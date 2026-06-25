Gia Lai biểu dương 16 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

(GLO)- Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam và 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 25-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị biểu dương “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026”.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Duy Trung; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Duy Trung phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo LĐLĐ tỉnh, thời gian qua, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động ổn định cuộc sống như: Mái ấm Công đoàn, Chợ Tết Công đoàn, Tháng Công nhân, Trại hè khoa học cho thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động...

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động; hỗ trợ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh biểu dương 16 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Đây là những gia đình tiêu biểu trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, nuôi dạy con ngoan, học giỏi; nỗ lực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu được biểu dương nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Ảnh: Hoàng Vũ

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Duy Trung, gia đình không chỉ là nơi giữ gìn hạnh phúc, gắn kết các thế hệ mà còn là môi trường đầu tiên hình thành kỹ năng, đạo đức, ý thức học tập suốt đời và khả năng thích ứng với những thay đổi của thời đại số.

Một gia đình hạnh phúc, tiến bộ sẽ tạo nên những người lao động có bản lĩnh, có trách nhiệm, có năng lực đổi mới sáng tạo; từ đó góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và đất nước trong giai đoạn mới.

Thời gian tới, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng đoàn viên, người lao động trong xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Dịp này, các đại biểu cũng được nghe giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn trao đổi chuyên đề “Xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời đại công nghệ số”.