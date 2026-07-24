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Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho 211 tổng phụ trách Đội

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SƠN CA SƠN CA
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(GLO)- Từ ngày 23 đến 25-7, tại phường Pleiku, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho 211 giáo viên làm tổng phụ trách Đội tại các cơ sở giáo dục thuộc khu vực phía Tây tỉnh.

Tại lớp tập huấn, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên đến từ Học viện Thanh thiếu nhi Việt Nam (phân viện miền Nam), Công an tỉnh, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã phổ biến, hướng dẫn các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

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Các giáo viên Tổng phụ trách Đội tham gia lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ. Ảnh: Sơn Ca

Trong đó, nội dung lớp tập huấn tập trung hướng dẫn các học viên thực hiện nghi thức Đội, kỹ năng trại, kỹ năng tổ chức trò chơi, hát múa tập thể, hát múa cộng đồng và dân vũ; công tác bồi dưỡng, phát huy lực lượng chỉ huy Đội, đội viên nòng cốt.

Bên cạnh đó, các học viên cũng được giới thiệu chương trình trại hè trực tuyến dành cho học sinh tiểu học; kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, an toàn trên không gian mạng cho trẻ em; kỹ năng làm việc với trẻ em và bảo đảm quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em.

Ngoài ra, các giảng viên cũng truyền đạt, hướng dẫn phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi, học sinh; một số ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

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