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Gia Lai dự kiến xây dựng gần 50.000 căn nhà giai đoạn 2026-2030

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TRỌNG LỢI
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(GLO)- Tại Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến xây dựng gần 50.000 căn nhà nhằm nâng chất lượng và điều kiện nhà ở cho người dân. Theo đó, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 34 m²/người. 

Diện tích nhà ở bình quân tại khu vực đô thị đạt khoảng 37m2 sàn/người; diện tích nhà ở bình quân tại khu vực nông thôn đạt khoảng 32m2 sàn/người.

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Công trình chung cư cao tầng CH-02 thuộc dự án Khu Chung cư cao tầng CH-01 và CH-02 đang giai đoạn thi công. Ảnh: Trọng Lợi

Theo kế hoạch, trong 5 năm tới tỉnh Gia Lai dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng hơn 9,36 triệu m² sàn xây dựng/khoảng 49.322 căn nhà.

Trong đó, nhà ở thương mại chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 8,45 triệu m² sàn (khoảng 33.822 căn); nhà ở xã hội đạt 726.420m² sàn (12.107 căn), bảo đảm chỉ tiêu được Chính phủ giao trong Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Ngoài ra còn có nhà ở cho lực lượng vũ trang (3.120 căn), nhà ở tái định cư (78 căn), nhà ở công vụ (195 căn) cùng các loại hình nhà ở cho thuê, nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia và nhà ở phục vụ chuyên gia, người lao động tại khu công nghệ số tập trung.

Tỉnh Gia Lai cũng phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 100%.

Về nguồn vốn, tổng nhu cầu ước tính hơn 239.720 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách khoảng 1.079,93 tỷ đồng dùng cho nhà ở công vụ, nhà ở cho thuê bằng đầu tư công và vốn huy động từ nguồn xã hội hóa khoảng 238.640 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, UBND tỉnh Gia Lai đưa ra nhóm giải pháp đồng bộ gồm: hoàn thiện thể chế chính sách; quy hoạch và phát triển quỹ đất; nâng cao năng lực chủ đầu tư dự án; đa dạng hóa nguồn vốn, ưu đãi thuế, lãi suất cho nhà ở xã hội; kiểm soát thị trường bất động sản, hoạt động môi giới; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý nhà ở.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện, hàng năm đánh giá kết quả và báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo quy định.

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