Thần tốc dựng nhà, đưa dân vùng lũ an cư trước mùa mưa bão

(GLO)- Từ giữa tháng 7-2026, các xã Ia Hiao, Ia Tul, Uar, Ia Rsai và Ia Dreh đồng loạt khởi công xây dựng các khu tái định cư, phát động “Chiến dịch Quang Trung” 100 ngày đêm xung kích, thần tốc dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai phía Tây Gia Lai, quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa bão.

Chung niềm vui được tái định cư

Các khu tái định cư (TĐC) tại 5 xã được quy hoạch trên gần 100 ha, bố trí chỗ ở cho 907 hộ dân với tổng kinh phí hơn 800 tỷ đồng.

Các đại biểu cùng người dân trồng cây xanh tại khu tái định cư buôn Tơ Khế, xã Ia Tul. Ảnh: V.C

Tại khu TĐC thôn Điểm 9 (xã Ia Hiao), ngày 16-7, 68 hộ dân đầu tiên được khởi công xây dựng nhà ở. Mỗi hộ được bố trí 500 m² đất ở và hỗ trợ hơn 113 triệu đồng để xây dựng nhà. Gia đình chị Ksor H’Mĩ (buôn Chư Plah Jai) là một trong những hộ đầu tiên được khởi công.

Chị vẫn chưa quên trận lũ cuối năm 2025 khiến nước dâng gần 1 m, nhấn chìm căn nhà tạm, làm hư hỏng nhiều tài sản, cuốn trôi gần 50 cuộn rơm dự trữ cho đàn bò.

“Nay được xã xây cho căn nhà mới, tôi mừng lắm. Tôi đã trồng một cây xanh trước nhà để sau này có bóng mát. Cả nhà mong từng ngày được dọn tới ở” - chị H’Mĩ chia sẻ.

Ở khu TĐC buôn Tơ Khế (xã Ia Tul), 207 hộ dân buôn Jứ thuộc diện di dời cũng háo hức chờ ngày đến nơi ở mới. Ông Nay Hen - người uy tín của buôn - chia sẻ, không ai muốn rời nơi chôn nhau cắt rốn. Thế nhưng, sau trận lũ lịch sử năm 2025, bà con càng thấm thía giá trị của một nơi ở an toàn.

Ông xúc động nói: “Nhìn những căn nhà sàn, nhà văn hóa, trường học đang dần hoàn thiện, chúng tôi tin con cháu buôn Jứ sẽ không còn phải chạy lũ như cha ông mình nữa. Bà con sẽ đoàn kết xây dựng khu dân cư mới ngày càng phát triển”.

Niềm vui ấy cũng hiện rõ trên khuôn mặt chị Kpă H’Diêm (buôn Nu, xã Uar) trong ngày xã khởi công xây dựng nhà ở tại khu TĐC. Đại diện gia đình, chị bốc thăm lô đất của mình trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người.

“Mừng nhất là gia đình chị gái bốc thăm được lô đất sát nhà mình luôn. Với kinh phí được hỗ trợ và khoản tiết kiệm của gia đình, tôi mua thêm ván gỗ, dự kiến khi chuyển nhà sẽ sửa sang lại cho rộng rãi, khang trang hơn” - chị H’Diêm bộc bạch.

Quyết tâm về đích đúng hẹn

Tại xã Ia Hiao, từ ngày 16 đến 31-7, 55 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) trực tiếp giúp dân xây nhà mới. Mỗi căn nhà có diện tích gần 60 m², gồm phòng khách, phòng ngủ và bếp, bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng”.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất - cho biết: “Phát huy tinh thần “Đâu cần bộ đội có, đâu khó có bộ đội”, cán bộ, chiến sĩ đã vượt nắng, thắng mưa, hỗ trợ người dân vận chuyển vật liệu, đào móng, dựng nhà...”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất) hỗ trợ bà con xây dựng nhà ở tại khu tái định cư xã Ia Hiao. Ảnh: V.C

Theo ông Phạm Văn Phương - Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, khu TĐC của xã có diện tích 15,6 ha, quy hoạch chỗ ở cho 180 hộ dân với kinh phí gần 200 tỷ đồng.

Thực hiện phương châm “có mặt bằng đến đâu, đưa người dân đến ở đến đó”, xã đã cho 68 hộ bốc thăm vị trí đất ở; đồng thời thống nhất mẫu nhà theo nguyện vọng để triển khai đồng bộ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31-8.

Trong khi đó, hành trình về nơi ở mới khu TĐC buôn Tơ Khế của bà con được tiếp sức bằng những nghĩa cử đầy nhân văn từ “Chuyến xe 0 đồng” vận chuyển miễn phí tài sản, vật dụng cho người dân.

Những ngôi nhà sàn đầu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo đang được dựng lên tại khu tái định cư buôn Tơ Khế, xã Ia Tul. Ảnh: V.C

Ông Phạm Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Ia Tul - nhấn mạnh: Xã quyết tâm khởi công toàn bộ nhà ở trước ngày 31-8; hoàn thành bàn giao nhà trước ngày 2-11; đưa 207 hộ dân về nơi ở mới trước ngày 15-11.

Trong đó, 55 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ dựng nhà sàn mới với kinh phí 220 triệu đồng/căn, đảm bảo vừa thích ứng với lũ, vừa phù hợp với tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai.

Trung tá Phạm Quốc Huy - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty Thành An 141 (Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng), đơn vị thi công - cho biết: “Với khẩu hiệu “Thần tốc - Quyết thắng - Hiệu quả - An toàn”, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên cùng gần 40 máy móc, thiết bị được huy động thi công xuyên ngày đêm. Đến nay, hạ tầng khu TĐC buôn Tơ Khế đã hoàn thành khoảng 80%”.

Các xã Ia Rsai, Uar và Ia Dreh cũng đặt mục tiêu hoàn thành di dời đợt 1 trước ngày 15-12. Dự lễ khởi công tại xã Ia Rsai và Ia Dreh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục thiết yếu, bảo đảm chất lượng, an toàn; các địa phương tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Việc giao đất, hỗ trợ phải công khai, minh bạch, ưu tiên hộ nghèo và hộ không có khả năng tự xây dựng; các sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm người dân sớm ổn định nơi ở theo kế hoạch.