Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Xã Ia Hiao khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân vùng thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LẠC HÀ LẠC HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 16-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân tại khu tái định cư vùng thiên tai.

Tham gia lễ khởi công có hàng trăm cán bộ, đoàn viên, người dân địa phương cùng 55 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

toan-canh.jpg
Toàn cảnh lễ khởi công. Ảnh: N.T

Khu tái định cư có diện tích 15,6 ha, được triển khai xây dựng từ đầu năm 2026, quy hoạch bố trí nơi ở cho 180 hộ dân xã Ia Hiao thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, ngập úng. Theo quy định, mỗi hộ khi di dời đến khu tái định cư được bố trí một lô đất 500m², đồng thời được hỗ trợ hơn 113 triệu đồng để xây dựng nhà ở cùng các chính sách hỗ trợ khác.

Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho 68 hộ dân. Ngay sau lễ khởi công, địa phương đồng loạt triển khai xây dựng 68 căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư.

Từ ngày 16 đến 31-7, lực lượng quân đội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cũ, di dời tài sản, xây dựng nhà mới và chỉnh trang khu tái định cư.

Trong khuôn khổ lễ ra quân, các đại biểu và lực lượng tham gia cũng tổ chức trồng 265 cây bàng Đài Loan do Công ty cổ phần nông nghiệp Agris Gia Lai hỗ trợ nhằm cải tạo cảnh quan môi trường cho khu tái định cư.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê

Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê

Đời sống

(GLO)- Ngày 13-7, UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiến hành nghiệm thu và trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

Những mái ấm nặng tình đồng hương

Những mái ấm nặng tình đồng hương

Đời sống

(GLO)- Sau 1 năm nỗ lực kết nối vận động các nguồn lực hỗ trợ, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn trên địa bàn phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được “quả ngọt” từ sự chung tay của những người con xứ Dừa xa quê hương.

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Gia Lai hiện có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,71% dân số. Những năm qua, bảo hiểm y tế đã khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, là “tấm lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Đời sống

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến mực nước tại hồ chứa nước ngọt trên xã đảo Nhơn Châu giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, phục vụ đời sống người dân và hoạt động du lịch trên đảo.

null