.404 trường hợp đang tiếp tục xác minh.

Đại tá Ngô Cự Vinh cho hay, các hồ sơ chưa xác định được kết quả trùng khớp chủ yếu là hồ sơ khó, dữ liệu lịch sử hoặc thiếu thông tin để xác định chính xác người sử dụng đất.

Một số hồ sơ còn địa chỉ theo địa giới hành chính cũ, thông tin định danh thiếu hoặc sai, một người xuất hiện ở nhiều dòng dữ liệu, hồ sơ giấy chưa được số hóa đầy đủ. Vì vậy, cần phân loại theo từng nhóm nguyên nhân, xác định rõ cơ quan chủ trì từng khâu và theo dõi tiến độ đến từng trường hợp.

Công an tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý theo từng nhóm; xác thực thông tin dân cư đối với hồ sơ đã được rà soát, chuẩn hóa và đủ dữ liệu đầu vào.

Với trường hợp ngoài địa bàn hoặc vượt khả năng tra cứu, lực lượng công an sẽ hỗ trợ tra cứu mở rộng, bảo đảm từng hồ sơ được xử lý trên cơ sở dữ liệu nguồn chính xác.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương nhấn mạnh, Sở tiếp tục kiểm tra, thống nhất số liệu, đôn đốc và tham mưu xử lý, xác định rõ nguyên nhân, đầu mối phối hợp và lộ trình đối với từng nhóm hồ sơ.

Sở điều tiết nhân lực hỗ trợ các địa bàn, nhóm hồ sơ còn chậm; phối hợp Công an tỉnh, công an cấp xã và UBND cấp xã đối khớp thông tin dân cư. Đồng thời, đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng CSDL đất đai tại những khu vực còn thiếu dữ liệu không gian, hồ sơ địa chính chưa đầy đủ.

Mục tiêu là hình thành CSDL đất đai đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và được cập nhật thường xuyên, phục vụ hiệu quả công tác quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính, người dân và doanh nghiệp.