Khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 22-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thi công Dự án thành phần 1 và 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh cho biết, thời gian qua đơn vị đã chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc.

Đối với Dự án thành phần 1, đến nay, đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 21,9km/22km, đạt tỷ lệ 99,5%. Đối với chiều dài 100m còn lại vướng đất, nhà ở thuộc địa bàn xã Bình An và xã Bình Phú. Dự kiến công tác bàn giao mặt bằng sạch sẽ hoàn thành trước ngày 25-9-2026.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Thúc Kham báo cáo kết quả phối hợp giải quyết công tác giải phóng mặt bằng tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Đối với Dự án thành phần 2, đến nay đã bàn giao mặt bằng với chiều dài khoảng 43,65km/62,47km, đạt khoảng 70%. Kế hoạch đến ngày 30-9-2026 hoàn thành bàn giao 50,33km/62,47km, đạt 80,6% phạm vi phải giải phóng mặt bằng. Còn lại 12,14km, gồm 6km phần đất rừng sản xuất vướng chồng lấn ranh giới đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đất, hiện nay các xã đang tập trung giải quyết dự kiến hoàn thành trước ngày 10-10-2026 và 6,14 km phần diện tích đất rừng phòng hộ trên tuyến chính tập trung hoàn thành công tác bồi thường, khai thác tận dụng lâm sản và bàn giao mặt bằng trước ngày 20-10-2026.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương báo cáo tình hình phối hợp giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Ảnh: N.H

Về tiến độ thi công các gói thầu, Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã yêu cầu các đơn vị tập trung huy động xe máy thiết bị, nhân lực vật tư, tăng mũi thi công, thi công “3 ca 4 kíp”. Đối với gói thầu xây lắp XL.01 thuộc Dự án thành phần 1 (phạm vi từ Km0+000 - Km12+000, các nhà thầu đã triển khai 32 mũi thi công trên toàn bộ các phạm vi được bàn giao mặt bằng, sản lượng đến nay 333,81 tỷ đồng/2.546 tỷ đồng đạt 13,1%, kế hoạch sản lượng của gói thầu đến hết tháng 12-2026 khoảng 659,45 tỷ đồng, đạt 26%.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.H

Đối với gói thầu XL02 thuộc Dự án thành phần 1 (phạm vi Km12+000 – Km22+000), các nhà thầu đã triển khai 23 mũi thi công trên toàn bộ các phạm vi được bàn giao mặt bằng, sản lượng đến nay khoảng 202,83 tỷ đồng/1.851,8 tỷ đồng, đạt 10,95%, kế hoạch sản lượng của gói thầu đến hết tháng 12-2026 khoảng 435 tỷ đồng, đạt 24%.

Tại buổi làm việc, Ban quản lý dự án đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các vị trí vướng mắc về giải phóng mặt bằng; vận động các hộ dân nhận tiền, thu dọn nhà ở, cây cối, vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng để thi công.

Đề nghị UBND các xã: Bình Khê, Ya Hội, Đak Pơ, Hra thực hiện hoàn thành công tác bồi thường rừng trong tháng 9-2026; các xã: Bình Hiệp, Bình Phú, Ya Hội, Đak Pơ tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các vị trí móng trụ, hành lang của các tuyến đường dây điện cao thế bị ảnh hưởng để công tác triển khai di dời đảm bảo tiến độ. Đồng thời, đẩy nhanh việc thực hiện kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và phê duyệt phương án bàn giao các vị trí bãi thải trên tuyến.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời yêu cầu chính quyền các địa phương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị Ban quản lý dự án tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; đơn vị nào thi công chậm sẽ bị nhắc nhở, xử phạt hoặc xử lý theo quy định. Tăng cường kiểm soát tiến độ, chất lượng, khối lượng công trình; kiên quyết xử lý, thay thế nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát không đáp ứng yêu cầu năng lực; phấn đấu đến cuối năm 2027 thông xe kỹ thuật toàn tuyến.