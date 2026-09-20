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Tuổi trẻ Gia Lai sôi nổi ra quân vì môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới

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BẢO NGỌC BẢO NGỌC
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(GLO)- Sáng 20-9, tuổi trẻ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, "Ngày Chủ nhật xanh" toàn quốc lần thứ IV năm 2026 và Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026. 

Trong dịp này, nhiều công trình, phần việc thiết thực được triển khai, góp phần bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan và xây dựng nếp sống văn minh.

Tại xã Ia Rsai, đoàn viên, thanh niên tổ chức dọn vệ sinh Tuyến đường Thanh niên Buôn Tơ Nia, thu gom rác thải, vệ sinh phòng - chống sốt xuất huyết và chỉnh trang khuôn viên trường học.

Điểm nhấn là công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với 13 bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm ánh sáng, an toàn giao thông và tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư.

Với phương châm “Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng - Chung tay xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp”, hơn 70 đoàn viên, thanh niên xã Ia Pa đã ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, "Ngày Chủ nhật xanh" toàn quốc lần thứ IV và hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026”.

Các đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau trồng mới 25 cây xanh, dọn vệ sinh tại các nhà văn hóa thôn, hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng điện thoại như: mobile banking, iGia Lai, VNeID...

Tại xã Ayun, hơn 30 đoàn viên, thanh niên tham gia phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh đường giao thông, khu vực cầu, thu gom rác thải, vệ sinh khu vực ven sông, suối và khơi thông những nơi có nguy cơ tồn đọng rác. Qua đó, tuổi trẻ địa phương tuyên truyền, vận động người dân cùng giữ gìn đường làng, khu dân cư và nguồn nước sạch.

Cũng trong sáng 20-9, hơn 120 đoàn viên, thanh niên của Đoàn phường Quy Nhơn Nam, Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh và Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn cùng ra quân trên tuyến đường Nguyễn Thiếp và Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam). Các lực lượng tập trung thu gom rác thải, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định và chỉnh trang cảnh quan.

Trong khi đó, tại xã Tuy Phước, đoàn viên, thanh niên ra quân vệ sinh môi trường tại thôn Lộc Hạ, quét dọn, thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường và khu vực công cộng. Hoạt động góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, hạn chế rác thải và xây dựng nếp sống văn minh.

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