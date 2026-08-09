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Sôi nổi các hoạt động “Tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” tại xã Tuy Phước Bắc

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(GLO)- Ngày 8-8, tại xã Tuy Phước Bắc, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Tuy Phước Bắc tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” năm 2026 với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 50 suất quà, gồm: ba lô, vở và viết (200 nghìn đồng/suất) cho học sinh khó khăn.

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Ban tổ chức trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: Hoàng Vũ

Cùng với đó, trao tặng 2 máy lọc nước, với tổng trị giá 10 triệu đồng cho Trường Mầm non Phước Hiệp và Trường Tiểu học số 2 Phước Hưng nhằm thực hiện công trình thanh niên “Nước sạch cho em”; đồng thời, trao công trình thanh niên “1.500 cây xanh” cho địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đồng hành còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân; sửa chữa hệ thống điện cho 5 hộ gia đình chính sách, người có công và cắt tóc miễn phí cho học sinh, người dân trên địa bàn.

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Đơn vị đồng hành cắt tóc miễn phí cho người dân xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: Hoàng Vũ

Bên cạnh đó, mô hình “Lan tỏa iGiaLai - Kết nối công dân số” cũng được triển khai tại 16 nhà văn hóa thôn, trường học nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận, cài đặt và sử dụng các nền tảng số thiết yếu.

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