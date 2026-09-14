Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Nằm tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh (TPHCM), ngôi nhà gồm một tầng hầm và 7 tầng nổi được thiết kế với nhiều khoảng mở, ban công và cây xanh. Bên cạnh yêu cầu về công năng, gia chủ còn đưa các quan niệm phong thủy vào quá trình bố trí không gian sống.

Mặt đứng công trình được tạo thành từ những khối vuông bất đối xứng, xen kẽ giữa ban công, ô kính lớn và các mảng tường đặc. Một bên nhà sử dụng hệ lam đứng để hạn chế bức xạ mặt trời, đồng thời tăng sự riêng tư mà vẫn duy trì độ thông thoáng. Cây xanh được bố trí tại ban công các tầng và sân thượng, giúp giảm cảm giác nặng nề thường thấy ở một công trình cao tầng.

Bên trong, khoảng thông tầng tại phòng khách kết hợp hệ kính lớn đưa ánh sáng tự nhiên vào không gian. Phòng khách, phòng ăn và bếp được tổ chức theo hướng liên thông. Khu vực ăn uống sử dụng hệ trần tròn tương ứng với bàn ăn lớn, tạo điểm chuyển tiếp giữa phòng khách và bếp.

Các không gian riêng được xử lý theo nhu cầu của từng thành viên. Phòng ngủ chính sử dụng sàn và vách gỗ, mở ra ban công qua hệ cửa kính lớn. Phòng của trẻ tích hợp giường với ngăn kéo lưu trữ, khu học tập và phòng thay đồ; trong khi một tầng khác được dành cho giải trí, xem phim. Trên tầng cao nhất, bể bơi mở tầm nhìn ra cảnh quan đô thị.

Theo hồ sơ công trình, khu đất hướng Nam được gia chủ lựa chọn có xét đến quan niệm phong thủy. Về điều kiện tự nhiên, hướng này đồng thời giúp hạn chế nắng trực tiếp và thuận lợi đón gió Đông Nam, Tây Nam. Việc bố trí cổng, cửa, bếp, phòng ngủ, bàn thờ, khu làm việc và các không gian khác cũng được thực hiện có tham khảo nhiều trường phái phong thủy.

Thay vì tách phong thủy thành một lớp trang trí hay áp dụng sau khi ngôi nhà đã định hình, những yêu cầu này được cân nhắc cùng công năng, ánh sáng và thông gió ngay trong quá trình tổ chức mặt bằng. Nhờ đó, căn nhà cao tầng vẫn duy trì được những khoảng sáng, cây xanh và không gian sinh hoạt phù hợp với nhu cầu của từng thành viên.

Theo Thúy Hiền (TPO)