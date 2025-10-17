Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai giám sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

(GLO)-Ngày 17-10, Đoàn giám sát của ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng ban Đinh Ly An làm Trưởng đoàn đã làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về kết quả triển khai thủ tục hành chính, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở hợp nhất các đầu mối hành chính của tỉnh Bình Định và Gia Lai trước đây, hiện có 2 cơ sở tại số 127 Hai Bà Trưng (phường Quy Nhơn) và 69 Hùng Vương (phường Pleiku), với 4 phòng chuyên môn trực thuộc.

Thời gian qua, Trung tâm đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp đồng bộ, duy trì hoạt động tiếp nhận-trả kết quả thủ tục hành chính thông suốt trong giai đoạn chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp. Nổi bật là việc triển khai chữ ký số cho 100% cán bộ, công chức; đưa vào sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, Trợ lý ảo hỗ trợ chuyên môn và hệ thống phòng họp không giấy, góp phần tiết kiệm chi phí, tăng tính công khai, minh bạch trong điều hành.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.L

Công tác phối hợp giữa Trung tâm và các sở, ngành được tăng cường thông qua việc thành lập “Đội phản ứng nhanh” hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho 135 nhóm cán bộ cấp xã trên hệ thống iGate.

Trung tâm tổ chức 8 đợt tập huấn trực tuyến giúp cán bộ cơ sở nắm vững quy trình, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định sau sáp nhập.

Trong phục vụ người dân, Trung tâm đã triển khai 2.142 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 823 dịch vụ toàn trình; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 81,5%, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97,5%. Từ ngày 1-7-2025 đến 24-8-2025, toàn tỉnh tiếp nhận 227.748 hồ sơ, trong đó hơn 185 nghìn hồ sơ nộp trực tuyến.

Trung tâm còn phối hợp với BIDV, Agribank mở 91 mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến, lắp đặt kiosk thông minh tại bộ phận một cửa cấp xã, tạo thuận tiện cho người dân thao tác, giảm thời gian chờ đợi.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lê Dũng Linh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: N.L

Theo Cổng Dịch vụ công quốc gia, tháng 8-2025 tỉnh Gia Lai xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp; riêng nhóm tiêu chí Công khai, minh bạch đạt điểm tối đa (18/18). Hệ thống khảo sát mức độ hài lòng được vận hành từ đầu tháng 8-2025 ghi nhận trên 90% người dân đánh giá “rất hài lòng”.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.L

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm trong việc chủ động duy trì hệ thống hành chính điện tử sau khi sáp nhập tỉnh.

Đồng thời, đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đẩy mạnh kết nối dữ liệu liên thông, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; chú trọng công tác bảo mật, an toàn thông tin; thường xuyên khảo sát mức độ hài lòng để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện quy trình phục vụ hành chính công theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.