Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Gia đình

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Gia Lai thuộc nhóm 16 địa phương được đề xuất triển khai giải pháp ngăn trẻ vị thành niên sinh con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Nội dung đáng chú ý là việc đề xuất triển khai các giải pháp can thiệp tại 16 tỉnh, thành phố có tỷ suất sinh ở tuổi vị thành niên cao, trong đó có Gia Lai.

Theo dự thảo, ngoài Gia Lai, danh sách còn có Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau.

gia-lai-thuoc-nhom-16-dia-phuong-duoc-bo-y-te-de-xuat-tang-cuong-ngan-tre-vi-thanh-nien-sinh-con.jpg
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Đak Pơ trao đổi về vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục an toàn cho lứa tuổi vị thành niên. Ảnh: ĐVCC

Bộ Y tế đề xuất tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và hướng dẫn sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, phù hợp cho thanh thiếu niên từ 15-19 tuổi.

Mục tiêu là giúp người trẻ có đủ kiến thức để bảo vệ bản thân, hạn chế mang thai ngoài ý muốn, giảm nạo phá thai và các hệ lụy đối với sức khỏe, việc học tập cũng như tương lai.

Theo dự thảo, hằng năm, mỗi địa phương sẽ lựa chọn khoảng 50% số xã, phường, đặc khu có tỷ lệ trẻ vị thành niên cao để tổ chức ít nhất 1 hoạt động truyền thông hoặc tư vấn trực tiếp về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn và giảm nạo phá thai.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ y tế, dân số tuyến tỉnh sẽ được tập huấn về kỹ năng tư vấn, giao tiếp thân thiện, bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật thông tin cho thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề xuất xây dựng và duy trì các điểm cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thân thiện với thanh thiếu niên tại cơ sở y tế công lập, phòng khám tư nhân, nhà thuốc và các mô hình cộng đồng, tạo điều kiện để người trẻ dễ dàng tiếp cận tư vấn và các biện pháp tránh thai trong môi trường an toàn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Theo Bộ Y tế, thực tế mỗi năm, các cơ sở y tế công lập vẫn ghi nhận khoảng 3.000 ca phá thai ở tuổi vị thành niên. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều do không thể thống kê hết từ các cơ sở tư nhân.

Mang thai quá sớm không chỉ làm gián đoạn việc học, ảnh hưởng cơ hội phát triển của người trẻ mà còn làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, suy dinh dưỡng, trầm cảm và nhiều biến chứng sản khoa.

Một số trường hợp vì tâm lý e ngại còn tìm đến các cơ sở phá thai không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Gia đình

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Gia đình

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Gia đình

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

Tết xưa - Tết nay

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Gia đình

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Gia đình

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Thời sự - Bình luận

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

Gia đình

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

Văn hóa

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

Chị Hoàng Thị Thu Thảo-Công an xã Hòa Phú, huyện Chư Păh bên tác phẩm đạt giải nhất của mình. Ảnh: Đinh Yến

Lan tỏa giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình

Du lịch xanh

(GLO)- Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Cuộc thi nhằm tạo sự lan tỏa về chuẩn mực, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình.

null