Hơn 500 người tham gia dập tắt cháy rừng tại phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Đến tối 27-8, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng cùng nhiều phương tiện được huy động tối đa để tham gia chữa cháy rừng trên núi Vũng Chua, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai). Cơn mưa rào xuất hiện muộn trong đêm cũng hỗ trợ tích cực cho công tác dập lửa.

Tin từ Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), đến khoảng 20 giờ 45 phút ngày 27-8, lực lượng chức năng đã nỗ lực triển khai công tác dập lửa, khống chế đám cháy.

Thời điểm này, trên địa bàn xuất hiện mưa nhỏ, đây là yếu tố thời tiết rất thuận lợi để sớm khống chế và dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn. Hiện tại, các lực lượng đã khống chế được một phần đám cháy.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương (bìa trái) trực tiếp chỉ huy việc chữa cháy. Ảnh: Bảo Long

Trước đó, vụ cháy rừng được phát hiện vào khoảng 11 giờ cùng ngày (27-8) tại khu vực Tiểu khu 330b và 330c (trên núi Vũng Chua, phường Quy Nhơn Nam).

Đám cháy được xác định là cháy lớp thực bì dưới tán rừng trồng bạch đàn. Diện tích rừng này do các hộ, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư trồng trên đất rừng được quy hoạch là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

Có mặt tại hiện trường chỉ huy chữa cháy, ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các lực lượng tập trung khoanh vùng, kiểm soát đám cháy và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia. Lực lượng Kiểm lâm sử dụng thiết bị bay không người lái để xác định phạm vi, hướng cháy và xây dựng phương án ứng phó.

Dự tính có khoảng 15 ha, chủ yếu là rừng bạch đàn bị cháy. Ảnh: Trung Nghĩa

Vụ cháy xảy ra trong điều kiện nắng nóng, khô hạn kéo dài, thực bì dày và khô, địa hình dốc, nhiều cây chết, ngã đổ sau các đợt mưa bão nên lửa lan nhanh, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Ông Trương Thanh Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh - cho biết, địa hình và tầng thực bì khiến việc tiếp cận, dập lửa trực tiếp gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, khu vực này có nguy cơ còn sót bom, mìn sau chiến tranh, tiềm ẩn nguy hiểm cho lực lượng chữa cháy. Vì vậy, phương án chủ yếu là khoanh vùng, ngăn cháy lan và làm đường băng cản lửa.

Ngay khi nhận được thông báo, chính quyền địa phương và ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng huy động khoảng 350 người, gồm lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, biên phòng cùng các lực lượng tại địa phương.

Các lực lượng chia thành nhiều tổ, triển khai đồng thời các phương án làm đường băng cản lửa, khoanh vùng, kiểm soát các hướng cháy, không để lửa lan sang khu vực xung quanh.

Đến tối cùng ngày, lực lượng tiếp tục được tăng cường, nâng tổng số lên 519 người (bao gồm kiểm lâm, lực lượng PCCC, quân đội, công an, chính quyền cơ sở và người dân địa phương) cùng 15 xe ô tô chuyên dụng, phương tiện tiếp nước tức tốc tiếp cận hiện trường để khoanh vùng, làm đường ranh cản lửa và chữa cháy.

Các lực lượng tham gia chữa cháy. Ảnh: Thanh Bình

Theo ước tính ban đầu, diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi đám cháy khoảng 5 ha. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, trong điều kiện nắng nóng, gió lớn và thực bì khô, nguy cơ cháy lan vẫn ở mức cao. Công tác chữa cháy tiếp tục được duy trì, với yêu cầu cao nhất là kiểm soát đám cháy và bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia.

Lực lượng kiểm lâm, cùng lực lượng công an, bộ đội phát ranh, tạo đường băng cản lửa, ngăn đám cháy lan rộng trong đêm 27-8. Clip: ĐVCC

Công tác đo đạc, kiểm đếm cụ thể thiệt hại cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn sẽ được các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai ngay sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.