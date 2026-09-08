Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

(GLO)- Sáng 8-9, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn để tập trung làm rõ những vấn đề nổi lên trong thực tiễn, những hạn chế, bất cập, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời xác định giải pháp và thời hạn khắc phục cụ thể.

Chủ trì phiên giải trình, chất vấn có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu mở đầu phiên giải trình, chất vấn. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự phiên giải trình, chất vấn còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương tại 27 điểm cầu tại các xã, phường.

Trong phiên giải trình, chất vấn này, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giải trình về đầu tư công, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công; đồng thời chất vấn với 2 nhóm vấn đề về đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, trọng tâm cung ứng xi măng và về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công, trọng tâm là nhà ở thuộc tài sản công do Sở Xây dựng quản lý.

Đây đều là những vấn đề cụ thể, liên quan trực tiếp đến hiệu quả quản lý, điều hành, sử dụng nguồn lực nhà nước và quyền, lợi ích của nhân dân.

Phát biểu mở đầu phiên giải trình, chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cho rằng: Mặc dù thời gian gần đây, kết quả giải ngân đã có chuyển biến, nhưng khối lượng vốn còn phải thực hiện trong những tháng cuối năm vẫn lớn; kết quả giữa các nguồn vốn, dự án và chủ đầu tư chưa đồng đều.

Do đó, phiên giải trình cần làm rõ đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan; dự án, nguồn vốn nào còn nguy cơ không hoàn thành kế hoạch; trách nhiệm của cơ quan tham mưu, chủ đầu tư và người đứng đầu; đồng thời xác định giải pháp khả thi cho thời gian còn lại của năm 2026.

Quang cảnh phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Đối với chính sách hỗ trợ xi măng phục vụ đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là chính sách thiết thực, được nhân dân đồng tình và có tác động trực tiếp đến xây dựng nông thôn, phát triển sản xuất.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện qua các năm còn tình trạng xi măng đến địa phương chưa đúng thời điểm thuận lợi để thi công; riêng năm 2026, việc xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng tiếp tục chậm.

Do đó, cần làm rõ trách nhiệm ở từng khâu, nhất là từ đăng ký nhu cầu, tổng hợp, phê duyệt kế hoạch đến lựa chọn nhà cung ứng và giao xi măng về địa phương; đồng thời phải có giải pháp căn cơ, mốc thời gian cụ thể để từ năm 2027 không tiếp tục lặp lại tình trạng này.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nêu vấn đề: Công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, trọng tâm là nhà ở thuộc tài sản công, cần tập trung làm rõ hiệu quả quản lý, khai thác; việc xử lý tài sản để trống, xuống cấp; các trường hợp đang sử dụng nhưng chưa hoàn thiện hợp đồng; tình trạng nợ tiền thuê kéo dài và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Yêu cầu đặt ra là tài sản công phải được quản lý chặt chẽ, khai thác đúng mục đích, hiệu quả, không để tiếp tục xảy ra tình trạng bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không hiệu quả gây lãng phí nguồn lực nhà nước.

Các đại biểu dự phiên giải trình, chất vấn. Ảnh: Đức Thụy

“Để phiên họp đạt chất lượng, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu yêu cầu giải trình, câu hỏi chất vấn ngắn gọn, có căn cứ, đúng phạm vi nhóm vấn đề đã được lựa chọn; tập trung vào những nội dung còn chưa rõ, những vấn đề cần xác định trách nhiệm và giải pháp.

Trong quá trình tranh luận, đề nghị bám trực tiếp vào nội dung trả lời của người giải trình, người bị chất vấn; không lặp lại câu hỏi, không mở rộng sang vấn đề khác không thuộc phạm vi phiên họp” - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Đối với người được yêu cầu giải trình và người bị chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trả lời trực tiếp, đầy đủ, đi thẳng vào nội dung đại biểu nêu; không né tránh, không trả lời chung chung. Đồng thời, cần phân tích rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan; nội dung nào thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân nào thì phải xác định rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Quan trọng hơn, mỗi vấn đề phải đi đến giải pháp cụ thể, lộ trình cụ thể và thời hạn thực hiện cụ thể; tránh chỉ nêu những giải pháp mang tính nguyên tắc hoặc tiếp tục “rà soát”, “nghiên cứu” nhưng không xác định được kết quả đầu ra.

Đối với các cơ quan, đơn vị được mời tham gia giải trình, đề nghị tập trung làm rõ những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan mình; phối hợp cung cấp đầy đủ số liệu, thông tin cần thiết để Thường trực HĐND tỉnh có cơ sở xem xét vấn đề một cách toàn diện, khách quan.

“Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng và đi đến cùng vấn đề, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, các đại biểu phát huy trách nhiệm, tập trung trao đổi để phiên giải trình, chất vấn thực sự có chất lượng, tạo chuyển biến cụ thể sau phiên họp” - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.