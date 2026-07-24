Bộ Y tế khuyến khích sinh đủ 2 con tại 10 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp

(GLO)- Bên cạnh đề xuất tổ chức các khóa học tiền hôn nhân, tại dự thảo thông tư mới, Bộ Y tế còn chủ trương phát động phong trào khuyến khích sinh đủ 2 con tại 10 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp và thí điểm tầm soát nguy cơ vô sinh.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Y tế đề xuất tổ chức các khóa học tiền hôn nhân dành cho thanh niên chuẩn bị kết hôn. Ảnh minh họa: AI/TTO

Theo dự thảo, nội dung khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Để thực hiện mục tiêu này, dự thảo đề xuất tổ chức các khóa học tiền hôn nhân dành cho thanh niên chuẩn bị kết hôn.

Các khóa học này dự kiến cung cấp kiến thức, kỹ năng về hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, mang thai và sinh con, sử dụng và quản lý tài chính gia đình cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn.

Bộ cũng đề xuất cung cấp kiến thức liên quan đến chuẩn bị kết hôn, mang thai và nuôi con nhỏ trên nền tảng số. Theo đó, Trung ương sẽ xây dựng hoặc cập nhật, chuẩn hóa tài liệu tuyên truyền, tư vấn; tổ chức thử nghiệm, hoàn thiện, số hóa, in ấn và cấp phát cho địa phương. Cán bộ dân số, y tế và các tổ chức đoàn thể sẽ được tập huấn về nội dung, kỹ năng tuyên truyền và tư vấn.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất triển khai các chính sách khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con tại 10 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp hơn mức sinh trung bình của cả nước, bao gồm: Hà Nội, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, thí điểm tầm soát nguy cơ vô sinh cho các cặp vợ chồng đã kết hôn trên 12 tháng chưa có con tại các xã có khu công nghiệp thuộc 10 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp nêu trên…