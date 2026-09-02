Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ lễ chào cờ đặc biệt

(GLO)- Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9, tuổi trẻ nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một trong những hoạt động thuộc Chiến dịch truyền thông cùng tên, với thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi - Yêu Tổ quốc bằng hành động”.

Hoạt động được triển khai gắn với sinh hoạt truyền thống, tìm hiểu lịch sử, xem phim, video tư liệu về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tại Di tích Nhà lao Pleiku, Đoàn phường Pleiku và Đoàn phường Diên Hồng phối hợp tổ chức Lễ chào cờ, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Dưới Quốc kỳ đỏ thắm, cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng hát Quốc ca, tưởng nhớ những thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không gian của một địa chỉ đỏ cũng trở thành nơi Đoàn phường Quy Nhơn Tây tổ chức lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Trước Tượng đài Nữ tù binh Phú Tài, 50 đại biểu, đoàn viên, thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Ở phường An Khê, các tổ chức Đoàn - Hội - Đội trực thuộc cũng đồng loạt tổ chức lễ chào cờ trong sáng 2-9. Tiếp đó, các đơn vị tổ chức sinh hoạt truyền thống, xem phim tư liệu lịch sử, ôn lại những dấu mốc vẻ vang của dân tộc. Những giá trị của hòa bình, độc lập và tự do được truyền tải gần gũi hơn đến đoàn viên và thanh thiếu niên, nhi đồng.

Đặc biệt, tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” còn được lan tỏa trong môi trường đại học. Sáng 2-9, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ chào cờ với sự tham dự của gần 200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến từ các liên chi đoàn, liên chi hội trong toàn trường.

Gần 200 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tham gia lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" sáng 2-9. Ảnh: ĐVCC

Không dừng lại ở nghi thức, tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Tại phường Quy Nhơn Bắc, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được trao tặng cho 3 đơn vị trường học nhân dịp năm học mới.

Ở xã Bình Khê, sau lễ chào cờ tại Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc, đoàn viên, thanh niên còn đến thăm, tặng quà, trao cờ Tổ quốc cho gia đình chính sách và 2 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là dịp để tuổi trẻ Gia Lai cùng nhớ về quá khứ, tự hào về truyền thống và suy ngẫm về trách nhiệm của mình hôm nay.

Từ đó, tình yêu Tổ quốc không chỉ nằm trong cảm xúc mà trở thành động lực học tập, rèn luyện, sáng tạo và chung tay dựng xây quê hương.