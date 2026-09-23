Gia Lai triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026, Gia Lai sẽ triển khai nhiều hoạt động giảm chất thải, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, trồng cây xanh và thúc đẩy lối sống xanh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Đoàn viên, thanh niên xã Ia Rsai ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Chiến dịch năm nay có chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”, tập trung tuyên truyền về giảm phát sinh chất thải, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Các hoạt động cũng hướng đến sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm, thúc đẩy tiêu dùng bền vững, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Công tác tuyên truyền được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng/trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông phù hợp.

Bên cạnh tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương được đề nghị căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức những hoạt động cộng đồng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Trong đó, có thể tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại khu dân cư, tuyến đường, khu vực công cộng, sông, suối, hồ, kênh, mương, bãi biển và những khu vực có nguy cơ ô nhiễm.

Một nội dung được nhấn mạnh là phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng và tái chế. Các địa phương cũng được khuyến khích hạn chế sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi nilon khó phân hủy và sử dụng các sản phẩm, vật liệu thân thiện với môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng thời đề nghị tuyên truyền, vận động giảm thất thoát, lãng phí thực phẩm trong gia đình, cơ quan, trường học, nhà hàng, khách sạn, chợ và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Các hoạt động thu gom, phân loại chất thải có khả năng tái chế; thu gom chất thải điện tử, pin đã qua sử dụng; xây dựng các mô hình thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và kinh tế tuần hoàn cũng được khuyến khích.

Rác thải nhựa có thể tái chế thành những chiếc chậu cây xinh xắn, tạo không gian xanh mát trong gia đình. Ảnh: M.T

Cùng với đó là các hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang cảnh quan; xây dựng và duy trì những tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, trường học xanh - sạch - đẹp; tổ chức diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi và các hoạt động giáo dục, truyền thông cộng đồng về tiêu dùng xanh, giảm phát sinh chất thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc tổ chức các hoạt động phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; ưu tiên những hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, có khả năng duy trì thường xuyên, tạo chuyển biến về nhận thức và thúc đẩy thay đổi hành vi trong bảo vệ môi trường.

Các địa phương, đơn vị được đề nghị chủ động phát hiện, giới thiệu và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, sáng kiến cộng đồng cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường.

Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch được tập trung triển khai trong tháng 9-2026, đồng thời khuyến khích tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình, hoạt động hiệu quả thành hoạt động thường xuyên, lâu dài.