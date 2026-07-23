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Tỉnh đoàn Gia Lai tri ân các thế hệ cán bộ Đoàn là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ

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LINH CHI
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(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai đã đến thăm và tặng quà tri ân cho các đồng chí cựu cán bộ Tỉnh đoàn qua các thời kỳ là cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Theo đó, đoàn đã đến thắp hương, thăm hỏi gia đình cố Bí thư Tỉnh đoàn Ka Ba Tơ; thăm hỏi sức khỏe và đời sống của các đồng chí cựu cán bộ Tỉnh đoàn qua các thời kỳ gồm: Kbrung Đam Veo - nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Phi Yến và Nhâm Trung Tuấn - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

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Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho ông Nguyễn Phi Yến - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Ảnh: Đức Thành

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Chí Hiếu đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các cựu cán bộ Đoàn và gia đình; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ Đoàn đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Gia Lai.

Đại diện các gia đình cựu cán bộ Đoàn đã cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai; đồng thời bày tỏ tin tưởng thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoạt động thăm, tặng quà tri ân không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" mà còn là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

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