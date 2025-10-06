Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai giám sát hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vân Canh và Tuy Phước

(GLO)- Ngày 6-10, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai do bà Đinh Ly An-Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vân Canh và Tuy Phước.

Qua làm việc, đoàn ghi nhận các trung tâm cơ bản hoạt động đúng chức năng, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước đã niêm yết công khai 415 thủ tục hành chính bằng mã QR, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin, quy trình, biểu mẫu, phí và lệ phí.

Từ ngày 1-7 đến 14-9, Trung tâm tiếp nhận hơn 3.900 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,9%; thu phí, lệ phí theo đúng quy định, không phát sinh phản ánh, kiến nghị.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước. Ảnh: K.A

Tại xã Vân Canh, Trung tâm Phục vụ hành chính công vận hành đúng quy định theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP; đội ngũ cán bộ, công chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tinh thần phục vụ tốt.

Sau hơn 2 tháng hoạt động, Trung tâm tiếp nhận hơn 2.000 hồ sơ; trong đó hồ sơ trực tuyến đạt 99,7%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,4%. Việc số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử đạt trên 99%, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các trung tâm vẫn còn gặp một số khó khăn như: hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, phần mềm “một cửa” và các ứng dụng chuyên ngành thường xuyên bị lỗi; việc đồng bộ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia còn chậm; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp...

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính hiệu lực, hiệu quả, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đối với những khó khăn, kiến nghị của các đơn vị, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.