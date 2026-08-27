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120 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng phòng hộ tại phường Quy Nhơn Nam

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THANH BÌNH
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(GLO)- Chiều 27-8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy rừng phòng hộ tại khu vực Nghĩa trang Phật giáo, thuộc tổ dân phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn phối hợp với lực lượng công an, quân đội khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, khoanh vùng và dập lửa.

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Các lực lượng tham gia chữa cháy tạo đường băng cản lửa khống chế đám cháy. Ảnh: Thanh Bình

Các lực lượng được chia thành nhiều tổ, triển khai đội hình bao vây, ngăn cháy lan, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy và dụng cụ thủ công để dập các điểm cháy.

Khu vực xảy ra cháy có thảm thực bì khô, địa hình phức tạp và có gió nên đám cháy có nguy cơ tiếp tục lan rộng, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng đã kiểm soát được một số khu vực, song nhiều điểm cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, đặc biệt tại khu vực đỉnh núi.

Trước tình hình đó, các lực lượng tiếp tục triển khai các phương án chữa cháy, tập trung phát đường băng cản lửa, khoanh vùng, ngăn cháy lan sang các khu vực rừng lân cận. Công tác chữa cháy được duy trì liên tục, với mục tiêu sớm kiểm soát và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

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120 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng phòng hộ tại phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Thanh Bình

Việc huy động nhanh chóng các lực lượng tham gia chữa cháy thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình trong khu vực.

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