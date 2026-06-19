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Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" tại xã Nhơn Châu

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 19-6, tại xã Nhơn Châu, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Nhơn Châu tổ chức Chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng" năm 2026.

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Đoàn UBND tỉnh triển khai mô hình “Lan tỏa iGiaLai - Kết nối công dân số”. Ảnh: D.L

Tại chương trình, Đoàn UBND tỉnh triển khai mô hình “Lan tỏa iGiaLai - Kết nối công dân số” nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng số thiết yếu.

Ban Tổ chức cũng trao tặng công trình “Nhơn Châu Smart Tourism” (Du lịch thông minh Nhơn Châu) với 9 điểm du lịch được số hóa với tổng trị giá 18 triệu đồng và công trình “La bàn xanh - Điểm hẹn Nhơn Châu” gồm 2 trụ hướng dẫn check-in tại các điểm du lịch với trị giá 7 triệu đồng.

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Trao bảng tượng trưng tặng 2 công trình thanh niên. Ảnh: D.L

2 công trình này đều do Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh KCN Phú Tài tài trợ.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 30 suất quà (300 nghìn đồng/suất do Đoàn Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tài trợ) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

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Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: D.L
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