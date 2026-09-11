Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Không gian sống

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Người dân thôn Tân Lập bức xúc vì cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRIỀU CHÂU
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nước thải từ một số cơ sở chăn nuôi heo và lò sấy cau ở thôn Tân Lập (xã An Lão, tỉnh Gia Lai) được xả trực tiếp ra môi trường. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm trước mắt mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm.

Từ phản ánh của người dân, ngày 8-9, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại khu vực cánh đồng Đồng Lao Trong để ghi nhận thực tế.

Thời điểm này, 1 lò sấy cau đang hoạt động, xả chất thải qua đường ống nhựa xuống mương, khiến nước sủi bọt trắng.

Cách đó khoảng 60 m, nước từ khu vực chăn nuôi heo của một số hộ dân cũng xả thải trực tiếp ra môi trường. Nước trong mương đặc quánh, chuyển màu đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc rồi chảy theo hệ thống cống ra suối và sông An Lão.

buc-xuc-co-so-san-xuat-chan-nuoi-gay-o-nhiem-moi-truong.jpg
Nước thải từ khu vực chăn nuôi heo xả thẳng ra mương ứ đọng, tạo váng bọt và bốc mùi hôi. Ảnh: T.C

Theo ông Trương Ngọc Lĩnh (thôn Tân Lập), mùi hôi từ phân heo thường xuyên bốc lên nồng nặc, nhất là khi các hộ xả nước thải ra mương vào buổi sáng sớm và chiều tối.

“Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh nhưng các hộ chăn nuôi không những không tiếp thu mà còn có thái độ thách thức” - ông Lĩnh bức xúc.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Hòa (cùng thôn) cho biết: Trước đây, một số hộ chăn nuôi còn lấn chiếm dòng mương cũ để chỉnh trang lại ao hồ, cho đất vuông vức, sau đó tự ý đào và nắn dòng chảy sang hướng khác.

“Việc xả chất thải trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con như hiện nay là không thể chấp nhận được; về lâu dài có thể tác động đến nguồn nước ngầm” - ông Hòa nói.

Trước ý kiến phản ánh của người dân, Trưởng thôn Tân Lập đã 2 lần tổ chức kiểm tra thực tế tại các hộ chăn nuôi và khu vực xảy ra tình trạng xả thải. Qua theo dõi, các hộ liên quan gồm ông P.Q.T, bà N.T.T. và bà P.T.T. (đều trú tại thôn Tân Lập). Tuy nhiên, trong các lần làm việc, 3 hộ này đều vắng mặt hoặc đi khỏi nơi cư trú nên vụ việc chưa thể xử lý dứt điểm.

3.jpg
Đường ống xả thải từ lò sấy cau đổ ra khu vực mương nước. Ảnh: T.C

Ông Đoàn Quang Quảng - Trưởng thôn Tân Lập - thông tin: Những ý kiến phản ánh của người dân về tình trạng một số hộ chăn nuôi heo và lò sấy cau xả nước thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống là có cơ sở.

Mới đây, thôn đã gửi giấy mời các hộ liên quan đến làm việc, yêu cầu xây dựng hầm rút, bể chứa chất thải và có biện pháp xử lý, bảo đảm quy định trước khi xả ra môi trường. Đồng thời, thôn sẽ tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu các hộ khắc phục, xử lý theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Thành - Phó Chủ tịch UBND xã An Lão - cho hay: Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất tại thôn Tân Lập gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, đến nay, UBND xã chưa nhận được báo cáo cụ thể từ Phòng Kinh tế và phản ánh từ thôn Tân Lập.

“Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên, UBND xã sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương kiểm tra, xác minh thực tế. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về môi trường, địa phương sẽ yêu cầu khắc phục dứt điểm, xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Thành khẳng định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngăn ô nhiễm từ cửa xả Ghềnh Ráng

Ngăn ô nhiễm từ cửa xả Ghềnh Ráng

Không gian sống

(GLO)- Nước thải sinh hoạt thường xuyên tràn qua cửa xả ven biển Ghềnh Ráng (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) gây mùi hôi, ảnh hưởng môi trường, cảnh quan và hoạt động du lịch. Việc nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý nước thải đang được đặt ra nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Không gian sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh tại phường Hội Phú. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Không gian sống

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Không gian sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, xử lý nghiêm vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Không gian sống

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Gia Lai: Nhiều địa phương ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

Nhiều địa phương ở Gia Lai ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

Không gian sống

(GLO)- Sáng 6-6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn dự lễ phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” và Tết trồng cây “Đời đời Nhớ ơn Bác Hồ” do phường Pleiku tổ chức.

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

Không gian sống

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

null