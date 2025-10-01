Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu thảo luận hướng giải quyết đơn giản hóa quy trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, không để tình trạng người dân đi lại nhiều lần, gây bức xúc.

Chiều 1/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ để đánh giá tình hình thực hiện và rà soát, tháo gỡ khó khăn về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 195-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, với những nhiệm vụ rất cụ thể đối với Đảng ủy Chính phủ, đặc biệt là rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền cho cơ sở.

Sau 3 tháng triển khai, việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, sáng tạo của các cấp, các ngành và địa phương.

Đến nay, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản kiện toàn tổ chức và nhân sự, vận hành thông suốt, không gián đoạn, bảo đảm phục vụ nhân dân tốt hơn; cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, với trên 7 triệu hồ sơ trực tuyến được xử lý, tỷ lệ đúng hạn đạt trên 91%, hơn 3.100 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được đưa vào hoạt động; việc sắp xếp trụ sở, tài sản công được triển khai nghiêm túc, tiết kiệm ngân sách, nhiều cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng; nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Chính phủ, quá trình triển khai vẫn còn không ít vướng mắc, tồn tại. Trong đó, năng lực quản lý, năng lực pháp lý, năng lực chuyên môn, năng lực chuyển đổi số, năng lực kiến tạo của của cán bộ và chính quyền cơ sở ở một số nơi còn hạn chế. Tại một số xã, phường, đặc khu phát triển mạnh thì công việc quá tải và ngược lại, do vậy cần nghiên cứu kỹ để bố trí phù hợp.

Cùng với đó, một số văn bản hướng dẫn còn chậm, nhất là trong lĩnh vực tài chính-kế toán, đất đai, giáo dục; nhiều nơi khó khăn về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực; hệ thống dịch vụ công trực tuyến còn bất cập, dữ liệu thiếu đồng bộ; chưa giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho người nghỉ việc; người dân ở một số địa bàn chưa kịp thích ứng với cách thức giải quyết thủ tục mới; hạ tầng điện, viễn thông tại một số nơi vẫn khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp tháo gỡ ngay những vướng mắc còn đang tồn tại. Trong số đó, về thể chế, chính sách, Thủ tướng cho rằng đến nay, nhiều lĩnh vực chưa có hướng dẫn cụ thể khiến địa phương còn lúng túng trong triển khai. Thủ tướng đặt câu hỏi nguyên nhân tại sao, trách nhiệm của ai, cam kết tiến độ như thế nào?

Về giải quyết chế độ chính sách, Thủ tướng cho biết sau rất nhiều văn bản và sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, tại sao đến nay vẫn còn 31.000 người chưa được chi trả chế độ. Do đó, Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân nào, đề xuất cách tháo gỡ dứt điểm việc này.

Người đứng đầu Chính phủ nêu vấn đề vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, công chức; việc xác định vị trí việc làm ở cấp xã còn vướng mắc, gây tâm lý lo lắng, cần có giải pháp tháo gỡ ngay.

Về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống dịch vụ công trực tuyến thường xuyên lỗi kỹ thuật, dữ liệu thiếu đồng bộ, kết nối chưa giải quyết dứt điểm, giải pháp nào? Cùng với đó, tiếp tục đánh giá về tính khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền cho cơ sở.

Cho rằng nhiều thủ tục liên thông chưa vận hành trôi chảy, như thủ tục phi địa giới trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, hộ tịch, bảo hiểm, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thảo luận hướng giải quyết để đơn giản hóa quy trình, không để tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, gây bức xúc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: "Chừng nào người dân còn kêu ca là chính quyền hoạt động chưa hiệu quả"./.

Theo Phạm Tiếp (TTXVN/Vietnam+)