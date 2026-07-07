Người H’re xây dựng nếp sống hôn nhân mới

(GLO)- Từ những tập tục cũ từng tồn tại trong cộng đồng, đồng bào H’re ở các xã An Lão, An Vinh nay đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức về hôn nhân và gia đình.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và vai trò tiên phong của đảng viên ở cơ sở đã góp phần xóa bỏ tảo hôn, xây dựng nếp sống văn minh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đổi thay từ nhận thức

Thôn An Hưng (xã An Lão) có 163 hộ với 512 nhân khẩu, trong đó 99% là người H’re. Trước đây, mỗi năm địa phương vẫn ghi nhận từ 1-2 trường hợp tảo hôn, do nhiều gia đình còn quan niệm kết hôn sớm sẽ có thêm lao động phụ giúp việc nương rẫy.

Những năm qua, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn thường xuyên lồng ghép tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình, định hướng học tập, nghề nghiệp cho thanh thiếu niên. Nhờ đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, từ năm 2022 đến nay tình trạng tảo hôn đã được xóa bỏ.

Chị Đinh Thị Krú (39 tuổi, người H’re, thôn An Hưng) cho biết, tảo hôn để lại nhiều hệ lụy đối với cuộc sống của các em và gia đình. “Vợ chồng tôi có 2 con gái, 15 tuổi và 18 tuổi nên luôn nhắc nhở các con tập trung học tập, có công việc ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Khi trưởng thành, có nghề nghiệp và thu nhập ổn định mới kết hôn cuộc sống sẽ tốt đẹp, bền vững hơn” - chị Krú nói.

Anh Đinh Văn Ưm (bìa phải), Bí thư Chi bộ thôn An Hưng, xã An Lão trao đổi với người dân về các mô hình phòng, chống tảo hôn đăng trên báo Gia Lai. Ảnh: D.Đ

Theo ông Đinh Văn Ưm - Bí thư Chi bộ thôn An Hưng, việc thay đổi nhận thức của người dân là cả một quá trình lâu dài. Chi bộ luôn phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện hôn nhân đúng quy định và giáo dục con cháu.

Khi thấy những gia đình gương mẫu có cuộc sống ổn định, con cái được học hành đầy đủ, bà con dần thay đổi cách nghĩ. Đến nay, tảo hôn không còn, trở thành niềm vui chung của cả cộng đồng.

Tại xã An Vinh, đội ngũ đảng viên địa bàn tại các thôn đã phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện nếp sống văn minh, trở thành cầu nối đưa các chủ trương, quy định về hôn nhân đến với người dân.

Từ chỗ xem việc dựng vợ, gả chồng sớm là bình thường, nhiều gia đình đã thay đổi nhận thức, coi trọng sự trưởng thành và trách nhiệm của con cái trước khi lập gia đình. Nhờ đó, tình trạng tảo hôn trên địa bàn đã được xóa bỏ hoàn toàn.

Ông Đinh Văn Công - Bí thư Chi bộ thôn 2 - chia sẻ: “Muốn bà con nghe và làm theo thì trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu. Vì vậy, tôi luôn nhắc nhở con cháu học tập, lập nghiệp trước khi lập gia đình. Đồng thời, tích cực tuyên truyền để người dân từng bước xóa bỏ tảo hôn, xây dựng đời sống văn minh trong cộng đồng”.

Đảng viên địa bàn thôn 4, xã An Vinh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về hôn nhân và gia đình, ngăn ngừa tảo hôn. Ảnh: D.Đ

Còn anh Đinh Văn Khuya, đảng viên phụ trách địa bàn thôn 4 cho rằng, gia đình giữ vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa tảo hôn. Vì vậy, đội ngũ đảng viên trong thôn luôn chú trọng đồng hành cùng các bậc phụ huynh, giúp họ nâng cao nhận thức, quan tâm hơn đến việc học tập và định hướng tương lai cho con em. Nhờ đó, tình trạng tảo hôn từng bước được xóa bỏ, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Sức mạnh từ sự đồng thuận

Có thể khẳng định, những chuyển biến tích cực trong đời sống đồng bào H’re tại các xã An Lão, An Vinh là kết quả của sự đồng lòng từ cả hệ thống chính trị và người dân. Từ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đến đội ngũ đảng viên cơ sở đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ trong cộng đồng.

Theo Đảng ủy xã An Lão, hiện nay địa bàn 11 thôn có 530 đảng viên. Những năm qua, đội ngũ hạt nhân cơ sở không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, giảm nghèo mà còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua vai trò nêu gương, nhiều đảng viên đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân, xóa bỏ tảo hôn và các hủ tục ở cơ sở.

Ông Phan Hoài Vũ - Bí thư Đảng ủy xã An Lão - cho biết: Từ năm 2025 đến nay, các thôn trên địa bàn đã tổ chức 15 đợt tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn, thu hút trên 1.500 lượt người tham gia.

Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng viên đẩy mạnh công tác dân vận trong phòng chống tảo hôn, tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời lồng ghép hiệu quả các nguồn lực nhằm hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập, giữ vững kết quả xóa bỏ tảo hôn.

Theo ông Trịnh Hồng Vinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Vinh, toàn xã hiện có 555 đảng viên sinh hoạt tại 7 thôn. Dù đã xóa bỏ tảo hôn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã vẫn xác định đây là nhiệm vụ phải duy trì thường xuyên nhằm ngăn ngừa tái diễn.

Theo đó, các chi bộ tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tảo hôn vào chương trình công tác hằng năm, phân công đảng viên phụ trách địa bàn, nhóm hộ và phát huy vai trò nêu gương trong cộng đồng.