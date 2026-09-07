Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy tại xã Đề Gi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 7-9, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với UBND xã Đề Gi về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH từ ngày 1-7-2025 đến 30-6-2026.

Theo báo cáo của UBND xã Đề Gi, từ ngày 1-7-2025 đến 30-6-2026, địa bàn không xảy ra cháy, nổ, sự cố phải tổ chức CNCH, không phát sinh trường hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC.

UBND xã đã kiểm tra 27/37 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó có 3 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm phải xử phạt.

ban-phap-che-hdnd-tinh-lam-viec-tai-xa-degi-ve-cong-tac-pccc-4733.jpg
Đại diện Công an xã Đề Gi báo cáo về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và cứu nạn tại địa bàn. Ảnh: Nhật Trường

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC được duy trì với 16 buổi, thu hút hơn 4.300 lượt người tham gia. Toàn xã có 23 đội dân phòng với 110 thành viên; 3.299/9.373 hộ đã tự trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay.

Đáng chú ý, xã Đề Gi đang triển khai kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu PCCC và CNCH. Cả 37 cơ sở thuộc diện quản lý đã được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện, song đến nay mới có 1 cơ sở hoàn thành lắp đặt, kết nối. Địa phương cho rằng chi phí đầu tư, duy trì thiết bị còn cao, nhất là đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, hộ kinh doanh.

ban-phap-che-hdnd-tinh-lam-viec-tai-xa-degi-ve-cong-tac-pccc-3745.jpg
ban-phap-che-hdnd-tinh-lam-viec-tai-xa-degi-ve-cong-tac-pccc.jpg
Các thành viên đoàn giám sát trao đổi một số nội dung về công tác đảm bảo PCCC và CNCH tại địa phương. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số nguy cơ về PCCC trên địa bàn như hệ thống dây điện tại một số khu dân cư còn chằng chịt, nhiều tuyến đường hẻm nhỏ, xe chữa cháy khó tiếp cận khi xảy ra sự cố.

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCC, nhất là trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế tại cơ sở.

Địa phương cần tăng cường kiểm tra thường xuyên đối với các cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ, chủ động rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời những nguy cơ mất an toàn, qua đó hạn chế thấp nhất khả năng xảy ra cháy, nổ và thiệt hại khi có sự cố.

ban-phap-che-hdnd-tinh-lam-viec-tai-xa-degi-ve-cong-tac-pccc-2225.jpg
Đồng chí Đinh Ly An - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Trưởng đoàn cũng đề nghị địa phương quan tâm bố trí kinh phí, nguồn lực cho công tác PCCC; củng cố lực lượng dân phòng, nâng cao hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” cần được rà soát, điều chỉnh theo mô hình tổ chức địa bàn dân cư hiện nay, bảo đảm phù hợp, thiết thực và phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Đây là hoạt động nằm trong đợt giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về PCCC trên địa bàn Gia Lai từ ngày 1-7-2025 đến 30-6-2026. Đợt giám sát sẽ diễn ra từ ngày 7-9 đến 28-9.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bảo đảm an toàn khi đưa 7 trường nội trú biên giới vào hoạt động

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bảo đảm an toàn khi đưa 7 trường nội trú biên giới vào hoạt động

Thời sự

(GLO)- Chiều 4-9, tại xã Ia Púch, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về công tác chuẩn bị khai giảng và đưa các Trường Phổ thông nội trú liên cấp vào hoạt động; đồng thời nắm tình hình quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc với Trung tâm ICISE

Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc với Trung tâm ICISE

Thời sự

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3-9, Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Người dân xã Biển Hồ vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống SXH. Ảnh: Như Nguyện

Chỉ số lăng quăng, bọ gậy vượt ngưỡng tại nhiều điểm nóng sốt xuất huyết ở Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Đây là đánh giá của đoàn công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên do TS. Bùi Khánh Toàn - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn qua triển khai giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết (SXH) tại các xã trọng điểm của tỉnh Gia Lai gồm: Chư Păh, Biển Hồ và Ia Boòng từ ngày 25 đến 27-8.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thời sự

(GLO)- Chiều 27-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời trao Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Gia Lai họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Gia Lai họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Thời sự

(GLO)- Sáng 27-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

null