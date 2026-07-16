Xã Ia Hiao khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân vùng thiên tai

(GLO)- Sáng 16-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho các hộ dân tại khu tái định cư vùng thiên tai.

Tham gia lễ khởi công có hàng trăm cán bộ, đoàn viên, người dân địa phương cùng 55 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

Toàn cảnh lễ khởi công. Ảnh: N.T

Khu tái định cư có diện tích 15,6 ha, được triển khai xây dựng từ đầu năm 2026, quy hoạch bố trí nơi ở cho 180 hộ dân xã Ia Hiao thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, ngập úng. Theo quy định, mỗi hộ khi di dời đến khu tái định cư được bố trí một lô đất 500m², đồng thời được hỗ trợ hơn 113 triệu đồng để xây dựng nhà ở cùng các chính sách hỗ trợ khác.

Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho 68 hộ dân. Ngay sau lễ khởi công, địa phương đồng loạt triển khai xây dựng 68 căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư.

Từ ngày 16 đến 31-7, lực lượng quân đội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cũ, di dời tài sản, xây dựng nhà mới và chỉnh trang khu tái định cư.

Trong khuôn khổ lễ ra quân, các đại biểu và lực lượng tham gia cũng tổ chức trồng 265 cây bàng Đài Loan do Công ty cổ phần nông nghiệp Agris Gia Lai hỗ trợ nhằm cải tạo cảnh quan môi trường cho khu tái định cư.