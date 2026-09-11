Tăng tốc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai

Cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 20 điểm cầu tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Trọng Lợi

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương, tính đến ngày 10-9, toàn tỉnh có 3.196.007 thửa đất, trong đó 1.375.682 thửa (chiếm 43,04%) đạt nhóm 1 “đúng - đủ - sạch - sống”; 853.002 thửa (chiếm 26,69%) thuộc nhóm 2 đang tiếp tục xử lý; còn lại 967.323 thửa (chiếm 30,27%) thuộc nhóm 3 chưa xây dựng cơ sở dữ liệu.

Riêng số thửa do Văn phòng Đăng ký đất đai trực tiếp làm sạch, chuẩn hóa, đã có 1.375.682/1.612.694 thửa đạt nhóm 1, tương đương 85,31%. Số thửa còn lại, khoảng 237.012 thửa, tập trung ở những trường hợp khó xử lý với nguyên nhân chủ yếu là thiếu hoặc chưa khớp thông tin dân cư, chủ đã chết hoặc chuyển đi với khoảng 67.000 trường hợp; thiếu hồ sơ quét, giấy chứng nhận hoặc hồ sơ lưu với khoảng 31.000 trường hợp; vướng dữ liệu không gian, bản đồ cũ mới với khoảng 15.000 trường hợp; cùng các lỗi về dữ liệu thuộc tính, kỹ thuật và hồ sơ pháp lý.

Trong đối khớp cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, toàn tỉnh đã rà soát, xử lý 375.468 trường hợp; 281.707 trường hợp khớp hoàn toàn; 70.935 trường hợp chưa xác thực, cần tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an để xác minh.

Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai Đặng Hữu Bình báo cáo hiện trạng cơ sở dữ liệu đất đai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Trọng Lợi

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương báo cáo, làm rõ những nguyên nhân khiến tiến độ làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai còn chậm và đề xuất giải pháp khắc phục.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, khối lượng xử lý dữ liệu đất đai còn lớn. Các sở, ngành, địa phương không tập trung cao độ, quyết liệt trong tổ chức thực hiện thì khó hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cho biết Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vào bộ chỉ số KPI để đánh giá, xếp loại các địa phương, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu với tiến độ thực hiện. Vì vậy, các đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, không thể thực hiện cầm chừng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra, tại một số đơn vị, việc triển khai còn thiếu quyết liệt, cách làm chưa đồng bộ, thậm chí mang tính “hời hợt”, dẫn đến tiến độ kéo dài, kết quả chưa đạt yêu cầu. UBND tỉnh sẽ xem xét, kiểm điểm và phê bình nghiêm khắc những địa phương, đơn vị để xảy ra chậm trễ; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng giải pháp khắc phục cụ thể và gửi báo cáo giải trình về Thường trực UBND tỉnh.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh rà soát, phân tích cụ thể từng khó khăn, vướng mắc tại từng địa phương; xây dựng kế hoạch xử lý, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành dứt điểm các hồ sơ tồn đọng trước ngày 15-9.

Thượng tá Nguyễn Hòa Bình - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh Gia Lai, báo cáo kết quả triển khai đối khớp cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: Trọng Lợi

“Danh sách các thửa đất cũng phải được phân loại cụ thể đến từng xã, phường, thôn, khu phố; xác định rõ trường hợp thiếu thông tin, thiếu hồ sơ hoặc cần đo đạc lại để có hướng xử lý. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong đối soát, làm sạch dữ liệu đất đai và dữ liệu dân cư; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho UBND cấp xã, hạn chế tình trạng hồ sơ bị tồn đọng hoặc chuyển đi, chuyển lại nhiều lần do chưa bảo đảm yêu cầu”, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức rà soát từng trường hợp còn vướng mắc trên địa bàn, không báo cáo chung chung, không đẩy trách nhiệm cho nguyên nhân khách quan.

Với những thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng do khai hoang, xâm canh, bỏ hoang..., địa phương phải phối hợp với lực lượng Công an rà soát kỹ. Trường hợp đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm nhưng vẫn không xác định được chủ sử dụng thì lập danh sách, phân loại riêng để quản lý, xử lý theo đúng quy định.

Mục tiêu được tỉnh đặt ra là đến ngày 15-9 hoàn thành các nhóm nhiệm vụ đưa tỷ lệ đồng bộ hóa dữ liệu đất đai toàn tỉnh lên trên 90%. Trường hợp cần thiết, các đơn vị phải bố trí làm thêm giờ, thêm ca để bảo đảm tiến độ.

Đối với công tác bay chụp, lập bản đồ, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán, hợp đồng tư vấn và đề xuất cấp phép bay. Đồng thời, nghiên cứu phương án khai thác dữ liệu bay theo hướng đa mục tiêu, phục vụ không chỉ quản lý đất đai mà còn kiểm kê rừng, quản lý khoáng sản và các nhiệm vụ liên quan.

Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường cần chủ động tham mưu, cân đối nguồn kinh phí theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm nguồn lực thực hiện; đồng thời, đẩy nhanh đối soát trên cơ sở dữ liệu bay hiện có, chuẩn bị sẵn hồ sơ để khi có dữ liệu mới có thể tích hợp, cập nhật ngay khi có dữ liệu mới.

Ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Ảnh: Trọng Lợi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, trong điều kiện bộ máy vừa được sắp xếp, tổ chức lại, phải khẩn trương ổn định phương thức làm việc, phân công rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Những khó khăn khách quan cần được tháo gỡ, nhưng không thể lấy đó làm lý do để kéo dài tiến độ.

“Người ta làm được mà mình không làm được thì phải nhìn lại trách nhiệm của mình. Quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng”, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.