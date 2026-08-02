Gia Lai thuộc nhóm 16 địa phương được đề xuất triển khai giải pháp ngăn trẻ vị thành niên sinh con

(GLO)- Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Nội dung đáng chú ý là việc đề xuất triển khai các giải pháp can thiệp tại 16 tỉnh, thành phố có tỷ suất sinh ở tuổi vị thành niên cao, trong đó có Gia Lai.

Theo dự thảo, ngoài Gia Lai, danh sách còn có Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Đak Pơ trao đổi về vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục an toàn cho lứa tuổi vị thành niên. Ảnh: ĐVCC

Bộ Y tế đề xuất tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và hướng dẫn sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, phù hợp cho thanh thiếu niên từ 15-19 tuổi.

Mục tiêu là giúp người trẻ có đủ kiến thức để bảo vệ bản thân, hạn chế mang thai ngoài ý muốn, giảm nạo phá thai và các hệ lụy đối với sức khỏe, việc học tập cũng như tương lai.

Theo dự thảo, hằng năm, mỗi địa phương sẽ lựa chọn khoảng 50% số xã, phường, đặc khu có tỷ lệ trẻ vị thành niên cao để tổ chức ít nhất 1 hoạt động truyền thông hoặc tư vấn trực tiếp về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn và giảm nạo phá thai.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ y tế, dân số tuyến tỉnh sẽ được tập huấn về kỹ năng tư vấn, giao tiếp thân thiện, bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật thông tin cho thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề xuất xây dựng và duy trì các điểm cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thân thiện với thanh thiếu niên tại cơ sở y tế công lập, phòng khám tư nhân, nhà thuốc và các mô hình cộng đồng, tạo điều kiện để người trẻ dễ dàng tiếp cận tư vấn và các biện pháp tránh thai trong môi trường an toàn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Theo Bộ Y tế, thực tế mỗi năm, các cơ sở y tế công lập vẫn ghi nhận khoảng 3.000 ca phá thai ở tuổi vị thành niên. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều do không thể thống kê hết từ các cơ sở tư nhân.

Mang thai quá sớm không chỉ làm gián đoạn việc học, ảnh hưởng cơ hội phát triển của người trẻ mà còn làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, suy dinh dưỡng, trầm cảm và nhiều biến chứng sản khoa.

Một số trường hợp vì tâm lý e ngại còn tìm đến các cơ sở phá thai không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.