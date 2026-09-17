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Thời sự

Hộ kinh doanh bánh mì tại Quy Nhơn Nam bị lập biên bản vi phạm an toàn thực phẩm

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Chiều 16-9, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Hoàng Phát (số 104 Thành Thái, phường Quy Nhơn Nam) do vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. 

Hộ kinh doanh Hoàng Phát đang hoạt động sản xuất, kinh doanh bánh mì, bánh ngọt và kinh doanh dịch vụ ăn uống (kinh doanh bánh mì kẹp thịt dùng ăn ngay). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện hộ kinh doanh không duy trì bảo đảm vệ sinh nơi kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến. Cụ thể: khu vực kinh doanh, bảo quản sản phẩm bánh mì không được duy trì vệ sinh sạch sẽ.

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Đoàn kiểm tra ghi nhận điều kiện vệ sinh tại khu vực kinh doanh, bảo quản bánh mì của hộ kinh doanh Hoàng Phát chưa bảo đảm theo quy định. Ảnh: Phi Long

Hành vi trên được đoàn kiểm tra xác định vi phạm quy định tại điểm d khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP. Theo đó, cơ sở này bị phạt 4 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở khắc phục những tồn tại, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong thời điểm nhu cầu sử dụng các sản phẩm bánh và thực phẩm chế biến sẵn tăng cao trong dịp Tết Trung thu.

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Đoàn kiểm tra yêu cầu hộ kinh doanh Hoàng Phát khắc phục các tồn tại về điều kiện vệ sinh. Ảnh: Phi Long

Đây cũng là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

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