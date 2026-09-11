Người dân thôn Tân Lập bức xúc vì cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường

(GLO)- Nước thải từ một số cơ sở chăn nuôi heo và lò sấy cau ở thôn Tân Lập (xã An Lão, tỉnh Gia Lai) được xả trực tiếp ra môi trường. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm trước mắt mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm.

Từ phản ánh của người dân, ngày 8-9, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại khu vực cánh đồng Đồng Lao Trong để ghi nhận thực tế.

Thời điểm này, 1 lò sấy cau đang hoạt động, xả chất thải qua đường ống nhựa xuống mương, khiến nước sủi bọt trắng.

Cách đó khoảng 60 m, nước từ khu vực chăn nuôi heo của một số hộ dân cũng xả thải trực tiếp ra môi trường. Nước trong mương đặc quánh, chuyển màu đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc rồi chảy theo hệ thống cống ra suối và sông An Lão.

Nước thải từ khu vực chăn nuôi heo xả thẳng ra mương ứ đọng, tạo váng bọt và bốc mùi hôi. Ảnh: T.C

Theo ông Trương Ngọc Lĩnh (thôn Tân Lập), mùi hôi từ phân heo thường xuyên bốc lên nồng nặc, nhất là khi các hộ xả nước thải ra mương vào buổi sáng sớm và chiều tối.

“Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh nhưng các hộ chăn nuôi không những không tiếp thu mà còn có thái độ thách thức” - ông Lĩnh bức xúc.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thái Hòa (cùng thôn) cho biết: Trước đây, một số hộ chăn nuôi còn lấn chiếm dòng mương cũ để chỉnh trang lại ao hồ, cho đất vuông vức, sau đó tự ý đào và nắn dòng chảy sang hướng khác.

“Việc xả chất thải trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con như hiện nay là không thể chấp nhận được; về lâu dài có thể tác động đến nguồn nước ngầm” - ông Hòa nói.

Trước ý kiến phản ánh của người dân, Trưởng thôn Tân Lập đã 2 lần tổ chức kiểm tra thực tế tại các hộ chăn nuôi và khu vực xảy ra tình trạng xả thải. Qua theo dõi, các hộ liên quan gồm ông P.Q.T, bà N.T.T. và bà P.T.T. (đều trú tại thôn Tân Lập). Tuy nhiên, trong các lần làm việc, 3 hộ này đều vắng mặt hoặc đi khỏi nơi cư trú nên vụ việc chưa thể xử lý dứt điểm.

Đường ống xả thải từ lò sấy cau đổ ra khu vực mương nước. Ảnh: T.C

Ông Đoàn Quang Quảng - Trưởng thôn Tân Lập - thông tin: Những ý kiến phản ánh của người dân về tình trạng một số hộ chăn nuôi heo và lò sấy cau xả nước thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống là có cơ sở.

Mới đây, thôn đã gửi giấy mời các hộ liên quan đến làm việc, yêu cầu xây dựng hầm rút, bể chứa chất thải và có biện pháp xử lý, bảo đảm quy định trước khi xả ra môi trường. Đồng thời, thôn sẽ tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu các hộ khắc phục, xử lý theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Thành - Phó Chủ tịch UBND xã An Lão - cho hay: Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất tại thôn Tân Lập gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, đến nay, UBND xã chưa nhận được báo cáo cụ thể từ Phòng Kinh tế và phản ánh từ thôn Tân Lập.

“Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận thông tin từ phóng viên, UBND xã sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương kiểm tra, xác minh thực tế. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về môi trường, địa phương sẽ yêu cầu khắc phục dứt điểm, xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Thành khẳng định.