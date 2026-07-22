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Tặng quà cho đối tượng chính sách tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai

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KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG
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(GLO)- Chiều 22-7, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho các cụ ông, cụ bà là đối tượng chính sách, người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh.

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Đoàn tặng quà cho các cụ ông, cụ bà đang được chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai. Ảnh: Kim Hường

Tại đây, đoàn đã trao tặng 9 suất quà (mỗi suất gồm phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt) cho các cụ ông, cụ bà; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng phần quà động viên trị giá 2 triệu đồng cho Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai.

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Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh thăm, tặng quà cho gia đình thương binh Nguyễn Mạnh Hùng (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Kim Hường

Tiếp đó, đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã đến thăm, tặng quà (1 triệu đồng/suất) cho 5 thương binh tại phường Quy Nhơn Nam.

Tại những gia đình đến thăm, các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các thương binh tiếp tục sống vui khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

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