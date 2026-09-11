Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện

(GLO)- Chiều 11-9, tại Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026; sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

9 tháng năm 2026, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã triển khai nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: D.L

Toàn đoàn trao hơn 5.300 suất quà, tổng trị giá khoảng 1,45 tỷ đồng cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho 4.200 lượt người với kinh phí gần 210 triệu đồng; giúp đỡ thường xuyên 200 học sinh khó khăn.

Toàn Đoàn thực hiện 77 công trình, phần việc thanh niên với tổng kinh phí 1,184 tỷ đồng; trồng mới 11.070 cây xanh, xây dựng vườn ươm với 1.350 cây giống.

Riêng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, toàn Đoàn thực hiện 37 công trình, phần việc, với tổng kinh phí 824 triệu đồng; trao 812 suất quà với tổng trị giá 247,4 triệu đồng cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên trồng 8.110 cây xanh, ươm 1.350 cây giống; khám, phát thuốc miễn phí cho 450 người dân và khám mắt miễn phí cho 400 học sinh.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Bình Khê. Ảnh: D.L

Cùng với tình nguyện, chuyển đổi số tiếp tục được Đoàn UBND tỉnh triển khai. Mô hình “Lan tỏa iGiaLai - Kết nối công dân số” được triển khai đến 100% cơ sở Đoàn; 65 mô hình được đặt tại trụ sở thôn, trường học để hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số.

Đoàn cũng tổ chức tập huấn ứng dụng AI cho 125 cán bộ Đoàn và các chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập cho hơn 550 đoàn viên, thanh niên.

Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng với 534 thanh niên tiên tiến được kết nạp Đoàn; 78 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 44,06% số đảng viên mới tại các đơn vị có tổ chức Đoàn trực thuộc.

Đại diện các đơn vị đoàn trực thuộc Đoàn UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.L

3 tháng cuối năm, Đoàn UBND tỉnh tập trung tổ chức Chương trình “Trung thu cho em”; tiếp tục các hoạt động chuyển đổi số; triển khai “Thanh niên xung kích mùa bão, lũ”; Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2026…

Dịp này, Đoàn UBND tỉnh tặng giấy khen cho 15 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.