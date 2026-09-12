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Gia Lai: Chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương

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(GLO)- Trước nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao tại nhiều địa phương, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn, chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thực hiện Văn bản số 11116/UBND-NNMT ngày 28-8-2026 của UBND tỉnh về việc chủ động tăng cường công tác PCCCR và ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan do El Nino năm 2026, công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cần được tăng cường.

Qua theo dõi, thời tiết diễn biến gay gắt, hanh khô, phức tạp và khó lường, nhiệt độ duy trì ở mức cao tại 82 xã, phường (58 xã, phường của tỉnh Bình Định cũ và 24 xã, phường của tỉnh Gia Lai cũ).

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Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sử dụng flycam nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng trong mùa khô. Ảnh: N.D

Nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao, nhất là tại các khu vực rừng trồng, nơi có nhiều vật liệu cháy và những nơi người dân thường xuyên sử dụng lửa để xử lý thực bì, sản xuất nông nghiệp, đốt vàng mã, lấy mật ong và các hoạt động khác.

Chi cục Kiểm lâm cảnh báo, cấp dự báo cháy rừng tại nhiều địa phương ở cấp IV đến cấp V, tương ứng cấp nguy hiểm và cấp cực kỳ nguy hiểm. Các khu vực rừng trồng keo, bạch đàn, phi lao, thông rất dễ xảy ra cháy; chỉ 1 mẩu tàn thuốc hoặc 1 đốm lửa nhỏ cũng có thể gây cháy rừng, gây tổn thất lớn về tài sản và ô nhiễm môi trường. Chi cục Kiểm lâm đề nghị các chủ rừng là công ty TNHH lâm nghiệp, ban quản lý rừng, hộ gia đình, cá nhân và người dân thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR.

Cụ thể, nghiêm cấm đốt xử lý thực bì hoặc đốt nương rẫy, đồng ruộng gần rừng khi cấp dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp IV, cấp V. Chỉ được đốt xử lý thực bì hoặc đốt nương rẫy, đồng ruộng gần rừng khi cấp dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp III trở xuống.

Trước khi đốt nương rẫy, thực bì để trồng rừng, chủ rừng phải làm đường băng trắng ngăn lửa cháy lan rộng tối thiểu 10 m tại khu vực tiếp giáp với rừng; dọn sạch vật liệu cháy trên đường băng và nên chia khu vực đốt thành những đám, dải nhỏ để bảo đảm an toàn.

Trước khi đốt, chủ rừng phải thông báo với Kiểm lâm làm việc tại địa bàn, UBND xã, phường, trưởng thôn, tổ đội PCCCR để được kiểm tra, hướng dẫn an toàn; chỉ được đốt khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, cho phép.

Khi đốt thực bì, cần tiến hành lần lượt từng dải hoặc từng đống, theo thứ tự từ trên đỉnh đồi xuống chân đồi, đốt ngược chiều gió. Thời gian đốt trong ngày là lúc gió nhẹ, trước 9 giờ buổi sáng và sau 16 giờ buổi chiều. Trong quá trình đốt phải bố trí người canh gác, có đủ dụng cụ để dập lửa khi cháy lan vào rừng. Sau khi đốt xong phải dập tắt hết tàn lửa mới được ra về.

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Đốt thực bì có kiểm soát ở khu vực rừng phòng hộ Bắc An Khê. Ảnh: CTV

Chi cục Kiểm lâm lưu ý không được sử dụng lửa để lấy mật ong khi cấp dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp IV, cấp V. Trong những ngày rằm, ngày lễ, Tết, khi đi thắp hương trong rừng và ven rừng, người dân phải hết sức cẩn thận. Khi đốt vàng mã phải dọn hết thực bì, chất dễ cháy ra ngoài, tạo khoảng trống sạch, an toàn rồi mới đốt. Sau khi đốt phải dập tắt hết tàn lửa mới được ra về.

Khi phát hiện cháy rừng, người dân cần bằng mọi cách báo ngay cho chủ rừng hoặc UBND cấp xã, phường, cơ quan Kiểm lâm, Công an, Quân đội nơi gần nhất để huy động lực lượng dập tắt đám cháy kịp thời.

Chi cục Kiểm lâm đề nghị cán bộ, nhân dân và chủ rừng nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, tích cực tham gia bảo vệ rừng và PCCCR; đồng thời tố giác các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR đến chính quyền địa phương, cơ quan Công an, Kiểm lâm nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại 0982.448.557 và 0983.014.479.

Chi cục Kiểm lâm cũng đề nghị các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường đưa tin, tuyên truyền về công tác PCCCR; sử dụng, lồng ghép hình ảnh, video clip, tư liệu thực tế về công tác PCCCR nhằm nâng cao tính trực quan, hiệu quả tuyên truyền, giúp người dân dễ nhận biết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

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